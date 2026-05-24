Wypadek na S8 pod Warszawą. Troje dzieci w aucie, jedno wypadło podczas zderzenia z barierami

24 maja 2026 16:41 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W sobotę wieczorem na ekspresowej S8 w okolicy Wolicy samochód uderzył w bariery energochłonne. Pojazd wiózł troje małych dzieci – jedno z nich wypadło z auta podczas zdarzenia. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W niedzielę rano wszystkie dzieci opuściły szpital.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.

Poślizg na S8, dziecko wypadło z auta

Do wypadku doszło po godzinie 19:00 na trasie S8 na wysokości Wolicy, w kierunku Katowic. Kierująca peugeot straciła panowanie nad pojazdem, wpadła w poślizg i uderzyła w bariery energochłonne – poinformował mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Kobieta była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem.

W samochodzie znajdowały się dzieci w wieku 6, 7 i 8 lat. Jedno z nich podczas zderzenia wypadło z pojazdu. Cała trójka trafiła do szpitala.

LPR zabrał 7-latka – był w stanie stabilnym

Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rzeczniczka LPR Justyna Sochacka potwierdziła, że załoga przetransportowała do szpitala w Warszawie 7-letnie dziecko – to nie było to, które wypadło z samochodu. „Nasza załoga zabierała jedno siedmioletnie dziecko do szpitala w Warszawie, było w stanie stabilnym” – przekazała Sochacka.

W związku z wypadkiem S8 była zablokowana w obu kierunkach. W niedzielę rano policja poinformowała, że wszystkie dzieci opuściły już szpital.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna