Wypadek przy stacji Warszawa Gołąbki. Ratownicy prowadzą resuscytację, utrudnienia w kursowaniu SKM i KM
W rejonie stacji Warszawa Gołąbki doszło do wypadku z udziałem pieszego i pociągu IC „Podlasiak” relacji Świnoujście-Suwałki. Pogotowie prowadzi resuscytację krążeniowo-oddechową. Działania służb potwierdziła w rozmowie z Warszawą w Pigułce stołeczna straż pożarna. Warszawski Transport Publiczny informuje o utrudnieniach w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz Kolei Mazowieckich.
Na miejscu 2 zastępy straży pożarnej, pogotowie i policja
St. kpt. Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej przekazał naszej redakcji, że w okolicy stacji Warszawa Gołąbki działają 2 zastępy, które zabezpieczają miejsce zdarzenia. Z informacji uzyskanych od strażaków wynika, że doszło tam do wypadku z udziałem pieszego. Na miejscu jest również pogotowie, którego ratownicy prowadzą resuscytację krążeniowo-oddechową. Na moment przygotowania tego materiału nie mamy potwierdzonej informacji o wyniku działań ratowników ani o dalszym stanie poszkodowanej osoby. Nie są także znane szczegółowe okoliczności wypadku.
Bilety KM są honorowane w SKM S1 i wybranych autobusach
Od godziny 18:55 wprowadzono honorowanie biletów Kolei Mazowieckich w pociągach SKM linii S1 oraz w autobusach linii 194, 716, 717 i 817 na całych trasach tych linii. Dodatkowo pasażerowie mogą korzystać z autobusów linii 127 na odcinku Dw. Zachodni – PKP Włochy. W przypadku linii 187 oraz 517 bilety KM są honorowane na odcinku Dw. Zachodni – Ursus-Niedźwiadek. Zakres tej decyzji zależy więc od wybranej linii: część autobusów została nią objęta w całości, a część tylko między wskazanymi przystankami. Osoby planujące przesiadkę z kolei do autobusu powinny uwzględnić te granice przy wyborze dalszej trasy.
Od godziny 19:40 honorowanie biletów KM rozszerzono również na autobusy linii 521 i 702 na całych trasach. To kolejna możliwość kontynuowania podróży dla pasażerów dotkniętych zakłóceniami w ruchu kolejowym. Decyzja dotyczy biletów Kolei Mazowieckich w wymienionych pojazdach WTP, a komunikat nie informuje o wprowadzeniu wzajemnego honorowania wszystkich biletów obu organizatorów. Nie oznacza też objęcia biletami KM całej warszawskiej sieci autobusowej, tramwajowej czy metra. WTP ostrzega przy tym, że w ruchu pociągów możliwe są zarówno opóźnienia, jak i przekierowania oraz odwołania kursów; w przekazanej informacji nie podano godziny zakończenia utrudnień.
W tym samym komunikacie WTP wymienia także zdarzenie w rejonie stacji Otwock. Nasza redakcja nie ma obecnie potwierdzonych informacji o przebiegu tego zdarzenia ani o ewentualnych osobach poszkodowanych.
Przed podróżą trzeba sprawdzić kurs i odcinek honorowania biletu
Przed wyjściem na stację najlepiej sprawdzić aktualne informacje WTP i przewoźnika dotyczące konkretnego pociągu, a na peronie śledzić tablice odjazdów oraz zapowiedzi. Sam rozkład jazdy nie rozstrzyga, czy kurs podczas tych utrudnień pojedzie zgodnie z planem, skoro organizator zapowiada możliwość jego odwołania lub przekierowania. Przy wyborze autobusu trzeba zwrócić uwagę na odcinek honorowania, szczególnie w przypadku linii 127, 187 i 517, dla których wskazano konkretne granice przejazdu z biletem KM. Bilet należy zachować i mieć przy sobie również po przesiadce, aby móc okazać go podczas kontroli. Jeżeli dalsza podróż wymaga skorzystania z innej linii albo wyjazdu poza objęty komunikatem odcinek, przed przejazdem trzeba sprawdzić obowiązujące zasady biletowe. Ponieważ informacje o ruchu mogą się zmieniać w trakcie działań służb, aktualny komunikat ma znaczenie także przy planowaniu kolejnej przesiadki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.