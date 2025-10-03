Xiaomi otwiera Xiaomi Store w Westfield Arkadia. Wielkie otwarcie już w sobotę
Artykuł sponsorowany przy współpracy z Xiaomi.
Xiaomi otwiera w Warszawie drugi Xiaomi Store. Kolejny salon lidera technologii będzie znajdować się w Westfield Arkadia, przy ul. Jana Pawła II 82. Ceremonia otwarcia Xiaomi Store odbędzie się 4 października 2025r. o godzinie 10:30. Na uczestników wydarzenia czekać będą atrakcyjne ceny wybranych produktów, w tym również premierowych urządzeń, a także pokaz samochodu eletrycznego Xiaomi SU7 Max.
Nowy punkt sprzedażowy zaoferuje klientom pełne portfolio produktów Xiaomi, obejmujące nie tylko najnowsze smartfony, ale także szeroką gamę urządzeń z ekosystemu AIoT. Klienci będą mieć okazję przetestować i zakupić między innymi smartwatche, inteligentne oczyszczacze powietrza, odkurzacze, hulajnogi elektryczne oraz wiele innych akcesoriów, które ułatwiają codzienne życie.
Z okazji otwarcia nowego Xiaomi Store, producent przygotował również atrakcyjną ofertę premierową. Pierwsze 50 osób, które zjawi się na otwarciu 4 października, będzie mogło zakupić Xiaomi Smart Band 10 w cenie zaledwie 9 PLN (cena rekomendowana: 209 PLN, oferta limitowana). Przygotowano również prezenty dla tych, którzy szykują większe zakupy. Po przekroczeniu kwoty 500 PLN będzie można odebrać Xiaomi Smart Camera C200 (cena rekomendowana: 149 PLN), po przekroczeniu 1000 PLN – Xiaomi Air Fryer Essential 6L (cena rekomendowana: 239 PLN), a po przekroczeniu 2000 PLN – Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite (cena rekomendowana: 399 PLN).
Z okazji otwarcia salonu na klientów będą czekać premierowe produkty Xiaomi. Ponadto, producent z okazji wydarzenia zaprezentuje po raz pierwszy w Polsce samochód elektryczny marki – Xiaomi SU7 Max.
– Otwarcie Xiaomi Store w Westfield Arkadia to kolejny krok naszej misji, aby dostarczać nowoczesne technologie ułatwiające codzienne życie Polaków. Polska jest kluczowym rynkiem dla Xiaomi, jednym z pięciu najważniejszych w Unii Europejskiej i liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego też od 9 lat budujemy zaufanie naszych klientów poprzez dostarczanie najnowszych, flagowych produktów w atrakcyjnych cenach. Dążymy do tego, aby każdy klient miał łatwy dostęp do naszych produktów – dlatego też zdecydowaliśmy się na otwarcie Xiaomi Store w tak ważnej strategicznie lokalizacji, jak centrum handlowe Westfield Arkadia. Będzie to kolejne, obok naszego Xiaomi Store w Atrium Promenada, miejsce na mapie Warszawy, w którym konsumenci będą mogli przetestować możliwości naszych urządzeń i zakupić je w wyjątkowych promocjach – komentuje Oktawia Rączy, PR Manager Xiaomi Polska.
Otwarcie Xiaomi Store w Westfield Arkadia (ul. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa) odbędzie się 4 października w godzinach 10:30-22:00. Lokal dostępny będzie na poziomie 0.
Podczas wydarzenia będą na klientów czekać wyjątkowe promocje, o których będziemy informować w oddzielnym komunikacie.
