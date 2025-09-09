Wypadek z udziałem radiowozu. Są ranni. Ogromne utrudnienia
Około godziny 13 na jednym z najruchliwszych skrzyżowań Mokotowa doszło do groźnego wypadku. Toyota uderzyła w bok radiowozu Wydziału Ruchu Drogowego. Są ranni.
Zderzenie na skrzyżowaniu Wołoskiej i Domaniewskiej. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z policjantów został zakleszczony w aucie. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydobyć go z pojazdu.
Cztery osoby pod opieką ratowników
Na miejscu pracują służby ratunkowe. Pod opieką medyków znajduje się czterech poszkodowanych, w tym dwóch policjantów. Najciężej ranny funkcjonariusz został od razu przewieziony do szpitala.
Paraliż komunikacyjny w kierunku centrum
Wypadek sparaliżował ruch. Wołoska w stronę centrum jest całkowicie zablokowana. Zatrzymane zostały także tramwaje, bo torowisko na skrzyżowaniu jest niedostępne.
Objazdy dla autobusów
Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianach w kursowaniu autobusów:
- Linia 136 jedzie objazdem przez al. Wilanowską, Modzelewskiego i Woronicza.
- Linia 138 omija miejsce wypadku trasą przez al. Wilanowską i Woronicza.
- Linia 218 kierowana jest m.in. przez Wołoską, Domaniewską i Woronicza.
Służby apelują o omijanie rejonu Wołoskiej i Domaniewskiej, bo utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.