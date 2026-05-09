Wyłączyłeś wszystkie bezpieczniki i wyjechałeś na miesiąc, a rachunek za prąd i tak przyszedł? Czy można nagle przestać płacić za prąd?
Zero kilowatogodzin zużycia. Lokal pusty od tygodni. A na skrzynce faktura z kwotą wyraźnie większą niż zero. To nie pomyłka i nie błąd dostawcy. Tak działa polskie prawo energetyczne – i większość właścicieli nieruchomości kompletnie o tym nie wie. Wyłączenie bezpieczników to nie rozwiązanie. Ale istnieje jedno, które działa.
Prawda, której URE nie ukrywa: zero zużycia to nie zero rachunku
Urząd Regulacji Energetyki formułuje to wprost w oficjalnych materiałach konsumenckich: „W przypadku zużycia energii równego zero kWh, odbiorca w gospodarstwie domowym zostaje obciążony opłatami stałymi, choć fizycznie nie pobrał energii elektrycznej.” Uzasadnienie jest techniczne i systemowe: niezależnie od tego, czy pobierasz prąd, przedsiębiorstwo energetyczne musi być w każdej chwili gotowe do dostarczenia go do Twojego lokalu, ponosząc stałe koszty utrzymania sieci i rezerw mocy.
Rachunek za energię elektryczną w Polsce składa się z dwóch grup pozycji: zmiennych i stałych. Opłaty zmienne zależą od zużycia i faktycznie spadają do zera, jeśli nic nie pobierasz z sieci. Chodzi o opłatę za energię czynną (płacisz za każdą zużytą kWh), opłatę sieciową zmienną, opłatę OZE (7,3 zł/MWh w 2026 r.) i opłatę kogeneracyjną (3 zł/MWh). Wyłącz bezpieczniki, wrzuć klucz do szuflady, wróć za miesiąc – ta część faktury rzeczywiście będzie bliska zeru.
Problem tkwi w opłatach stałych – tych, które biegną niezależnie od liczydła na liczniku. W 2026 roku rachunek z pustego lokalu z aktywną umową może zawierać co najmniej 3 pozycje, których nie da się wyeliminować samym nieużywaniem prądu.
Co dokładnie płacisz, kiedy nie zużywasz nic
Pierwsza pozycja to opłata sieciowa stała – płacona za sam dostęp do sieci i posiadanie licznika, niezależnie od zużycia. W 2026 roku wynosi ona w zależności od operatora: u PGE (Stoen, obsługuje m.in. Warszawę) – 9,98 zł netto miesięcznie, u Enei – 10,41 zł, u Energi – 11,77 zł, u Taurona – 10,86 zł. Ta opłata jest elementem taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE i nie podlega negocjacji.
Druga pozycja to opłata abonamentowa – pokrywa koszty administracyjne operatora: odczyty licznika, wystawianie faktur, obsługę klienta. W 2026 roku u większości dużych sprzedawców wynosi od 4 do ok. 5 zł miesięcznie.
Trzecia i najbardziej zaskakująca pozycja to opłata mocowa – wprowadzona od 1 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9). Nawet jeśli w danym roku w ogóle nie zużyjesz energii – i tak zapłacisz opłatę mocową. Dostawca przypisze Cię do najniższego progu ryczałtu – poniżej 500 kWh rocznie – i naliczy minimalną stawkę. W 2026 roku wynosi ona 4,29 zł netto miesięcznie, czyli 5,28 zł brutto. Dla porównania: typowe polskie gospodarstwo domowe (1,2-2,8 MWh rocznie) płaci 17,18 zł miesięcznie za tę samą pozycję. Opłata mocowa wzrosła w 2026 roku o blisko 50 proc. wobec roku poprzedniego.
Dolna granica miesięcznego rachunku za pusty lokal z aktywną umową i wyzerowanym zużyciem wynosi zatem łącznie co najmniej 18-22 zł netto miesięcznie (przed VAT), w zależności od operatora i wybranej taryfy. Rocznie to 216-264 zł płacone za mieszkanie, w którym nie ma ani jednej włączonej żarówki.
