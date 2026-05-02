Wysyłasz BLIK lub przelew? Urząd skarbowy może zapukać do drzwi. Wystarczy nawet mała kwota
Dzielisz ze znajomymi rachunek za kolację, płacisz BLIKiem za kogoś bilet, co miesiąc przelewasz trochę kasy bratu na wspólne wydatki? Brzmi niewinnie – ale fiskus patrzy na to inaczej. I co gorsza, sumuje to przez 5 lat.
744 miliony transakcji w kwartał – i każda zostawia ślad
BLIK przestał być ciekawostką technologiczną. Tylko w trzecim kwartale 2025 roku Polacy wykonali nim 744 mln transakcji o łącznej wartości 112,3 mld zł. Każdego dnia ten system obsługuje średnio 8 mln operacji – w sklepach, aplikacjach i, co coraz ważniejsze, między samymi użytkownikami. Przelewy na telefon BLIK wyraźnie przyspieszają: w samym Q3 2025 było ich 186 mln, czyli o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnia wartość jednego takiego przelewu wyniosła 171 zł.
Ta ostatnia liczba jest kluczowa. 171 zł – kwota, którą większość ludzi traktuje jako drobnostkę. Coś, o czym się nie myśli dwa razy. I właśnie w tym tkwi problem.
Urząd skarbowy nie zasiada przy biurku i nie obserwuje na bieżąco Twojego konta. Żaden urzędnik nie widzi w czasie rzeczywistym, że właśnie wysłałeś znajomemu kasę za piwo. Mechanizm jest jednak znacznie bardziej wyrafinowany – i przez to tym groźniejszy, że działa w tle, cicho, przez lata.
Prawne tło, o którym nikt Cię nie uprzedził
Polskie prawo podatkowe nie rozróżnia, czy pieniądze do znajomego wysłałeś zwykłym przelewem ELIXIR czy BLIKiem na numer telefonu. Dla fiskusa to ta sama transakcja. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2024 r. poz. 596), każde nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych między osobami fizycznymi może zostać zakwalifikowane jako darowizna podlegająca opodatkowaniu.
Nie ma przy tym znaczenia, że Ty tego tak nie nazywasz. Liczy się charakter przelewu – i relacja między nadawcą a odbiorcą. Prawo dzieli nas na 3 grupy podatkowe, od których zależy, ile możemy sobie przekazać bez konsekwencji fiskalnych:
- Grupa I (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, zięć, synowa) – limit zwolnienia: 36 120 zł w ciągu 5 lat od jednej osoby.
- Grupa II (teściowie, wujkowie, kuzyni, zstępni rodzeństwa) – limit zwolnienia: 27 090 zł w ciągu 5 lat od jednej osoby.
- Grupa III (wszyscy pozostali – znajomi, przyjaciele, sąsiedzi) – limit zwolnienia: 5 733 zł w ciągu 5 lat od jednej osoby.
I tu dochodzimy do sedna. 5 733 zł przez 5 lat to dokładnie 95,55 zł miesięcznie. Tyle możesz przelać znajomemu – ze wszystkich transakcji razem wziętych – zanim zaczniesz wchodzić w strefę podatkową. Przy wspólnym life-style, dzieleniu rachunków i spontanicznych przelewach to próg, który łatwo przekroczyć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Pięć lat wstecz – jak działa pułapka sumowania
To najważniejszy mechanizm, który umyka większości ludzi. Urząd skarbowy nie patrzy tylko na ostatni rok. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, przy ocenie, czy limit został przekroczony, sumuje się wszystkie darowizny od tej samej osoby z ostatnich 5 lat. Nie jednorazowy przelew, lecz każdy z osobna – a potem suma.
Przykład: Przez 4 lata przelewasz znajomemu po 130 zł miesięcznie „na wspólne wydatki”. Nie w jednej kwocie – po kawałku, przy różnych okazjach. Po 4 latach suma wynosi 6 240 zł. Właśnie przekroczyłeś próg grupy III o ponad 500 zł. Obdarowany powinien był zgłosić to do urzędu i zapłacić podatek od nadwyżki – nawet jeśli ani Ty, ani on nie mieliście pojęcia, że taki obowiązek w ogóle istnieje.
Jeśli limit zostanie przekroczony i darowizna nie zostanie zgłoszona, obdarowany zapłaci podatek według skali: 12 proc. od nadwyżki ponad 5 733 zł (do kwoty 11 833 zł). Przy większych kwotach stawki rosną. Co istotne – przy wykryciu nieprawidłowości przez skarbówkę zamiast zwykłej stawki może zastosować sankcyjną 20-procentową stawkę, a do tego doliczone zostaną odsetki za zwłokę.
