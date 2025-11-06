Wywieś Flagę Mazowsza. Zbliża się dobra okazja
Flaga Mazowsza integruje i jest symbolem dumy dla każdego Mazowszanina. Każdy z nas może z niej swobodnie korzystać i umieścić np. przed swoim domem. Dobrą okazją, by to uczynić jest 11 listopada. Obok flagi Polski wywieśmy flagę województwa mazowieckiego, regionu, w którym żyjemy.
– Flaga to symbol, który jednoczy – przekonuje marszałek Adam Struzik. – Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Flaga województwa mazowieckiego to flaga nam najbliższa. Pokażmy, że Mazowsze jest dla nas ważne, wywieszając ją przed domem, w miejscu pracy i nauki.
Historia flagi Mazowsza
Flaga Mazowsza przedstawia białego orła o złotych szponach i dziobie. Orzeł umieszczony jest po lewej stronie prostokątnego płata czerwonej tkaniny. Współczesny wygląd flagi nawiązuje do herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów, którego dzieje sięgają XIII wieku. Przez stulecia ów symbol trwał w świadomości Polaków, choć burzliwe losy naszego narodu i czasy zaborów sprawiły, że nie zawsze mógł zajmować należne mu miejsce.
Wywodząca się z kontekstu historycznego sylwetka orła została zaprojektowana przez warszawskiego grafika Andrzeja Heidricha. Ostateczne zatwierdzenie wyglądu flagi herbowej województwa mazowieckiego nastąpiło w 2006 roku, a dokonała tego działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Komisja Heraldyczna.
Flagę województwa umieszcza się przy lub na budynkach, w których znajdują się siedziby organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Flagę wywiesza się również w innych miejscach, dla podkreślenia doniosłego charakteru świąt państwowych i wojewódzkich, a także uroczystości lub rocznic tej rangi. Flaga województwa towarzyszy również dniom żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub wojewódzkie.
Flaga to nasz symbol, z którego powinniśmy być dumni. Symbol, z którym powinniśmy się utożsamiać i który określa nas jako Polaków, Europejczyków, ale też Mazowszan. Pokażmy to 11 listopada wieszając przy naszych domach również Flagę Mazowsza – mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
Podróże z flaga Mazowsza – IV edycja za nami
Za nami czwarta edycja konkursu fotograficznego. Setki zgłoszonych zdjęć i setki historii zapisanych w kadrach – jak co roku, wybór nie był łatwy. W dwóch kategoriach – „Kultura i architektura” oraz „Natura” powstały niezwykłe fotografie – pełne emocji, piękna i dumy z Mazowsza. – Dziękujemy wszystkim, którzy w te wakacje zabrali ze sobą flagę Mazowsza w podróże małe i duże – po regionie, po Polsce i po świecie. Dzięki Wam trafiła m.in. do Hiszpanii, Szwajcarii, USA, Tajlandii, Kambodży czy Australii! – podsumowała Izabela Stelmańska, prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
Organizatorami konkursu są Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna i Agencja Rozwoju Mazowsza. Wyniki na stronie KONKURS „PODRÓŻE Z FLAGĄ MAZOWSZA” ROZSTRZYGNIĘTY – MROT.
