Wstrząsające ustalenia po śmiertelnym wypadku. Sprawca poszukiwany listem gończym, kompletnie pijany i z dwoma zakazami

30 listopada 2025 13:29 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Niedawno podaliśmy, że na Drodze Wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim doszło do śmiertelnego wypadku. Ustalenia policji są wstrząsające.

Fot. Shutterstock

29-letni kierowca volkswagena czołowo zderzył się z 69-letnim kierowcą prowadzącym opla.

Prowadzący opla doznał ciężkim obrażeń i został przewieziony do szpitala. Pasażera z volkswagena niestety nie udało się uratować.

Policjanci przeżyli szok sprawdzając kierowcę volkswagena. Okazało się, że 29-latek ma dwa promile alkoholu w organizmie, dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek poszukiwany jest listem gończym. Pobrano mu krew do dalszych badań w celu ustalenia czy nie prowadził pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Na miejscu nadal pracuje jeszcze straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratury. Dokładny przebieg, jak i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą przedmiotem dalszego dochodzenia. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.