Jedyne skuteczne rozwiązanie: wypowiedzenie umowy
Jeśli pustostan ma trwać długo – myśląc o co najmniej kilkunastu miesiącach – jedyną legalną ścieżką do zatrzymania rachunków jest wypowiedzenie umowy kompleksowej na dostawę energii elektrycznej. Prawo jest tu po stronie odbiorcy. Art. 4j ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.) stanowi: odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego oświadczenie o jej wypowiedzeniu. Jest zobowiązany jedynie pokryć należności za faktycznie pobraną energię i świadczone usługi dystrybucji do momentu zakończenia umowy.
W przypadku umów zawartych na czas oznaczony (np. na 24 lub 36 miesięcy z promocyjną ceną) obraz jest bardziej skomplikowany. Wypowiedzenie jest możliwe, ale sprzedawca może naliczyć koszty i odszkodowanie wynikające z treści umowy. Dla odbiorców w gospodarstwach domowych koszty te nie mogą jednak przekraczać bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie poniósł sprzedawca – co w praktyce ogranicza wysokość ewentualnej kary. Warto sprawdzić OWU (Ogólne Warunki Umowy) przed złożeniem wypowiedzenia.
Okres wypowiedzenia dla odbiorcy w gospodarstwie domowym trwa do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie trafiło do sprzedawcy – potwierdza to URE w oficjalnych materiałach konsumenckich. Przykład: wypowiedzenie złożone 10 maja 2026 r. → umowa kończy się 30 czerwca 2026 r. Przez ten czas rachunki biegną normalnie.
Po upływie okresu wypowiedzenia właściciel lokalu ma obowiązek udostępnić mieszkanie w celu demontażu licznika. Na podstawie końcowego odczytu sprzedawca sporządza rozliczenie końcowe. Dopiero po zdemontowaniu licznika wszystkie opłaty stałe znikają. Bez wizyty instalatora i fizycznego usunięcia urządzenia pomiarowego – nie ma całkowitego zakończenia rozliczeń.
Pułapka, o której mało kto mówi: koszty ponownego podłączenia
Wypowiedzenie umowy i demontaż licznika brzmią jak czyste rozwiązanie. Ale jest jedna poważna konsekwencja, którą warto skalkulować przed decyzją. Gdy zechcesz wrócić do lokalu lub go sprzedać czy wynająć – będziesz musiał złożyć wniosek o nowe przyłączenie do sieci. Operator systemu dystrybucyjnego nie ma obowiązku traktować tego jako prostego „ponownego podłączenia” – szczególnie jeśli minęło dużo czasu lub zmieniły się warunki techniczne.
Koszty ponownego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zależą od operatora, mocy przyłącza i stanu instalacji. Mogą wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a czas oczekiwania na realizację – od kilku tygodni do kilku miesięcy. To zupełnie inny rachunek niż prosta reaktywacja zawieszonej umowy.
Kalkulacja jest prosta: jeśli pustostan planowany jest na 6-12 miesięcy, roczna „strata” na opłatach stałych to 250-300 zł. Koszty ponownego przyłączenia mogą przekroczyć tę kwotę. Dla krótkich i średnich nieobecności wypowiedzenie umowy jest często ekonomicznie nieuzasadnione. Próg opłacalności zależy od indywidualnej sytuacji, ale orientacyjnie zaczyna się przy pustostanie trwającym powyżej 12-18 miesięcy.
Warszawa: Stoen – jak wypowiedzieć umowę w stolicy
Warszawa i okolice obsługiwane są przez PGE Dystrybucja (wcześniej Stoen). Opłata sieciowa stała PGE w 2026 roku wynosi 9,98 zł netto miesięcznie i jest jedną z niższych wśród pięciu największych operatorów w Polsce – stawka pozostała na niezmienionym poziomie względem 2025 r.
Wypowiedzenie umowy z dostawcą energii dla lokalu w Warszawie wymaga pisemnego oświadczenia złożonego do sprzedawcy (nie do dystrybutora – PGE Dystrybucja to inny podmiot niż PGE Obrót czy inny wybrany sprzedawca energii). Oświadczenie powinno zawierać: dane identyfikacyjne, numer umowy, numer PPE (punkt poboru energii widoczny na fakturze) i wskazanie okresu wypowiedzenia. Sprzedawca potwierdza otrzymanie wypowiedzenia i uzgadnia termin demontażu licznika z operatorem dystrybucyjnym.
