Wypadek z udziałem radiowozu. Są ranni. Ogromne utrudnienia

9 września 2025 14:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Około godziny 13 na jednym z najruchliwszych skrzyżowań Mokotowa doszło do groźnego wypadku. Toyota uderzyła w bok radiowozu Wydziału Ruchu Drogowego. Są ranni.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zderzenie na skrzyżowaniu Wołoskiej i Domaniewskiej. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z policjantów został zakleszczony w aucie. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydobyć go z pojazdu.

Cztery osoby pod opieką ratowników

Na miejscu pracują służby ratunkowe. Pod opieką medyków znajduje się czterech poszkodowanych, w tym dwóch policjantów. Najciężej ranny funkcjonariusz został od razu przewieziony do szpitala.

Paraliż komunikacyjny w kierunku centrum

Wypadek sparaliżował ruch. Wołoska w stronę centrum jest całkowicie zablokowana. Zatrzymane zostały także tramwaje, bo torowisko na skrzyżowaniu jest niedostępne.

Objazdy dla autobusów

Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu autobusów:

  • Linia 136 jedzie objazdem przez al. Wilanowską, Modzelewskiego i Woronicza.
  • Linia 138 omija miejsce wypadku trasą przez al. Wilanowską i Woronicza.
  • Linia 218 kierowana jest m.in. przez Wołoską, Domaniewską i Woronicza.

Służby apelują o omijanie rejonu Wołoskiej i Domaniewskiej, bo utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

