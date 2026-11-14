Wyrzucasz jedzenie dzień po terminie? GIS wyjaśnia, kiedy popełniasz kosztowny błąd
Otwierasz lodówkę, sprawdzasz datę na opakowaniu i odkrywasz, że minęła wczoraj. Produkt natychmiast trafia do kosza? Niekoniecznie musi tak być. Główny Inspektorat Sanitarny wyjaśnia, że dwa bardzo podobne oznaczenia na żywności mają zupełnie inne znaczenie. Jedno dotyczy przede wszystkim jakości, drugie bezpieczeństwa zdrowotnego. Pomylenie ich może oznaczać niepotrzebną stratę pieniędzy albo poważny błąd podczas przygotowywania posiłku.
Podczas zakupów w Biedronce, Lidlu, Aldi, Kauflandzie czy osiedlowym sklepie większość klientów zwraca uwagę przede wszystkim na cenę i datę wydrukowaną na opakowaniu. Niewielu zastanawia się jednak, jakie znaczenie ma sformułowanie poprzedzające tę datę. Tymczasem różnica między napisami „Najlepiej spożyć przed” a „Należy spożyć do” jest fundamentalna. Pierwszy informuje o okresie zachowania odpowiedniej jakości produktu, natomiast drugi wskazuje granicę bezpieczeństwa żywności łatwo psującej się. Zasady te obowiązują również mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza.
Ten napis zmienia wszystko. GIS wyjaśnia różnicę
Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał 12 maja 2026 roku zasady oznaczania dat na produktach spożywczych. Z komunikatu wynika, że data minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia są odrębnymi pojęciami, których nie należy stosować zamiennie.
Określenie „Najlepiej spożyć przed” oznacza datę, do której producent deklaruje zachowanie przez produkt jego charakterystycznych właściwości, pod warunkiem prawidłowego przechowywania. Chodzi między innymi o smak, zapach, konsystencję i inne cechy jakościowe.
Po upływie takiej daty żywność nie musi automatycznie stać się niebezpieczna. Może jednak stopniowo tracić świeżość, aromat albo odpowiednią strukturę. W praktyce oznacza to, że niektóre produkty nadal mogą nadawać się do spożycia, choć nie będą już miały dokładnie takich samych właściwości jak w momencie zakupu.
Zupełnie inaczej należy traktować napis „Należy spożyć do”. To oznaczenie stosowane na produktach szybko psujących się z mikrobiologicznego punktu widzenia. Po upływie podanego terminu żywność uznaje się za niebezpieczną, nawet jeżeli nie wykazuje widocznych oznak zepsucia.
Makaron, ryż i kawa po terminie. Nie zawsze trzeba je wyrzucać
Oznaczenie „Najlepiej spożyć przed” spotykamy najczęściej na artykułach o dłuższym okresie przechowywania. Należą do nich między innymi makarony, kasze, ryż, mąka, kawa, herbata, suche przyprawy, płatki śniadaniowe i część produktów w puszkach.
Załóżmy, że w kuchennej szafce znajduje się zamknięte opakowanie makaronu, którego data minimalnej trwałości minęła kilka dni temu. Jeżeli produkt był przechowywany w suchym miejscu, opakowanie nie zostało uszkodzone, a zawartość nie wykazuje oznak zepsucia, przekroczenie daty nie oznacza automatycznie konieczności wyrzucenia jedzenia.
Podobna sytuacja może dotyczyć kawy lub herbaty. Z czasem mogą tracić aromat i intensywność smaku, ale sama data minimalnej trwałości nie oznacza, że następnego dnia stają się niebezpieczne.
Nie oznacza to jednak, że każdy produkt można przechowywać bez ograniczeń. Należy zwracać uwagę na stan opakowania, wilgoć, obecność szkodników, pleśń oraz nietypowy wygląd i zapach. Żywność, która budzi wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa, powinna zostać wyrzucona.
Na tych produktach nie ryzykuj. Nawet jeśli pachną normalnie
Znacznie większej ostrożności wymagają artykuły oznaczone sformułowaniem „Należy spożyć do”. Dotyczy ono przede wszystkim produktów łatwo psujących się, takich jak świeże mięso, ryby, część wędlin, produkty chłodzone oraz gotowe dania wymagające przechowywania w niskiej temperaturze.