Warto pamiętać, że od 24 lutego 2024 r. z odbiorcami w gospodarstwach domowych zawierane są wyłącznie umowy kompleksowe – łączące sprzedaż energii i usługi dystrybucji w jednym dokumencie, zawierane ze sprzedawcą. Wypowiadając umowę kompleksową, wypowiadasz tym samym oba składniki jednocześnie. Urząd m.st. Warszawy w materiałach konsumenckich potwierdza też możliwość przepisania umowy na nowego właściciela lub lokatora – przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania to często prostsze niż wypowiadanie i zakładanie nowej umowy od zera.
Czy można „zawiesić” dostawę zamiast jej wypowiadać?
Część odbiorców szuka rozwiązania pośredniego – zawieszenia dostaw energii na określony czas bez wypowiadania umowy. W polskim systemie taka usługa nie jest standardowym produktem rynkowym gwarantowanym przepisami. Niektórzy sprzedawcy mogą taką opcję zaoferować indywidualnie, ale zakres i warunki różnią się diametralnie. Nawet przy zawieszeniu dostaw opłaty stałe – w tym sieciowa stała i abonamentowa – mogą być naliczane w pełnym wymiarze, bo wynikają z faktu posiadania przyłącza, a nie poboru energii. Przed skorzystaniem z takiej opcji warto dokładnie sprawdzić, które pozycje faktury zostają zredukowane, a które nie.
Odrębna sytuacja dotyczy liczników zdalnego odczytu, których instalacja w Polsce trwa od kilku lat (do końca 2025 r. operatorzy mieli obowiązek wymiany u co najmniej 80 proc. odbiorców). Posiadacze takich liczników rozliczani są na podstawie rzeczywistego zużycia w czasie rzeczywistym – bez prognoz i wyrównań. To zmienia sposób rozliczeń, ale nie eliminuje opłat stałych. Opłata sieciowa stała i abonamentowa pozostają na fakturze niezależnie od technologii pomiaru.
Co to oznacza dla Ciebie? Policz, zanim zdecydujesz się wyłączyć bezpieczniki
1. Sprawdź fakturę i zidentyfikuj opłaty stałe. Na każdej fakturze za prąd znajdź osobno: opłatę sieciową stałą, abonamentową i mocową. Zsumuj je. Tyle będziesz płacić miesięcznie, nawet przy zerowym zużyciu. To realna kwota do porównania z kosztami ewentualnego wypowiedzenia i ponownego przyłączenia.
2. Sprawdź, na jaki czas zawarta jest Twoja umowa. Numer umowy i datę jej zawarcia znajdziesz na fakturze lub w panelu klienta sprzedawcy. Jeśli to umowa na czas nieoznaczony – możesz ją wypowiedzieć bezkosztowo (art. 4j ust. 3 Prawa energetycznego). Jeśli na czas oznaczony – sprawdź OWU pod kątem kary umownej.
3. Skalkuluj próg opłacalności. Weź miesięczne opłaty stałe z faktury, przemnóż przez planowaną liczbę miesięcy pustostanu, dodaj szacowany koszt ponownego przyłączenia (zapytaj operatora o warunki). Jeśli suma stałych opłat przekracza koszt przyłączenia – wypowiedzenie ma sens finansowy.
4. Przy wypowiedzeniu: złóż pisemne oświadczenie do sprzedawcy (nie do dystrybutora). Pamiętaj o podaniu numeru umowy i numeru PPE. Zadbaj o potwierdzenie odbioru – list polecony lub e-mail z potwierdzeniem. Zachowaj dokument, bo jest dowodem daty złożenia i uruchomienia okresu wypowiedzenia.
5. Udostępnij lokal do demontażu licznika. To Twój obowiązek po zakończeniu umowy. Brak dostępu może być interpretowany jako utrudnianie wykonania czynności przez uprawniony podmiot. Bez demontażu licznika opłaty nie ustają.
6. Jeśli planujesz krótką nieobecność (do kilku miesięcy) – nie wypowiadaj umowy. Roczna strata na opłatach stałych (ok. 250-350 zł) jest zazwyczaj niższa niż koszt ponownego przyłączenia i czas oczekiwania na jego realizację. Zamiast tego wyłącz wszystkie urządzenia, odetnij bezpieczniki i ogranicz zużycie do minimum.
