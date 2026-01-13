„Wprowadzam szczególny stan gotowości”. Pilny komunikat miasta dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Kto nie musi niech nie wychodzi
Synoptycy ostrzegają przed trudnymi warunkami pogodowymi. W środę w Warszawie spodziewane są opady marznącego deszczu, które mogą szybko zamienić ulice i chodniki w lodowisko. Zarząd Oczyszczania Miasta już teraz monitoruje sytuację i apeluje do mieszkańców o rozwagę przy planowaniu wyjść i podróży.
Marznący deszcz to realne zagrożenie
Meteorolodzy prognozują opady, które po zetknięciu ze zmrożoną nawierzchnią mogą powodować intensywną gołoledź. To jeden z najbardziej niebezpiecznych scenariuszy zimowych – zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Ryzyko poślizgów rośnie błyskawicznie, a warunki mogą zmieniać się z minuty na minutę.
Oblodzenie nawierzchni to sytuacja ekstremalna zarówno dla pieszych, kierowców, jak i służb. Wprowadzam szczególny stan gotowości wszystkich pracowników i wykonawców odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie. Podejmiemy wszelkie możliwe działania, których celem będzie łagodzenie skutków gołoledzi. Apeluję do zarządców pozostałych ulic i chodników w Warszawie o prowadzenie bieżącej analizy sytuacji pogodowej i przystąpienie do działań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników miasta.
~Robert Szymański, dyrektor warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
Apel do mieszkańców i kierowców
ZOM zwraca się także bezpośrednio do mieszkańców. Chodzi przede wszystkim o ostrożność, śledzenie bieżących komunikatów oraz umożliwienie sprawnego działania służbom miejskim. Przepuszczanie pojazdów technicznych może mieć realny wpływ na tempo zabezpieczania ulic i chodników.
Całodobowy monitoring pogody
W Centrum Dowodzenia ZOM trwa nieprzerwany monitoring danych z kilku ośrodków meteorologicznych oraz miejskich stacji pogodowych. Równolegle kontrolerzy w terenie sprawdzają faktyczny stan jezdni i chodników. Na tej podstawie zapadają decyzje o rozpoczęciu działań i ich skali.
Służby w pełnej gotowości
W zależności od rozwoju sytuacji pogodowej Zarząd Oczyszczania Miasta skieruje posypywarki na wszystkie ulice, którymi kursuje komunikacja miejska. W miejscach uczęszczanych przez pieszych pracować będą ekipy wyposażone w piasek.
Zakres działań jest ogromny. ZOM zimą odpowiada za oczyszczanie ponad 4 mln m kw. terenów. To między innymi około 4500 przystanków autobusowych i tramwajowych, przejścia dla pieszych, schody oraz kładki.
Nie tylko ZOM. Ważna rola zarządców nieruchomości
Znaczna część chodników w Warszawie znajduje się w gestii innych podmiotów. ZOM apeluje do ich zarządców o czujność i wcześniejsze przygotowanie zapasów piasku. Kluczowe jest też wyprzedzające posypywanie nawierzchni oraz reagowanie na bieżąco, w zależności od warunków.
Przy odwilży pojawiają się dodatkowe zagrożenia. Zwisające sople i zalegający na dachach śnieg mogą stanowić realne niebezpieczeństwo. Ich usuwanie należy do obowiązków zarządców budynków.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli możesz, ogranicz jutro przemieszczanie się. Wybierz obuwie z dobrą przyczepnością, zachowaj większy dystans na drodze i nie lekceważ ostrzeżeń. Gołoledź to nie „zwykły zimowy problem”, tylko realne zagrożenie, które potrafi sparaliżować miasto w kilka godzin. Lepiej wyjść z domu 10 minut później niż wracać z kontuzją. Jeśli już musisz ruszać – rób to z głową.
Co mogą zrobić mieszkańcy
Dla własnego bezpieczeństwa warto:
- obserwować pogodę i śledzić komunikaty nadawane stacje radiowe i telewizyjne,
- ograniczyć wychodzenie z domu. Oblodzenie jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych,
- skontaktować się z rodziną i sąsiadami, szczególnie seniorami i dać im znać o sytuacji,
- jeśli konieczne będzie wyjście, wybrać odpowiednie obuwie z antypoślizgowymi podeszwami, unikać butów o gładkich podeszwach czy na obcasach,
- poruszać się powoli, małymi krokami. Uważać na chodnikach, schodach i przy wejściach do budynków, gdzie oblodzenie może być szczególnie intensywne, korzystać z poręczy na schodach,
- brać pod uwagę, że komunikacja miejska może mieć opóźnienia,
- w razie konieczności korzystania z samochodów, przygotować je odpowiednio, upewniając się, że opony są w dobrym stanie i mają odpowiednie ciśnienie. Sprawdzić, czy wycieraczki i światła działają prawidłowo,
- dostosować prędkość do warunków na drodze. Pamiętać, że droga hamowania na oblodzonej nawierzchni jest znacznie dłuższa, utrzymywać większą odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na reakcję,
- unikać gwałtownych hamowań, przyspieszeń i skrętów, które mogą spowodować poślizg.
Zimowe utrzymanie miasta
Oprócz Zarządu Oczyszczania Miasta za oczyszczanie terenów odpowiadają w Warszawie:
- urzędy 18 dzielnic – ulice gminne, którymi nie kursują autobusy i chodniki wzdłuż tych dróg,
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – drogi ekspresowe na terenie stolicy, część chodników, schodów oraz most Południowy im. Anny Jagiellonki
i most gen. Stefana Grota-Roweckiego,
- Zarząd Terenów Publicznych- w Dzielnicy Śródmieście,
- Zarząd Praskich Terenów Publicznych – w Dzielnicy Praga-Północ,
- Zarząd Zieleni m.st. Warszawy i urzędy dzielnic – w zakresie alejek i chodników w parkach i wokół nich.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.