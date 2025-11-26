Wypadek z udziałem radiowozu na Bielanach. Trzy osoby ranne, ogromne zniszczenia
Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Podczaszyńskiego doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Oba pojazdy zostały mocno uszkodzone.
Na miejscu są reporterzy z Warszawskiej Grupy Luka&Maro. Jak mówią, widać radiowóz z poważnymi uszkodzeniami lewego boku oraz tyłu pojazdu. Wystrzelona poduszka powietrzna i otwarta maska świadczą o dużym rozmiarze zniszczeń. Auto zatrzymało się na jezdni, blokując część pasa ruchu.
Drugi pojazd, samochód osobowy, również został poważnie uszkodzony. Auto stało przy skrzyżowaniu bez jednego koła, z otwartym bagażnikiem i maską. Wokół widać liczne elementy karoserii rozrzucone po chodniku i jezdni. Na miejscu działają strażacy, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczają teren i udzielają pomocy uczestnikom zdarzenia. Do szpitala zostali zabrani zarówno policjanci, jak i kobieta z drugiego pojazdu.
Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane. Kierowcy przejeżdżający przez rejon Żeromskiego i Podczaszyńskiego muszą liczyć się z opóźnieniami oraz ruchem kierowanym przez służby.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.