Kiedy „pożyczka” zamienia się w kłopoty – PCC-3 i terminy, o których się zapomina
Osobny rozdział to pożyczki między osobami prywatnymi. Tu BLIK i przelew bankowy także działają identycznie. Pożyczka od znajomego lub dalszej rodziny (spoza zerowej grupy podatkowej) podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 295). Stawka podatku wynosi 0,5 proc. wartości pożyczki, a deklarację PCC-3 należy złożyć i podatek wpłacić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy pożyczki.
Przy pożyczce 5 000 zł podatek wynosi 25 zł. Kwota śmieszna – ale jeśli tego nie zrobisz i skarbówka odkryje transakcję podczas kontroli, wchodzi stawka sankcyjna: 20 proc. Z 25 zł robi się 1 000 zł, do czego dochodzą odsetki liczone od daty, kiedy termin minął.
Pożyczki od najbliższej rodziny (tzw. zerowa grupa – małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie) korzystają ze zwolnienia z podatku, ale pod warunkiem zgłoszenia darowizny na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy i udokumentowania jej przepływem bankowym. Gotówka tego przywileju nie daje – przelew tak.
System, który patrzy zamiast Ciebie – STIR, ARANEA i DAC7
Skarbówka dawno przestała polegać wyłącznie na ludzkich oczach. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dysponuje dziś rozbudowanym ekosystemem informatycznym, którego centralnym elementem jest STIR – System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, działający na podstawie art. 119zg-119zzj Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 111). System analizuje każdego dnia miliony operacji bankowych, przypisując każdemu rachunkowi wskaźnik ryzyka obliczany przez algorytmy – niewidocznie, w trybie ciągłym.
Od 2026 roku algorytmy STIR zostały rozbudowane o możliwość korelowania danych z rachunków prywatnych (ROR) z zewnętrznymi bazami państwowymi: CEPIK (rejestrem pojazdów), Księgami Wieczystymi czy danymi ZUS. Oznacza to, że system nie widzi już tylko samego przelewu – ale jego kontekst majątkowy. Jeśli na konto osoby zarabiającej przeciętną krajową regularnie wpływają setki złotych bez jasnego tytułu, a ta sama osoba właśnie kupiła auto za gotówkę, algorytm automatycznie podniesie wskaźnik ryzyka i może zainicjować działania kontrolne.
Uzupełnieniem jest dyrektywa DAC7 (Dyrektywa Rady UE 2021/514 z 22 marca 2021 r.), obowiązująca w Polsce od 1 lipca 2024 r. Nakłada ona na platformy cyfrowe – Vinted, OLX, Allegro Lokalnie, eBay – obowiązek raportowania do fiskusa każdego sprzedawcy, który przekroczył 30 transakcji lub 2 000 euro obrotu w ciągu roku. Dane te trafiają bezpośrednio do KAS. Jeśli system połączy raport z Vinted z regularnymi wpływami na konto i brakiem zarejestrowanej działalności, wezwanie do urzędu jest kwestią czasu.
Warto też wiedzieć, że Szef KAS może na podstawie wskazań systemu zablokować rachunek bankowy na 72 godziny bez wyroku sądu, a następnie przedłużyć blokadę nawet do 3 miesięcy, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie wyłudzeń podatkowych przekraczających równowartość 10 000 euro. Blokada nie jest wcześniej komunikowana posiadaczowi rachunku.
Warszawa pod szczególną lupą – Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy ma dodatkowe uprawnienia
Dla mieszkańców stolicy ta kwestia ma wymiar bardziej konkretny niż w przypadku mniejszych miast. Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie jest jednym z 5 urzędów celno-skarbowych w Polsce, którym Szef KAS może delegować uprawnienia do żądania blokady rachunków bankowych w trybie STIR. Oznacza to, że procedura ta może zostać uruchomiona bezpośrednio przez warszawskie struktury skarbowe, bez angażowania centralnych organów.
Warszawa jest jednocześnie liderem płatności bezgotówkowych w skali kraju. Statystycznie to tu transakcji BLIK-iem i przelewów na telefon dokonuje się proporcjonalnie najwięcej – stolica generuje znaczący odsetek tych 8 milionów dziennych operacji w systemie. Wyższe niż średnia krajowa dochody warszawiaków mają swój rewers: system STIR szybciej wychwytuje rozbieżności między zadeklarowanymi dochodami a przepływami na koncie, bo te przepływy są tu po prostu większe.
