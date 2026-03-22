Wyłączą prąd w Warszawie i na Mazowszu. Sypią się komunikaty. Mamy szczegółowe daty i adresy
W najbliższych dniach mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza muszą przygotować się na planowe wyłączenia prądu. Operatorzy podali dokładne godziny, miasta i lokalizacje.
Warszawa – wyłączenia od 24 do 27 marca
Stoen Operator zaplanował prace w kilku częściach miasta.
24 marca 2026 (07:00–16:00)
ul. Gołdapska 5, 7
ul. Klembowska 3
ul. Konwaliowa 4–6, 10–16, 18, 20–24, 26–26A
ul. Modlińska 23A
ul. Zabłocka 8A–10
24 marca 2026 (08:00–10:00)
ul. Widawska 9
25 marca 2026 (08:00–15:00)
ul. Brzozowa 40A, 42, 44, 46
ul. Sosnowa 9, 11
ul. Czeremchy 1
26 marca 2026 (07:30–09:00)
ul. Budki Szczęśliwickie 59B, 65
ul. Czereśniowa 71–156A
ul. Łanowa 12A–56
ul. Starowiejska 14–19
ul. Wiktoryn 14–16
26 marca 2026 (08:00–16:00)
ul. Bałtycka
ul. Marii Magdaleny 6, 10
ul. Marywilska 22
ul. Piskowa 19–32
ul. Wenecka 8–23
26 marca 2026 (11:30–13:00)
ul. Budki Szczęśliwickie 59B, 65 (kolejny zakres prac)
27 marca 2026 (08:00–13:30)
ul. Wąwozowa / Międzyszynski rejon (m.in. Szczkowa 10–36E, Wał Miedzeszyński 550)
Radom – jedna duża przerwa
22 marca 2026 (08:00–15:00)
dzielnice: Gołębiów, Rajec Szlachecki
Kozienice – konkretne ulice
22 marca 2026 (08:00–15:00)
Głowaczów:
ul. Długa 22, 24, 30, 32, 33, 55, 59, 61, 61A
ul. Rzeczna 6
ul. Stromiecka 3–5
ul. Warecka 12A
Region Płocka i północ Mazowsza – najwięcej wyłączeń
Tu skala jest największa – przerwy rozpisano na kilka dni i wiele miejscowości.
23 marca 2026 (08:00–14:00)
m.in.:
Płock (ul. Małopolska 33, 38, 45, 49)
Radzanowo, Słupno, Bulkowo
część gmin w regionie Płońska i Sierpca
24 marca 2026 (08:00–18:00 / 08:00–14:00)
m.in.:
Czerwińsk nad Wisłą
Nowy Duninów
Stara Biała
25 marca 2026 (różne godziny, głównie 08:00–14:00)
m.in.:
Kutno (ul. Mickiewicza 2)
Łąck, Bedlno, Krośniewice
liczne wsie w regionie
26 marca 2026 (08:00–14:00 i inne zakresy)
m.in.:
Bodzanów, Bielsk, Brudzeń Duży
kolejne miejscowości w powiatach płockim i płońskim
27 marca 2026 (08:00–14:00)
m.in.:
część gmin regionu Sierpca i Płońska
Jak wynika z harmonogramu Energa Operator, lista obejmuje dziesiątki miejscowości i setki adresów .
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się, bo prądu może nie być dłuższy czas
Tu nie ma filozofii – jeśli twój adres jest na liście, prądu po prostu nie będzie. Najczęściej od rana do wczesnego popołudnia, czyli dokładnie wtedy, kiedy większość ludzi pracuje.
Jeśli pracujesz z domu albo masz firmę, to może rozwalić cały dzień. Lepiej sprawdzić wcześniej niż zostać zaskoczonym o 08:00. Czasem wystarczy przenieść się na kilka godzin do biura, przestrzeni co-workingowej lub w ostateczności nawet do kawiarni jeżeli przerwa nie jest zbyt długa. Warto też naładować sprzęty i przygotować się na kilka dodatkowych godzin bez prądu. Nawet jeżeli operator przewiduje, że modernizacja może potrwać krócej, lepiej założyć, że coś może się przedłużyć niż zostać bez energii podczas pracy.
Brak prądu to nie tylko brak światła. To też:
- brak ogrzewania w części domów
- niedziałający internet
- problemy z pracą zdalną
- brak możliwości gotowania jeżeli kuchenka jest indukcyjna lub elektryczna
Dlaczego prąd znika? To nie awarie
Tu ważna rzecz – to nie są awarie. Operatorzy prowadzą planowe prace:
- modernizację linii
- przyłączanie nowych odbiorców
- przeglądy techniczne
Takie wyłączenia są konieczne, żeby uniknąć większych problemów w przyszłości. Problem w tym, że dla mieszkańców oznacza to realny chaos w ciągu dnia.
Skala wyłączeń pokazuje jedno – sieć energetyczna w regionie jest intensywnie modernizowana To dobra wiadomość na przyszłość, ale krótkoterminowo oznacza sporo utrudnień. Najbliższe dni mogą być dla wielu mieszkańców po prostu niewygodne. I lepiej o tym wiedzieć wcześniej, niż zostać zaskoczonym o 08:00 rano.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.