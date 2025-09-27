Wstrząsające sceny przy Varso Tower! Mężczyzna gołymi rękoma wspiął się na dach najwyższego budynku w Europie
W sobotnie południe przechodnie w centrum stolicy byli świadkami spektakularnej i jednocześnie niebezpiecznej sceny. Mężczyzna wspiął się po elewacji Varso Tower – najwyższego budynku w Europie, stojącego przy Alei Jana Pawła II na rogu z ulicą Chmielną.
Akcja rozpoczęła się od strony Alei Jana Pawła II. Świadkowie obserwowali, jak mężczyzna krok po kroku pokonywał kolejne kondygnacje imponującego drapacza chmur. Widok budził ogromne emocje wśród osób znajdujących się w pobliżu.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7. Działania wspierała także Grupa Operacyjna Komendy Miejskiej PSP, Policja oraz Stołeczne Biuro Zarządzania Kryzysowego. Rozłożono zabezpieczenia, m.in. skokochrony.
Ze względów bezpieczeństwa zamknięto Aleję Jana Pawła II na odcinku od Chmielnej do Alei Jerozolimskich. Spowodowało to znaczne utrudnienia w ruchu w samym sercu Warszawy. Kierowcy musieli liczyć się z korkami i objazdami.
Mężczyzna dotarł bezpiecznie na sam szczyt Varso Tower. Na miejscu został zatrzymany przez Policję i przewieziony na komisariat, gdzie trwają czynności wyjaśniające. Na razie nie ujawniono jego personaliów ani motywów działania.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.