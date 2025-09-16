Wszystkie te osoby będą musiały podłączyć nie ważne czy będą korzystały czy nie. Od lutego 2026 roku wchodzi nowy obowiązek
To, co dotychczas było opcjonalne, stanie się wymaganiem prawnym. Każdy nowy budynek jednorodzinny będzie musiał spełnić dodatkowy warunek techniczny, o którym wiele osób jeszcze nie słyszało.
Od 12 lutego 2026 roku wszystkie nowe i gruntownie remontowane budynki jednorodzinne będą musiały być wyposażone w instalację światłowodową. Wynika to z unijnych regulacji, które Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza do polskiego prawa w ramach nowelizacji tzw. megaustawy.
Unijne przepisy wymuszają zmiany
Podstawą nowych obowiązków jest rozporządzenie UE z kwietnia 2024 roku znane jako GIA (Gigabit Infrastructure Act). Jak informuje portal Mamstartup.pl, jego celem jest przyspieszenie, uproszczenie i obniżenie kosztów budowy sieci o bardzo dużej przepustowości w całej Unii Europejskiej.
Rozporządzenie ma zostać osiągnięte poprzez lepsze planowanie, sprawniejszą koordynację oraz uproszczone, cyfrowe procedury wydawania zezwoleń. To ma odciążyć operatorów telekomunikacyjnych i administrację krajową.
W poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w wykazie prac rządu założenia projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Projekt ma trafić pod obrady rządu w ostatnim kwartale 2025 roku.
Zasięg obowiązku szerszy niż wcześniej
Dotychczas obowiązek instalacji światłowodu dotyczył przede wszystkim budynków wielorodzinnych. Portal Bankier.pl podkreśla, że teraz zostanie rozszerzony także na domy jednorodzinne. To fundamentalna zmiana, która dotknie tysiące inwestorów budujących prywatne domy.
Wyjątkiem mają być obiekty zabytkowe – założenia projektu przewidują specjalne wyłączenia mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Szczegóły dotyczące kryteriów zwolnień będą określone w ostatecznym brzmieniu ustawy.
Od 2026 roku przy odbiorze budynku konieczne będzie także dołączenie oświadczenia o wykonaniu instalacji telekomunikacyjnej. Portal TVN24 informuje, że to rozwiązanie ma ułatwić egzekwowanie nowych przepisów i uporządkować proces oddawania nieruchomości do użytku.
Uproszczenia dla branży telekomunikacyjnej
Nowelizacja przewiduje również szereg uproszczeń procedur administracyjnych. Jak podaje portal Mamstartup.pl, czas rozpatrywania wniosków ma zostać skrócony do 30 dni. Zrezygnowano też z uzgodnień z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego.
W ramach zmian ma zostać zniesiony obowiązek raportowania infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na miedzi oraz danych o przebiegu światłowodów w istniejącej już kanalizacji kablowej. To ma zmniejszyć obciążenia administracyjne dla operatorów.
Rozbudowana ma zostać także funkcjonalność Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji UKE. Dzięki temu operatorzy zyskają łatwiejszy dostęp do danych i będą mogli szybciej zawierać umowy dotyczące wykorzystania istniejącej infrastruktury.
Koszty i ograniczenia cenowe
W projekcie przewidziano ustalenie maksymalnych stawek za umieszczanie sieci telekomunikacyjnej w drogach wewnętrznych. Portal Gov.pl wyjaśnia, że to ma ograniczyć koszty inwestycji dla operatorów i przyspieszyć rozwój infrastruktury.
Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że mimo bezpośredniego stosowania rozporządzenia GIA w państwach UE, jego przepisy nie wyczerpują wszystkich aspektów regulacyjnych. Dlatego każdy kraj musi dostosować swoje krajowe prawo do unijnych wymagań.
Państwom członkowskim pozostawiono pewną swobodę w zakresie ukształtowania ram instytucjonalno-organizacyjnych oraz stosowania wyjątków przewidzianych w rozporządzeniu GIA. Polska wykorzystuje tę możliwość, przygotowując szczegółowe przepisy wykonawcze.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planujesz budowę domu jednorodzinnego po 12 lutego 2026 roku, musisz uwzględnić koszt instalacji światłowodowej już na etapie projektowania. To dodatkowy wydatek, który wcześniej był opcjonalny, a teraz stanie się obowiązkowy.
Dla osób budujących teraz: Jeśli Twój dom zostanie oddany do użytku przed lutym 2026 roku, nowe przepisy Cię nie dotyczą. Warto jednak rozważyć dobrowolne wyposażenie budynku w infrastrukturę światłowodową – zwiększy to jego wartość rynkową.
Dla planujących budowę: Skontaktuj się z projektantem i wykonawcą, aby uwzględnić koszt instalacji światłowodowej w kosztorysie. Instalacja na etapie budowy jest znacznie tańsza niż późniejsze dobudowywanie sieci.
Dla remontujących: Jeśli planujesz gruntowny remont domu po lutym 2026 roku, sprawdź czy będziesz objęty nowymi przepisami. „Gruntowny remont” to pojęcie prawne, które zostanie dokładnie zdefiniowane w ustawie.
Właściciele zabytków: Prawdopodobnie otrzymacie zwolnienie z obowiązku, ale warto śledzić prace nad ostatecznym brzmieniem przepisów. Szczegóły kryteriów zwolnień nie są jeszcze znane.
Deweloperzy: Musicie przygotować się na nowe koszty i wymogi techniczne. Warto już teraz nawiązać kontakt z operatorami telekomunikacyjnymi, którzy będą realizować instalacje w Waszych inwestycjach.
Pamiętaj, że infrastruktura światłowodowa znacznie podnosi wartość nieruchomości. Domy z dostępem do szybkiego internetu są bardziej atrakcyjne dla kupujących i najemców. W perspektywie kilku lat brak takiej infrastruktury może znacznie obniżyć konkurencyjność Twojej nieruchomości na rynku.
Nowe przepisy to także szansa na szybszy rozwój internetu w Polsce. Jak informuje Portal Gov.pl, celem rozporządzenia GIA jest przyspieszenie dostępu do sieci gigabitowych, co może poprawić jakość życia i możliwości pracy zdalnej w całym kraju.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.