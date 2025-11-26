Wypadek z udziałem radiowozu na Bielanach. Trzy osoby ranne, ogromne zniszczenia

26 listopada 2025 22:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Podczaszyńskiego doszło do poważnego wypadku z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego. Oba pojazdy zostały mocno uszkodzone.

Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro

Na miejscu są reporterzy z Warszawskiej Grupy Luka&Maro. Jak mówią, widać radiowóz z poważnymi uszkodzeniami lewego boku oraz tyłu pojazdu. Wystrzelona poduszka powietrzna i otwarta maska świadczą o dużym rozmiarze zniszczeń. Auto zatrzymało się na jezdni, blokując część pasa ruchu.

Drugi pojazd, samochód osobowy, również został poważnie uszkodzony. Auto stało przy skrzyżowaniu bez jednego koła, z otwartym bagażnikiem i maską. Wokół widać liczne elementy karoserii rozrzucone po chodniku i jezdni. Na miejscu działają strażacy, policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Służby zabezpieczają teren i udzielają pomocy uczestnikom zdarzenia. Do szpitala zostali zabrani zarówno policjanci, jak i kobieta z drugiego pojazdu.

Skrzyżowanie jest częściowo zablokowane. Kierowcy przejeżdżający przez rejon Żeromskiego i Podczaszyńskiego muszą liczyć się z opóźnieniami oraz ruchem kierowanym przez służby.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl