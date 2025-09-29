Wszystkie Twoje zakupy mogą być w jednej aplikacji dzięki InPost Pay
Artykuł sponsorowany przy współpracy z inPost.
Kupowanie w kilku sklepach internetowych naraz nie jest najłatwiejsze. Jeden produkt zamawiasz w promocji, inny jako prezent, a jeszcze kolejny dla rodziny. Przez to łatwo się pogubić w potwierdzeniach i statusach. Z InPost Pay wszystkie transakcje masz w jednym miejscu – w aplikacji InPost Mobile. Sprawdź jakie to proste!
Jak działa InPost Pay podczas zakupów online?
InPost Pay to usługa, która ułatwia zakupy online. Łączy płatność, dostawę i zarządzanie zamówieniami w jednej aplikacji. Podczas finalizacji wystarczy wybrać przycisk Dodaj do koszyka InPost. Cały proces przenosi się wtedy do aplikacji InPost Mobile. To tam wybierasz formę dostawy, określasz sposób płatności i zatwierdzasz zakup. Od razu widzisz go w zakładce Zakupy.
Od tego kroku wszystkie przesyłki masz pod ręką bez konieczności logowania się do wielu sklepów, wypełniania formularzy czy szukania wiadomości e-mail. Wystarczy otworzyć aplikację, aby sprawdzić, które paczki są już w drodze, a które czekają na odbiór.
Prostota i bezpieczeństwo w jednym
Twoje dane dotyczące preferowanej metody płatności i dostawy wystarczy wprowadzić tylko raz w aplikacji InPost Mobile, dzięki czemu kolejne zakupy są dużo łatwiejsze. Zapisane w aplikacji informacje możesz w każdej chwili zaktualizować. Eliminuje to konieczność ponownego wpisywania adresu czy szczegółów płatniczych w każdym sklepie. To wygoda, która jednocześnie ogranicza ryzyko pomyłek.
InPost Pay skraca ścieżkę zakupową do kilku prostych kroków, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo transakcji. To rozwiązanie dla osób, które cenią czas i wygodę, a przy tym chcą mieć pewność, że ich dane są odpowiednio chronione.
Pełna elastyczność – dostawa i płatność po Twojemu
Z poziomu aplikacji decydujesz, jak zapłacisz i gdzie odbierzesz przesyłkę. Takie rozwiązanie sprawia, że zakupy dopasowujesz do swojego stylu życia. Możesz zamówić paczkę do najbliższej maszyny Paczkomat®, odebrać ją od kuriera albo wskazać dogodny PaczkoPunkt Po zatwierdzeniu transakcji wszystkie informacje trafiają do zakładki Zakupy, gdzie masz podgląd pełnej historii zamówień.
Wszystkie zamówienia w jednym miejscu – aplikacja InPost Mobile
Największą korzyścią płynącą z InPost Pay jest porządek. Niezależnie od tego, w ilu sklepach internetowych z usługą InPost Pay robisz zakupy, wszystkie zamówienia są widoczne w aplikacji InPost Mobile.
Dzięki temu oszczędzasz czas i unikasz chaosu, szczególnie w okresach wzmożonych zakupów takich jak wyprzedaże czy sezon świąteczny. Wystarczy jedno spojrzenie na aplikację, aby sprawdzić, które paczki są w drodze, a które czekają na odbiór.
Sprawdź InPost Pay przy najbliższych zakupach
Przy kolejnych zakupach online zwróć uwagę, czy sklep oferuje tę usługę. Jeśli pojawi się przycisk Dodaj do koszyka InPost, wystarczy jeden wybór, aby przekonać się, jak proste i bezpieczne mogą być zakupy online.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://inpostpay.pl/.
