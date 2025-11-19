Wypadek w centrum. Zderzenie trzech aut i dostawczaka, są duże utrudnienia

Na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich i ul. Popularnej, doszło do zderzenia. Są duże utrudnienia w ruchu.

Na wiadukcie w kierunku Ursusa doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych i auta dostawczego. Siła uderzenia była na tyle duża, że wszystkie pojazdy zablokowały przejazd. Na szczęście nikt nie został ranny.

Straż pożarna przestawia pojazdy w dół wiaduktu, aby udrożnić ruch. Przez kilkadziesiąt minut przejazd był całkowicie wstrzymany, bo służby musiały ściągnąć rozbite samochody i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Obecnie ruch został częściowo wznowiony, ale nadal występują utrudnienia. Kierowcy muszą liczyć się ze spowolnieniem w rejonie skrzyżowania Popularnej i Alej Jerozolimskich.

Na miejscu cały czas trwa oczekiwanie na policję, która ma przejąć prowadzenie czynności i ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

