Z nieba spadły tysiące niebezpiecznych kapsułek! Jeden błąd na spacerze z psem kończy się u lekarza
Szeroko zakrojoną akcję ochronną, w ramach której z samolotów na tereny leśne i pola zrzucane są specjalne kapsułki zawierające żywego wirusa szczepionkowego. Preparat ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wściekliźnie wśród dzikich zwierząt, jednak kontakt z nim stanowi poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi oraz domowych czworonogów. W związku z prowadzoną akcją inspektorzy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, a zalecenia dotyczące ochrony zwierząt domowych przypominają również lekarze weterynarii w Warszawie.
Jak wygląda kapsułka z wirusem i dlaczego jest niebezpieczna dla ludzi i zwierząt
Szczepionka ma postać blistra z płynem umieszczonego wewnątrz przynęty o intensywnym zapachu, który ma przyciągać lisy. W miejscach trudno dostępnych dla lotnictwa, np. w pobliżu zabudowań, kapsułki są rozkładane ręcznie. Służby medyczne bezwzględnie ostrzegają, że przynęty nie wolno dotykać ani podnosić, a tym bardziej rozłamywać. Znajdujący się wewnątrz płynny wirus szczepionkowy może przedostać się do organizmu człowieka poprzez drobne skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błony śluzowe jamy ustnej i nosa. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu z zawartością blistra należy natychmiast przemyć skórę obficie wodą z mydłem i niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub stacji sanepidu.
Kapsułki stanowią także duże zagrożenie dla domowych czworonogów. Inspektorzy zalecają, aby przez dwa tygodnie od wyłożenia szczepionki nie puszczać psów ani kotów wolno na terenach, gdzie mogły znaleźć się przynęty. Jeśli pies lub kot połakomi się na kapsułkę, właściciel musi natychmiast zgłosić się ze zwierzęciem do lekarza weterynarii, a pupila czeka obowiązkowa obserwacja.
Trzecia akcja w tym roku i bilans zachorowań. Gdzie wprowadzono nakaz szczepień
Prowadzony obecnie zrzut to już trzecia tego typu akcja w tym roku na terenie województwa lubelskiego, gdzie podczas każdego etapu rozprowadza się ponad 700 tys. dawek preparatu. Zdecydowane działania są konieczne ze względu na stale powracające przypadki wściekliźnie w tym regionie. W tym roku wykryto dwa przypadki tej śmiertelnej choroby w powiecie bialskim – u lisa w miejscowości Bubel-Granna oraz u kota w Nowosiółkach, który po powrocie do domu ugryzł swojego właściciela. W poprzednim roku odnotowano 8 przypadków, natomiast rok wcześniej aż 36 przypadków (w tym u lisów, jenotów, kotów, psów, saren, kun i krów).
Ze względu na wysokie zagrożenie, we wschodnich powiatach Lubelszczyzny (m.in. biłgorajskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, tomaszowskim, zamojskim, chełmskim i bialskim oraz w miastach Zamość, Chełm i Biała Podlaska) wprowadzono bezwzględny obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie kotów powyżej 3. miesiąca życia. W całej Polsce analogiczny obowiązek dotyczy wszystkich psów po ukończeniu 3 miesięcy, a za jego niedopełnienie grozi mandat w wysokości 500 zł.
Środki ostrożności dla mieszkańców stolicy. Wola, Mokotów i Śródmieście
Choć bezpośredni zrzut lotniczy dotyczy obszarów leśnych i rolnych we wschodniej Polsce, ostrzeżenia są kluczowe również dla mieszkańców stolicy wyjeżdżających na weekendowe i urlopowe spacery poza miasto. Stołeczni lekarze weterynarii z gabinetów na warszawskiej Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu przypominają wszystkim właścicielom czworonogów o regularnym odnawianiu szczepień ochronnych.
Wścieklizna jest nieuleczalną i śmiertelną chorobą wirusową. Głównym rezerwuarem wirusa w środowisku pozostaje lis rudy, jednak zakażeniu mogą ulec wszystkie ssaki, w tym psy i ludzie. Regularne szczepienie zwierząt domowych w Warszawie to nie tylko dopełnienie ustawowego obowiązku i ochrona przed mandatem, ale przede wszystkim jedyna skuteczna bariera chroniąca zdrowie całej rodziny.
Jak krok po kroku postępować w przypadku kontaktu ze szczepionką dla lisów
Zobacz zestaw kluczowych zasad bezpieczeństwa, które należy natychmiast wdrożyć w razie kontaktu z przynętą:
- Nie dotykaj i nie podnoś znalezionych przynęt w lesie lub na polu – pozostaw blistry w miejscu zrzutu, aby spełniły swoją rolę w szczepieniu lisów.
- Przemyj skórę wodą z mydłem w razie kontaktu z płynem – niezwłocznie zdezynfekuj miejsce kontaktu i zgłoś się do lekarza lub placówki sanepidu.
- Trzymaj psy na smyczy przez okres 14 dni od akcji zrzutów – zapobiegnij przypadkowemu zjedzeniu lub pogryzieniu kapsułki przez domowe zwierzę.
- Zgłoś się do weterynarza na Woli, Mokotowie lub w Śródmieściu na obserwację – jeśli Twój pies lub kot dotknął kapsułki, natychmiast skonsultuj się ze specjalistą.
- Regularnie szczep psa i kota przeciwko wściekliźnie – pamiętaj o corocznym obowiązku szczepienia psów i unikaj mandatu w wysokości 500 zł.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.