W ich przypadku termin przydatności do spożycia jest związany z bezpieczeństwem mikrobiologicznym. Po jego upływie mogą rozwijać się niebezpieczne drobnoustroje, których nie zawsze da się rozpoznać na podstawie zapachu, koloru czy konsystencji.
Dlatego sprawdzanie takiego produktu wyłącznie poprzez powąchanie nie jest wiarygodnym sposobem oceny bezpieczeństwa. Żywność może wyglądać prawidłowo, a mimo to stanowić zagrożenie dla zdrowia.
GIS jednoznacznie wskazuje, że po upływie terminu „Należy spożyć do” produkt uznaje się za niebezpieczny. Nie należy go spożywać ani próbować ratować wyłącznie przez podgrzanie, smażenie czy gotowanie. Obróbka termiczna nie daje gwarancji usunięcia wszystkich możliwych zagrożeń.
Jest jeszcze jeden szczegół. „Przed” i „przed końcem” to nie to samo
Na etykietach można znaleźć również zapis „Najlepiej spożyć przed końcem”. Nie jest on przypadkowy. Przepisy unijne określają, w jaki sposób producenci powinni przedstawiać datę minimalnej trwałości w zależności od okresu, przez który produkt zachowuje swoje właściwości.
Jeżeli na opakowaniu znajduje się konkretny dzień, stosuje się określenie „Najlepiej spożyć przed”, po którym podawana jest data albo wskazanie miejsca, w którym została umieszczona.
Jeżeli natomiast producent wskazuje jedynie miesiąc i rok lub sam rok, wykorzystuje oznaczenie „Najlepiej spożyć przed końcem”.
Przykładowo napis „Najlepiej spożyć przed końcem 11.2026” oznacza, że producent określił minimalną trwałość do końca listopada 2026 roku. Z kolei wskazanie konkretnego dnia należy interpretować zgodnie z dokładnym brzmieniem oznaczenia.
Takie szczegóły są istotne nie tylko dla konsumentów, ale również dla sklepów, które muszą przestrzegać zasad wprowadzania żywności do obrotu.
Sklep nie może sprzedać produktu po tej dacie. Nawet jeśli w domu nadal można go zjeść
To jedna z najbardziej zaskakujących zasad wyjaśnionych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Choć żywność oznaczona datą minimalnej trwałości nie musi być niebezpieczna po jej upływie, polskie przepisy nie pozwalają na dalszą sprzedaż takiego produktu.
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia artykuły spożywcze mogą znajdować się w obrocie jedynie w okresie dopuszczonym przez przepisy. Po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia przedsiębiorca powinien wycofać je ze sprzedaży.
To oznacza, że nie można utożsamiać zasad obowiązujących sklepy z decyzją konsumenta dotyczącą żywności już znajdującej się w domu. Produkt suchy i trwały może nadal być zdatny do spożycia po przekroczeniu daty minimalnej trwałości, ale nie oznacza to, że sklep może legalnie oferować go klientom po tej dacie.
Warto zwracać na to uwagę szczególnie podczas zakupów artykułów przecenionych z powodu zbliżającego się końca okresu trwałości. Obniżona cena nie znosi obowiązków przedsiębiorcy dotyczących bezpieczeństwa i znakowania żywności.
Otworzyłeś opakowanie? Data na etykiecie może już nie wystarczyć
Kolejny częsty błąd polega na traktowaniu daty wydrukowanej na zamkniętym opakowaniu jako gwarancji, że produkt zachowa odpowiednią jakość również wiele dni po otwarciu.
Tymczasem naruszenie opakowania może zmienić warunki przechowywania i przyspieszyć psucie się żywności. Dotyczy to szczególnie produktów chłodzonych, gotowych sosów, nabiału i wyrobów wymagających określonej temperatury.
Na etykietach często znajdują się dodatkowe instrukcje, na przykład dotyczące liczby dni, w ciągu których należy wykorzystać produkt po otwarciu. Takich zaleceń trzeba przestrzegać niezależnie od ogólnej daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia.