Wiele osób pracujących w Warszawie rozlicza się ze współlokatorami za czynsz, media i wspólne zakupy właśnie przez BLIK. Scenariusz, w którym przez rok jeden współlokator regularnie przelewa drugiemu 600-700 zł miesięcznie „za mieszkanie”, to już po roku ponad 7 000 zł – czyli przekroczenie limitu dla grupy III o ponad 1 200 zł. Jeśli przelewów nie opisano jako „rozliczenie czynszu i mediów” lub nie ma żadnej umowy najmu wskazującej na relację finansową, fiskus może potraktować je jako darowiznę.
W Warszawie działa również Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, właściwy m.in. dla podatników o wyższych dochodach. Kontrole prowadzone przez tę jednostkę mają w praktyce wyższy próg finansowy, jednak to nie znaczy, że zwykli mieszkańcy są poza zasięgiem – właściwy urząd skarbowy to ten odpowiedni dla miejsca zamieszkania podatnika, a Warszawa ma ich kilka: US Warszawa-Bemowo, Centrum, Mokotów, Praga, Śródmieście, Targówek, Ursynów, Wola i Żoliborz.
Jakich tytułów przelewów skarbówka szuka – lista sygnałów alarmowych
Algorytmy KAS nie oceniają przelewów losowo. Na podstawie znanych praktyk kontrolnych i dostępnych informacji o funkcjonowaniu systemu STIR można wskazać typy transakcji, które statystycznie częściej podnoszą wskaźnik ryzyka:
- Brak tytułu przelewu lub tytuł ogólnikowy („dla Ciebie”, „na konto”, „jak ustaliliśmy”) – to jeden z głównych sygnałów, że transakcja może mieć niejasne przeznaczenie.
- Regularne, cykliczne wpływy od tej samej osoby bez związku z żadną widoczną działalnością – szczególnie jeśli kwoty są zbliżone i powtarzają się co miesiąc.
- Tytuły sugerujące handel („towar”, „usługa”, „za pracę”, „za dostawę”) od wielu różnych nadawców – to sygnał potencjalnej niezarejestrowanej działalności.
- Masowe mikropłatności od wielu osób w krótkim czasie – charakterystyczne dla platform crowdfundingowych lub niezgłoszonej działalności zbiórkowej.
- Wpływy bez pokrycia w dochodach – największe ryzyko pojawia się, gdy suma wpływów na konto istotnie przekracza dochody z oficjalnych źródeł (umowa o pracę, renta, emerytura).
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź, zanim skarbówka sprawdzi pierwsza
Nie ma powodu do paniki – ale jest powód do porządku. Oto konkretne kroki, które warto wykonać już dziś:
- Policz sumę przelewów do każdego znajomego z ostatnich 5 lat. Jeśli korzystasz z bankowości internetowej, historia transakcji jest dostępna. Porównaj tę sumę z limitami: 5 733 zł (dla znajomych), 27 090 zł (dalsza rodzina), 36 120 zł (najbliższa rodzina). Jeśli któryś z limitów został przekroczony – działaj przed kontrolą, nie po.
- Tytułuj każdy przelew konkretnie. „Rozliczenie kolacji – 15.04.2026”, „Rata pożyczki kwiecień”, „Połowa czynszu marzec” – to nie jest przesada, to Twoja ochrona. Tytuł przelewu to Twój dowód w przypadku kontroli.
- Pożyczka od znajomego? Złóż PCC-3 w ciągu 14 dni. Formularz dostępny na stronie podatki.gov.pl, podatek oblicz jako 0,5 proc. kwoty pożyczki. Przy 10 000 zł to 50 zł – symboliczna cena spokoju.
- Sprzedajesz na Vinted lub OLX? Policz roczny obrót. Jeśli przekroczyłeś 30 transakcji lub 2 000 euro, platforma już zaraportowała Twoje dane do skarbówki. Sprawdź, czy musisz złożyć PIT z tytułu działalności nierejestrowanej.
- Zgłoś darowiznę, zanim skarbówka zapyta. Formularz SD-Z2 (dla zerowej grupy podatkowej) lub SD-3 (pozostałe grupy) złożysz przez e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. Dobrowolne zgłoszenie = normalna stawka podatku. Wykrycie przez urząd = stawka sankcyjna 20 proc. plus odsetki.
- Przechowuj potwierdzenia przelewów przez 5 lat. To tyle, ile wynosi okres, przez który fiskus może wracać do przeszłości przy ocenie darowizn. Eksport historii rachunku raz w roku to minimum.
- Jeśli masz wątpliwości co do konkretnej sytuacji – złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Kosztuje 40 zł, a urząd skarbowy ma obowiązek odpowiedzieć wiążąco. Interpretacja chroni Cię, nawet jeśli przepisy w międzyczasie zmienią się na Twoją niekorzyść.
