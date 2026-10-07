Wypadek na Wołoskiej. Zderzyły się dwa samochody, na miejscu pogotowie

7 października 2026 14:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Do zdarzenia drogowego doszło w środę na ulicy Wołoskiej w Warszawie. Na jezdni w kierunku Ursynowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Do wypadku doszło 7 października na ul. Wołoskiej, na jezdni prowadzącej w stronę Ursynowa.

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Ze wstępnych informacji przekazanych naszej redakcji wynika, że w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. W chwili otrzymania najnowszych informacji karetka zakończyła już działania i odjechała z miejsca zdarzenia.

Utrudnienia na Wołoskiej

Uszkodzone samochody znajdują się na jezdni, dlatego kierowcy przejeżdżający Wołoską w kierunku Ursynowa powinni liczyć się z utrudnieniami i zachować szczególną ostrożność.

Na razie nie mamy potwierdzonej informacji o stanie osób uczestniczących w zdarzeniu ani dokładnych okolicznościach kolizji. Nie przesądzamy również, który z kierujących mógł doprowadzić do zderzenia.

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