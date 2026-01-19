Wspólnoty nakładają kary za te rzeczy w piwnicy. Sprawdź, czego nie wolno przechowywać
Wspólnoty mieszkaniowe w całej Polsce przeprowadzają kontrole piwnic, sprawdzając zgodność ich wyposażenia z przepisami przeciwpożarowymi. Za przechowywanie zabronionych materiałów grozi kara do 5000 złotych. Dodatkowo wspólnoty mogą nałożyć własne kary finansowe określone w regulaminach. Wyjaśniamy, które przedmioty są zakazane i jak uniknąć sankcji.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku jasno określa, jakie materiały nie mogą być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych. Wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości mają obowiązek egzekwować te przepisy poprzez kontrole oraz nakładanie kar finansowych na mieszkańców łamiących zakazy.
Które przedmioty są zakazane w piwnicy
Rozporządzenie z 2010 roku wprowadza kategoryczny zakaz składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach pomocniczych budynków mieszkalnych. W piwnicy nie wolno przechowywać butli z gazem płynnym, nawet tych turystycznych o małej pojemności. W przypadku pożaru butla może ulec rozgrzaniu i eksplodować.
Zakazane są również kanistry z benzyną, olejem napędowym i innymi paliwami silnikowymi. Paliwa ciekłe łatwo się zapalają, a ich opary w zamkniętym pomieszczeniu mogą stworzyć mieszaninę wybuchową. Nawet szczelnie zamknięty kanister nie eliminuje ryzyka.
Kolejną kategorią są rozpuszczalniki, lakiery, kleje chemiczne i farby na bazie rozpuszczalników. Te substancje wydzielają łatwopalne opary, które w połączeniu z niewystarczającą wentylacją piwnicy tworzą mieszaninę grożącą zapaleniem.
Materiały pirotechniczne, w tym fajerwerki, petardy i race, również podlegają bezwzględnemu zakazowi. Ich przechowywanie w piwnicy stwarza ryzyko przypadkowego zapłonu. Opony samochodowe, choć nie należą do grupy materiałów wybuchowych, są niebezpieczne, ponieważ w przypadku pożaru płoną bardzo intensywnie, wydzielając gęsty, czarny dym zawierający toksyczne substancje.
Dlaczego wprowadzono zakazy
Przepisy przeciwpożarowe zostały wprowadzone po serii pożarów w budynkach wielorodzinnych, w których źródłem ognia były materiały łatwopalne składowane w piwnicach. Pożary rozprzestrzeniały się z niezwykłą szybkością przez klatki schodowe, utrudniając ewakuację mieszkańców.
Za przestrzeganie przepisów odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego. W praktyce właściciel lokalu, który przechowuje zabronione materiały w swojej piwnicy, ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
Wspólnota mieszkaniowa ma prawo i obowiązek kontrolować przestrzeganie regulaminu porządku domowego. Zarządca nieruchomości może przeprowadzać okresowe przeglądy piwnic i strychów, sprawdzając, czy mieszkańcy nie przechowują zakazanych przedmiotów. W przypadku stwierdzenia naruszeń wspólnota może nałożyć karę finansową lub wezwać właściciela do usunięcia zabronionych materiałów.
Co to oznacza dla czytelnika?
Każdy właściciel mieszkania z piwnicą powinien sprawdzić, czy w jego piwnicy nie znajdują się przedmioty objęte zakazem. W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie butle gazowe, kanistry z paliwem, farby na bazie rozpuszczalników, lakiery, kleje chemiczne oraz materiały pirotechniczne. Jeśli w piwnicy są opony samochodowe, warto przekazać je do punktu zbierania opon lub wulkanizacji.
Właściciele mogą bezpłatnie oddać zabronione materiały do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkty te działają w większości miast i gmin i przyjmują odpady niebezpieczne, w tym farby, lakiery, rozpuszczalniki, chemikalia oraz zużyte akumulatory. Harmonogram działania lokalnego PSZOK-u można sprawdzić na stronie internetowej gminy.
Warto zapoznać się z regulaminem porządku domowego obowiązującym we wspólnocie mieszkaniowej lub spółdzielni. Dokument ten często zawiera dodatkowe zakazy i ograniczenia dotyczące przechowywania przedmiotów w piwnicach. Regulamin określa także procedury kontroli oraz wysokość kar za naruszenie przepisów.
Jeśli wspólnota przeprowadza kontrolę piwnicy i stwierdza naruszenie, właściciel otrzyma pisemne wezwanie do usunięcia zakazanych przedmiotów w określonym terminie. Warto zareagować natychmiast i wykonać zalecenia, aby uniknąć kary finansowej. Podstawowa kara to mandat do 5000 złotych nakładany przez Państwową Straż Pożarną. Wspólnota może również nałożyć własne kary finansowe, które w regulaminach wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych.
W przypadku wątpliwości co do tego, czy dany przedmiot może być przechowywany w piwnicy, można skontaktować się z zarządcą nieruchomości lub strażą pożarną. Lepiej zapytać wcześniej niż narazić się na karę i ryzykować bezpieczeństwo swoje oraz sąsiadów. W piwnicy można bezpiecznie przechowywać domowe przetwory w słoikach, narzędzia nieelektryczne, sezonowe przedmioty jak narty czy rowery oraz materiały budowlane niebędące łatwopalnymi, o ile nie blokują one dróg ewakuacyjnych.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.