Wyciągasz kilka tysięcy złotych z bankomatu? Teraz możesz zapłacić krocie
Blisko 1000 zł w skali roku. Tyle możesz zapłacić jeżeli regularnie wyciągasz gotówkę z bankomatów. Wszystko zależy jednak od kwoty, bankomatu i od Twojego banku.
7 wypłat zamiast jednej – tak wygląda bankomat po nowemu
Do 18 lutego 2026 roku jednorazowa wypłata BLIKiem w bankomatach Euronet wynosiła do 800 zł. Od 19 lutego limit wynosi 200 zł. Zmiana obowiązuje we wszystkich ponad 7 800 bankomatach i recyklerach sieci Euronet w Polsce – bez wyjątku, z jednym zastrzeżeniem: urządzenia oznaczone logo banków partnerskich nie są objęte ograniczeniem.
W praktyce wygląda to tak: jeśli chcesz wypłacić 1 400 zł – kwotę, którą wcześniej pobierało się w 2 transakcjach po 700 zł – dziś musisz wygenerować 7 kodów BLIK, przeprowadzić 7 operacji, poczekać na ekran potwierdzenia 7 razy i odliczyć przy maszynie kilka minut. Sam czas to niedogodność. Ale przy bankach pobierających prowizję za każdą transakcję – to też konkretna kwota.
Przy prowizji 5 zł za wypłatę z obcego bankomatu – stawce stosowanej m.in. przez Alior Bank, mBank i Nest Bank za drugą i kolejne wypłaty w miesiącu – jednorazowe wyciągnięcie 1 400 zł kosztuje 35 zł prowizji. Za darmo można było zrobić to samo w jednej lub dwóch operacjach. Wzrost kosztu tej jednej transakcji: od zera do 35 zł.
Dlaczego Euronet to zrobił? Kto za to płaci?
Euronet wprost przyznaje, że decyzja jest finansowa. „Obniżenie limitu wypłat gotówki realizowanych kodem BLIK jest niezbędne do ograniczenia strat finansowych Euronet Polska, generowanych przez te transakcje. Obecnie są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” – napisała firma w oficjalnym komunikacie.
Mechanizm jest prosty. Za każdą wypłatę BLIKiem właściciel bankomatu otrzymuje od Polskiego Standardu Płatności (operatora BLIK) stałą stawkę rozliczeniową. Przez obniżenie limitu do 200 zł Euronet zamienia jedną transakcję na kilka – i inkasuje stawkę wielokrotnie. Analiza przytaczana przez branżowe portale wskazuje, że przy czterech wypłatach po 200 zł Euronet inkasuje od banku łącznie ok. 5,20 zł, co pozwala mu „wyjść na swoje” wobec kosztów operacyjnych. Dzieje się to kosztem czasu i pieniędzy klienta.
W tle tych zmian są decyzje Visa i Mastercard z lutego 2026 roku. Od 1 lutego 2026 roku Mastercard wprowadził zaktualizowane stawki tzw. bankomatowej opłaty usługowej (ATM Service Fee) – potwierdziła to organizacja w odpowiedzi na pytania Polskiej Agencji Prasowej. Visa zrobiła to równolegle. W obu przypadkach chodzi o opłatę składającą się z części stałej (ok. 1,20 zł) oraz procentowej od wartości wypłaty (0,17-0,18 proc.). Bankier.pl oszacował, że zmiany te mogą generować dla sektora dodatkowy koszt w wysokości od 100 do 150 milionów złotych rocznie. Pieniądze te nie znikną – trafią na rachunki klientów w kolejnych aktualizacjach tabel opłat i prowizji.
Ile bankomatów i gdzie – geografia problemu
Na polskim rynku działało według danych na koniec czerwca 2025 roku 20 523 bankomaty. Rozkład sił jest następujący: Euronet – 7 646 urządzeń (37 proc. rynku), ITCARD/Planet Cash – 5 122 urządzeń (25 proc. rynku), PKO BP – 3 067, Bank Polskiej Spółdzielczości i banki spółdzielcze – 1 521, Pekao – 1 323. Euronet i Planet Cash łącznie obsługują ponad 60 proc. wszystkich bankomatów w Polsce – a to właśnie w tych sieciach zmiany uderzają najmocniej.
