Wpadli do samochodu mężczyzny i zaczęli okładać go młotkiem. Policjanci usłyszeli przeraźliwy krzyk

14 marca 2026 16:05 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Policjanci z wydziału kryminalnego na warszawskim Wawrze zatrzymali trzech mężczyzn po brutalnym zdarzeniu, które rozegrało się w zaparkowanym samochodzie. Dwóch napastników biło trzeciego przy użyciu młotka. Funkcjonariusze wkroczyli do akcji natychmiast po zauważeniu szarpaniny i krzyków dobiegających z auta.

Fot. KSP

Policjanci zauważyli niepokojącą scenę

Do zdarzenia doszło wieczorem podczas patrolu kryminalnych. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na czarne BMW, z którego wybiegło dwóch mężczyzn. Jeden z nich trzymał w ręku przedmiot przypominający kij lub młotek. Mężczyźni szybko wsiedli do zaparkowanego w pobliżu białego BMW. Po chwili policjanci usłyszeli krzyki i zauważyli szarpaninę wewnątrz pojazdu. Kryminalni natychmiast podjęli interwencję. Okazało się, że dwóch mężczyzn atakuje trzeciego siedzącego w samochodzie. W trakcie pobicia używali młotka. Dzięki szybkiej reakcji policjantów sytuacja została opanowana, a wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zatrzymani.

Jeden z napastników był poszukiwany

Podczas sprawdzania danych mężczyzn wyszło na jaw, że jeden z napastników był poszukiwany przez policję. Wydano za nim dwa listy gończe oraz nakaz doprowadzenia do odbycia kary.

Łącznie ma do odsiedzenia 2 lata, 3 miesiące i 15 dni pozbawienia wolności. Co ciekawe, poszukiwany okazał się także sam pokrzywdzony. W jego przypadku wydano nakaz doprowadzenia do odbycia 15 dni kary pozbawienia wolności.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

Po zgromadzeniu materiału dowodowego dwaj napastnicy w wieku 35 i 44 lat usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe wobec podejrzanych zastosowano dozory policyjne oraz zakazy zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. 44-latek, który był poszukiwany listami gończymi, trafił do aresztu śledczego w celu odbycia zasądzonej kary. Do aresztu trafił również pokrzywdzony – zgodnie z wydanym wcześniej nakazem doprowadzenia.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe.

 