Przykładowo jeżeli producent wskazuje konieczność wykorzystania zawartości w ciągu dwóch dni od otwarcia, nie należy ignorować tej informacji tylko dlatego, że data na opakowaniu przypada dopiero za kilka tygodni.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Różnica między datą minimalnej trwałości a terminem przydatności do spożycia ma znaczenie dla każdego gospodarstwa domowego, również w Warszawie i województwie mazowieckim. Przy wysokich wydatkach na codzienne zakupy niepotrzebne wyrzucanie pełnowartościowej żywności oznacza realne straty w domowym budżecie.
Problem szczególnie często pojawia się podczas większych zakupów w dyskontach oraz korzystania z promocji wielosztukowych. Klient kupuje kilka opakowań makaronu, ryżu, kawy lub innych produktów, a następnie przez dłuższy czas przechowuje je w szafce. Kiedy zauważa przekroczoną datę, może automatycznie wyrzucić zapasy, choć część z nich nadal nadaje się do spożycia.
Z drugiej strony niebezpieczne jest stosowanie tej samej zasady wobec wszystkich artykułów. Świeżego mięsa, ryb czy innych produktów oznaczonych terminem „Należy spożyć do” nie należy traktować tak samo jak suchej kaszy czy zamkniętego opakowania herbaty.
Właśnie dlatego mazowiecka inspekcja sanitarna, podobnie jak GIS, zwraca uwagę na konieczność prawidłowego odczytywania oznaczeń. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że znajomość tych różnic pozwala jednocześnie ograniczać marnowanie żywności i unikać zagrożeń zdrowotnych.
Co zrobić, zanim wyrzucisz produkt? Prosta zasada, która może oszczędzić pieniądze
Najpierw sprawdź pełne sformułowanie umieszczone przed datą. Jeżeli widzisz napis „Należy spożyć do”, potraktuj termin jako granicę bezpieczeństwa. Po jego upływie nie spożywaj produktu, nawet jeżeli wygląda normalnie.
Jeżeli na opakowaniu znajduje się oznaczenie „Najlepiej spożyć przed” albo „Najlepiej spożyć przed końcem”, sprawdź, czy produkt jest trwały, prawidłowo przechowywany i nie wykazuje oznak zepsucia. Zwróć uwagę na stan opakowania, obecność pleśni, nieprawidłowy zapach, zmianę barwy oraz inne niepokojące cechy.
W przypadku produktów suchych i trwałych przekroczenie daty minimalnej trwałości nie musi oznaczać konieczności natychmiastowego wyrzucenia zawartości. Nie istnieje jednak jedna uniwersalna liczba dni lub miesięcy, przez które każda żywność pozostaje bezpieczna po tej dacie.
Jeżeli opakowanie zostało otwarte, sprawdź również dodatkowe zalecenia producenta. Należy pamiętać, że warunki przechowywania mogą mieć równie duże znaczenie jak data nadrukowana na etykiecie.
Najprostszym sposobem ograniczania strat jest regularne przeglądanie domowych zapasów, ustawianie produktów z najkrótszym terminem z przodu szafki lub lodówki i planowanie posiłków tak, aby wykorzystywać je w pierwszej kolejności.
Nie wszystko po terminie jest zepsute. Ale jednej daty nie wolno lekceważyć
Najważniejsza różnica sprowadza się do dwóch słów. „Najlepiej spożyć przed” dotyczy przede wszystkim jakości żywności i nie oznacza automatycznie, że następnego dnia produkt staje się niebezpieczny. „Należy spożyć do” jest natomiast terminem dotyczącym bezpieczeństwa produktów szybko psujących się.
Te pozornie podobne oznaczenia mają więc zupełnie inne konsekwencje. Ich prawidłowe rozumienie pozwala uniknąć niepotrzebnego wyrzucania jedzenia, ale też podejmowania ryzyka zdrowotnego.
Zanim następnym razem wyrzucisz produkt tylko dlatego, że minęła data na opakowaniu, przeczytaj cały napis. Kilka słów może zdecydować o tym, czy żywność rzeczywiście powinna trafić do kosza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.