Limit dotyczy wyłącznie wypłat BLIKiem. Wypłata kartą płatniczą jest w Euronet nadal możliwa jednorazowo do 800 zł – to odrębny, wcześniej ustalony limit kartowy sieci, który nie został zmieniony. W 2026 roku karta płatnicza stała się de facto „lepsza” od telefonu przy bankomacie Euronet – pozwala wypłacić jednorazowo 4 razy więcej niż BLIK.
Planet Cash, druga co do wielkości sieć niezależnych bankomatów w Polsce, również zmieniła zasady. Według danych z początku 2026 roku sieć ta wprowadziła własne ograniczenia limitów, choć szczegóły różnią się w zależności od lokalizacji i umów z bankami partnerskimi.
Kalkulator bólu: ile tracisz rocznie, jeśli regularnie korzystasz z gotówki
Dla klientów regularnie wypłacających gotówkę matematyka jest bezlitosna. Przyjmijmy 3 scenariusze, wszystkie zakładają prowizję 5 zł za transakcję po wyczerpaniu darmowego limitu:
- Scenariusz 1: 1 wypłata tygodniowo po 400 zł.
Przed zmianą: 2 transakcje po 200 zł = 0-10 zł kosztu miesięcznie (jeśli bank ma limit darmowych wypłat). Po zmianie: 2 transakcje po 200 zł BLIKiem = identycznie. Tu zmiana nie boli.
Wniosek: limit 200 zł nie uderza przy małych, regularnych wypłatach.
- Scenariusz 2: 1 wypłata tygodniowo po 1000 zł.
Przed zmianą: 2 transakcje × 5 zł = 10 zł tygodniowo, ok. 520 zł rocznie.
Po zmianie: 5 transakcji × 5 zł = 25 zł tygodniowo, ok. 1 300 zł rocznie.
Różnica: 780 zł rocznie.
- Scenariusz 3: 2 wypłaty tygodniowo po 800 zł (typowy drobny przedsiębiorca, właściciel stoiska lub rzemieślnik rozliczający się gotówką).
Przed zmianą: 4 transakcje tygodniowo × 5 zł = 20 zł, ok. 1 040 zł rocznie.
Po zmianie: 8 transakcji tygodniowo × 5 zł = 40 zł, ok. 2 080 zł rocznie.
Różnica: ponad 1 000 zł rocznie – z samych prowizji.
Do tego dochodzi czas. 5-minutowy postój przy bankomacie zamiast 1-minutowego, 2 razy tygodniowo, to ok. 8 godzin rocznie straconych przy ekranie z klawiaturą pinową.
Wpłaty też podrożeją – zmiana od 1 czerwca 2026 roku
Zmiany w Euronet nie kończą się na limitach wypłat BLIKiem. Od 1 czerwca 2026 roku Euronet wprowadza prowizję za wpłaty gotówki w swoich wpłatomatach: 0,4 proc. od wpłacanej kwoty, minimum 2 zł. Do 31 maja wpłaty były bezpłatne. Dla klienta wpłacającego miesięcznie 5 000 zł (np. utarg z działalności nierejestrowanej lub regularne zasilanie konta gotówką) oznacza to 20 zł prowizji miesięcznie, czyli 240 zł rocznie – wyłącznie z tytułu tej jednej zmiany.
Liczba bankomatów maleje – i to się nie zmieni
Nowe opłaty zbiegają się z długoterminowym trendem kurczenia się infrastruktury bankomatowej w Polsce. Koszty energii elektrycznej, serwisu urządzeń i logistyki transportu gotówki rosną od lat. W mniej uczęszczanych lokalizacjach – małych miejscowościach, wiejskich sklepach, osiedlowych galeriach – utrzymywanie bankomatu przestaje być rentowne. Wyższe prowizje Visa i Mastercard mogą ten proces przyspieszyć: jeśli klienci będą rzadziej korzystać z bankomatów ze względu na koszty, liczba transakcji na urządzenie spadnie, a rentowność bankomatów poza centrami handlowymi i dworcami dalej się pogorszy.
