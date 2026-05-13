Wypadek na Mazowszu. Samochód na boku, kierowca w szpitalu. Duże utrudnienia i objazdy
Po godzinie 9 w miejscowości Srebrna doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych podczas manewru wyprzedzania. 32-letni kierowca BMW trafił do szpitala. Droga w stronę Sikorza jest całkowicie zablokowana – utrudnienia mogą potrwać do godziny 12:30.
Zderzenie podczas wyprzedzania
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 64-letnia kierująca Kią, wykonując manewr wyprzedzania, uderzyła w 32-letniego kierowcę BMW, który w tym samym czasie wyprzedzał jej pojazd. W wyniku zderzenia 32-latek doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że oboje kierujący byli trzeźwi. Na miejscu pracują policja i służby ratunkowe. Okoliczności wypadku są wyjaśniane.
Droga zablokowana, objazd przez Starą Białą
Droga w kierunku Sikorza jest całkowicie zamknięta dla ruchu. Zalecany objazd prowadzi przez miejscowość Stara Biała. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 12:30. Kierowcy planujący przejazd przez ten rejon powinni uwzględnić znaczne opóźnienia lub wybrać trasę alternatywną.
Co to oznacza dla kierowców?
Jeśli Twoja trasa przebiega przez Srebrną w kierunku Sikorza – wybierz objazd przez Starą Białą i wyjedź z odpowiednim zapasem czasu. Sytuacja na drodze może się zmieniać dynamicznie; bieżące informacje o utrudnieniach sprawdzaj w aplikacjach nawigacyjnych lub na stronach służb drogowych.
