Wstrząsające ustalenia po śmiertelnym wypadku. Sprawca poszukiwany listem gończym, kompletnie pijany i z dwoma zakazami
Niedawno podaliśmy, że na Drodze Wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Sieraków w powiecie wołomińskim doszło do śmiertelnego wypadku. Ustalenia policji są wstrząsające.
29-letni kierowca volkswagena czołowo zderzył się z 69-letnim kierowcą prowadzącym opla.
Prowadzący opla doznał ciężkim obrażeń i został przewieziony do szpitala. Pasażera z volkswagena niestety nie udało się uratować.
Policjanci przeżyli szok sprawdzając kierowcę volkswagena. Okazało się, że 29-latek ma dwa promile alkoholu w organizmie, dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, a na dodatek poszukiwany jest listem gończym. Pobrano mu krew do dalszych badań w celu ustalenia czy nie prowadził pod wpływem substancji psychoaktywnych.
Na miejscu nadal pracuje jeszcze straż pożarna oraz policja pod nadzorem prokuratury. Dokładny przebieg, jak i okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą przedmiotem dalszego dochodzenia. Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.