Wypadek na Wołoskiej. Zderzyły się dwa samochody, na miejscu pogotowie
Do zdarzenia drogowego doszło w środę na ulicy Wołoskiej w Warszawie. Na jezdni w kierunku Ursynowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejsce wezwano służby ratunkowe.
Do wypadku doszło 7 października na ul. Wołoskiej, na jezdni prowadzącej w stronę Ursynowa.
Ze wstępnych informacji przekazanych naszej redakcji wynika, że w zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody osobowe. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego. W chwili otrzymania najnowszych informacji karetka zakończyła już działania i odjechała z miejsca zdarzenia.
Utrudnienia na Wołoskiej
Uszkodzone samochody znajdują się na jezdni, dlatego kierowcy przejeżdżający Wołoską w kierunku Ursynowa powinni liczyć się z utrudnieniami i zachować szczególną ostrożność.
Na razie nie mamy potwierdzonej informacji o stanie osób uczestniczących w zdarzeniu ani dokładnych okolicznościach kolizji. Nie przesądzamy również, który z kierujących mógł doprowadzić do zderzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.