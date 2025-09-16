Wyjątkowy DROP w Rossmannie: Selfie Project x DRE$$CODE
Takie rzeczy tylko w Rossku. Dwie kultowe wśród młodzieży marki Selfie Project i DRE$$CODE połączyły siły i przygotowały wyjątkową linię kosmetyków. Premierowy DROP jest już w drogeriach. Dobrych wiadomości dla fanów DRE$$CODE jest więcej…
Selfie Project to uznani eksperci pielęgnacji młodej skóry. Produkty marki sprawiają, że dbanie o cerę staje się czymś radosnym i kreatywnym. Kosmetyki Selfie Project to więcej niż skuteczne rozwiązania. Pomagają młodym ludziom poczuć się dobrze we własnej skórze, zgodnie z przesłaniem: „Twoja skóra jest piękna na każdym etapie. Niedoskonałości to tylko chwilowy przystanek. To Twój własny projekt, inwestycja w siebie.”
DRE$$CODE to kolektyw artystyczny, który zrzesza młodych, kreatywnych twórców – muzyków, dj-ów, stylistów i projektantów mody. Grupa przyciąga ogromną społeczność śledzącą ich publikacje na YouTube, TikTok’u oraz Instagramie, z powodzeniem organizując także dedykowane swoim odbiorcom wydarzenia kulturalne. Grupie przewodzą Mikołaj „Bagi” Bagiński (charyzmatyczny twórca internetowy wywodzący się z kultury streetwearowej) oraz Maciej Sekulski (myzyk, raper oraz właściciel autorskiej marki modowej). W szeregach DRE$$CODE znajdują się także Eryk Moczko (raper), Inez Lis (influencerka odważnie zabierająca głos także w tematach uważanych za tabu), Miłosz Kulesza (stylista i projektant), Karolina Mrozicka (twórczyni internetowa z ponad 2 milionami obserwujących na TikTok’u), Gabriela Bednarz (projektantka i stylistka), Milena Takuska (twórczyni, którą odbiorcy uwielbiają za nietuzinkowe poczucie humoru) oraz Michał Białowąs (fotograf, operator i montażysta).
Fani cenią DRE$$CODE za autentyczny i bezkompromisowy styl oraz różnorodność podejmowanych przedsięwzięć. To grupa, która kreuje trendy i wyznacza kierunek, w którym podążają polskie media społecznościowe.
Produkty Selfie Project x DRE$$CODE będą dostępne tylko podczas DROPów w Rossmannie i właśnie drogeria Rossmanna będzie sceną, na której odbędzie się premiera projektu. W najbliższy czwartek 18.09.2025 w drogerii w łódzkiej Manufakturze zaplanowaliśmy liczne atrakcje i okazje do przetestowania nowych kosmetyków. W wydarzeniu wezmą udział twórcy DRE$$CODE oraz eksperci Selfie Project. Świetna zabawa jest zatem gwarantowana! Start o 16:00, więc nikt nie musi urywać się z lekcji! A jeśli ktoś nie będzie mógł się pojawić, zapraszamy do śledzenia relacji w naszych mediach społecznościowych.
Źródło: informacja prasowa