Dla Polaków mieszkających poza dużymi miastami to realne zagrożenie: bankomat w odległości 2 km dziś może za rok nie istnieć. Alternatywą staje się cashback – wypłata gotówki przy okazji zakupów kartą w sklepie. Większość banków oferuje tę usługę bezpłatnie lub za symboliczną złotówkę, a limity sięgają zazwyczaj 1 000 zł. Sklepy uczestniczące w programie można znaleźć przez aplikację bankową lub stronę cashback.pl.
Warszawa: 7 800 bankomatów Euronet, ale nie wszystkie równe
W Warszawie Euronet jest obecny w galeriach handlowych, przy stacjach metra, na dworcach Centralnym i Wschodnim oraz w setkach sklepów całodobowych. Klienci stołeczni mają stosunkowo łatwy dostęp do bankomatów PKO BP i Pekao SA – sieci bankowych, które są wolne od nowego limitu BLIKowego lub mają wyższe własne progi. Ale dla kogoś korzystającego z konta w banku bez własnej sieci bankomatów – sytuacja jest identyczna jak w każdym innym mieście. Prowizja nalicza się od drugiej lub kolejnej operacji w miesiącu, a po nowym limicie liczba tych operacji rośnie automatycznie.
Warto wiedzieć, że limit 200 zł nie dotyczy urządzeń oznaczonych logo banku partnerskiego, nawet jeśli fizycznie stoją w tym samym miejscu co bankomaty Euronet z własnym brandingiem. Przy bankomacie warto sprawdzić, czy nosi logo konkretnej instytucji – to może oznaczać wyższy limit i brak prowizji przy standardowych transakcjach.
Co to oznacza dla Ciebie? Zmień nawyki zanim prowizje zaczną się sumować
- Jeśli wypłacasz duże kwoty BLIKiem – przełącz się na kartę. Limit kartowy w Euronet wynosi 800 zł na jedną transakcję i nie został zmieniony. Wypłata 800 zł kartą = 1 operacja, 1 ewentualna prowizja. Wypłata 800 zł BLIKiem = 4 operacje, 4 ewentualne prowizje. Sama zmiana metody płatności przy bankomacie może zmniejszyć Twój rachunek prowizyjny 4-krotnie.
- Sprawdź w tabeli opłat banku, ile kosztuje Cię każda wypłata z obcego bankomatu. Część banków oferuje pierwszą wypłatę darmową, inne zwalniają z prowizji po spełnieniu warunków (określone wpływy, minimalna liczba transakcji kartą). Jeśli regularnie korzystasz z bankomatów Euronet – warto porównać konta pod kątem prowizji za wypłaty z obcych sieci. Pekao SA i BOŚ Bank oferują bezprowizyjne wypłaty z obcych bankomatów bezwarunkowo – dla klientów często korzystających z gotówki to realna oszczędność.
- Używaj cashbacku – za darmo i bez limitów transakcji. Cashback to wypłata gotówki przy okazji zakupów kartą w sklepie. Działa w większości dużych sieci handlowych, aptekach i stacjach paliw. Limit jednej operacji to zazwyczaj 300-1 000 zł. Usługa jest bezpłatna lub kosztuje 1 zł – wielokrotnie taniej niż prowizja za wypłatę z obcego bankomatu. Cashback nie wymaga osobnej wizyty przy maszynie i nie podlega limitom Euronetu.
- Jeśli planujesz większą jednorazową wypłatę – idź do bankomatu swojego banku lub banku partnerskiego. PKO BP, Pekao, ING, Millennium – każdy z dużych banków ma własną sieć. Dla klienta tego banku wypłata jest tam darmowa, a limity znacznie wyższe niż w Euronet. Mapę bankomatów własnego banku znajdziesz w aplikacji mobilnej.
- Od 1 czerwca 2026 roku sprawdź, gdzie wpłacasz gotówkę. Od tego dnia Euronet pobiera 0,4 proc. (min. 2 zł) za każdą wpłatę. Alternatywami są wpłatomaty bankowe (zazwyczaj bezpłatne dla klientów banku) i wpłaty przez kasę w oddziale. Jeśli regularnie wpłacasz gotówkę – zaplanuj to przed czerwcem lub znajdź wpłatomat banku, w którym masz konto.
