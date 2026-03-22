Wyłączą prąd w Warszawie i na Mazowszu. Sypią się komunikaty. Mamy szczegółowe daty i adresy

22 marca 2026 13:02 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza muszą przygotować się na planowe wyłączenia prądu. Operatorzy podali dokładne godziny, miasta i lokalizacje.

Warszawa – wyłączenia od 24 do 27 marca

Stoen Operator zaplanował prace w kilku częściach miasta.

24 marca 2026 (07:00–16:00)
ul. Gołdapska 5, 7
ul. Klembowska 3
ul. Konwaliowa 4–6, 10–16, 18, 20–24, 26–26A
ul. Modlińska 23A
ul. Zabłocka 8A–10

24 marca 2026 (08:00–10:00)
ul. Widawska 9

25 marca 2026 (08:00–15:00)
ul. Brzozowa 40A, 42, 44, 46
ul. Sosnowa 9, 11
ul. Czeremchy 1

26 marca 2026 (07:30–09:00)
ul. Budki Szczęśliwickie 59B, 65
ul. Czereśniowa 71–156A
ul. Łanowa 12A–56
ul. Starowiejska 14–19
ul. Wiktoryn 14–16

26 marca 2026 (08:00–16:00)
ul. Bałtycka
ul. Marii Magdaleny 6, 10
ul. Marywilska 22
ul. Piskowa 19–32
ul. Wenecka 8–23

26 marca 2026 (11:30–13:00)
ul. Budki Szczęśliwickie 59B, 65 (kolejny zakres prac)

27 marca 2026 (08:00–13:30)
ul. Wąwozowa / Międzyszynski rejon (m.in. Szczkowa 10–36E, Wał Miedzeszyński 550)

Radom – jedna duża przerwa

22 marca 2026 (08:00–15:00)
dzielnice: Gołębiów, Rajec Szlachecki

Kozienice – konkretne ulice

22 marca 2026 (08:00–15:00)
Głowaczów:
ul. Długa 22, 24, 30, 32, 33, 55, 59, 61, 61A
ul. Rzeczna 6
ul. Stromiecka 3–5
ul. Warecka 12A

Region Płocka i północ Mazowsza – najwięcej wyłączeń

Tu skala jest największa – przerwy rozpisano na kilka dni i wiele miejscowości.

23 marca 2026 (08:00–14:00)
m.in.:
Płock (ul. Małopolska 33, 38, 45, 49)
Radzanowo, Słupno, Bulkowo
część gmin w regionie Płońska i Sierpca

24 marca 2026 (08:00–18:00 / 08:00–14:00)
m.in.:
Czerwińsk nad Wisłą
Nowy Duninów
Stara Biała

25 marca 2026 (różne godziny, głównie 08:00–14:00)
m.in.:
Kutno (ul. Mickiewicza 2)
Łąck, Bedlno, Krośniewice
liczne wsie w regionie

26 marca 2026 (08:00–14:00 i inne zakresy)
m.in.:
Bodzanów, Bielsk, Brudzeń Duży
kolejne miejscowości w powiatach płockim i płońskim

27 marca 2026 (08:00–14:00)
m.in.:
część gmin regionu Sierpca i Płońska

Jak wynika z harmonogramu Energa Operator, lista obejmuje dziesiątki miejscowości i setki adresów .

Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się, bo prądu może nie być dłuższy czas

Tu nie ma filozofii – jeśli twój adres jest na liście, prądu po prostu nie będzie. Najczęściej od rana do wczesnego popołudnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy większość ludzi pracuje.

Jeśli pracujesz z domu albo masz firmę, to może rozwalić cały dzień. Lepiej sprawdzić wcześniej niż zostać zaskoczonym o 08:00. Czasem wystarczy przenieść się na kilka godzin do biura, przestrzeni co-workingowej lub w ostateczności nawet do kawiarni jeżeli przerwa nie jest zbyt długa. Warto też naładować sprzęty i przygotować się na kilka dodatkowych godzin bez prądu. Nawet jeżeli operator przewiduje, że modernizacja może potrwać krócej, lepiej założyć, że coś może się przedłużyć niż zostać bez energii podczas pracy.

Brak prądu to nie tylko brak światła. To też:

  • brak ogrzewania w części domów
  • niedziałający internet
  • problemy z pracą zdalną
  • brak możliwości gotowania jeżeli kuchenka jest indukcyjna lub elektryczna

Dlaczego prąd znika? To nie awarie

Tu ważna rzecz – to nie są awarie. Operatorzy prowadzą planowe prace:

  • modernizację linii
  • przyłączanie nowych odbiorców
  • przeglądy techniczne

Takie wyłączenia są konieczne, żeby uniknąć większych problemów w przyszłości. Problem w tym, że dla mieszkańców oznacza to realny chaos w ciągu dnia.

Skala wyłączeń pokazuje jedno – sieć energetyczna w regionie jest intensywnie modernizowana To dobra wiadomość na przyszłość, ale krótkoterminowo oznacza sporo utrudnień. Najbliższe dni mogą być dla wielu mieszkańców po prostu niewygodne. I lepiej o tym wiedzieć wcześniej, niż zostać zaskoczonym o 08:00 rano.

