Wytną 40 drzew pod… budowę kładki pieszo-rowerowej

„Rozpoczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Wykonawca usunął ok. 40 drzew i zarośla z terenu placu budowy. Most połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulicy Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Budowa potrwa ponad dwa lata” – informuje stołeczny ratusz.



Od przygotowania terenu po prawej stronie Wisły zaczęła się budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Wykonawca usunął ok. 40 drzew i zarośla z terenu placu budowy. Urząd Dzielnicy Praga-Północ zawnioskował o rekompensatę przyrodniczą. Wykonawca będzie musiał posadzić 60 nowych drzew. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przygotowali listę gatunków odpowiadających za utrzymanie naturalnego drzewostanu w siedlisku łęgowym.

Most połączy Bulwary Wiślane z Pragą na wysokości ulic Karowej na lewym brzegu i Okrzei na prawym brzegu. Budowa potrwa ponad dwa lata. Po stronie Śródmieścia przeprawę trzeba „tylko” wpiąć w istniejącą infrastrukturę. Inaczej sprawa wygląda naprzeciwko, gdzie przybrzeżny teren jest zarośnięty.

Będzie nowa zieleń

Od usuwania kolidującej roślinności na początku

stycznia rozpoczął prace wykonawca inwestycji. Firma Budimex wycięła ok. 40 drzew, w większości w różnym stopniu choroby, oraz 5606 m kw. krzewów i zarośli. Wycinka została przeprowadzona pod nadzorem przyrodniczym, po wykonaniu oględzin terenu. Inwestycja wymagała od nas uzyskania zezwoleń i zgód w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, które sprawdziły, o jakiej porze roku można takie prace prowadzić i czy będą miały istotny wpływ na ekosystem.

Ponieważ most powstanie z myślą o pieszych i rowerzystach, jego rozmiary będą mniejsze od konstrukcji przeznaczonych dla ruchu samochodowego – tym samym ingerencja w zieleń była niewielka. Dla porównania przy budowie mostu Północnego pod topór poszło ok. 3 tys. drzew. W przypadku budowy mostu Południowego w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy konieczną wycinkę liczono nie tyle w sztukach drzew, co określając powierzchnię do oczyszczenia.

Po przygotowaniu terenu wykonawca rozpocznie pomiary geodezyjne i wyrównywanie terenu, w miarę warunków pogodowych. Ciężki sprzęt taki jak m.in. dźwigi pojawi się na miejscu najwcześniej w marcu. Prace budowlane rozkręcą się na wiosnę.

Budowa potrwa dwa lata i będzie prowadzona w stopniu jak najmniej inwazyjnym dla przyrody. Będzie się odbywała pod nadzorem ornitologicznym. Planowane jest wykonanie lęgowisk zastępczych dla ptaków w postaci budek lęgowych umiejscowionych na podporach mostu.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ zawnioskował o rekompensatę przyrodniczą. Wykonawca będzie musiał posadzić 60 nowych drzew. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przygotowali listę gatunków odpowiadających za utrzymanie naturalnego drzewostanu w siedlisku łęgowym. 58 drzew zostanie zasadzonych poza obszarem inwestycji, będą to m.in. klony polne ‘Elsrijk’, dęby błotne i graby pospolite, i krzewy, tj. tawuła japońska i dereń biały. W bliskim sąsiedztwie przeprawy powstanie także zieleniec o powierzchni 5,3 tys. m kw., składający się z 2 drzew i licznych krzewów.