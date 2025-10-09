Z ostatniej chwili: dachowanie i fatalny wypadek. Trwa akcja ratunkowa. Świadkowie udzielają pierwszej pomocy
9 października 2025
Fatalny wypadek na skrzyżowaniu Wołoskiej i Woronicza. Jeden samochód leży kołami do góry. Świadkowie udzielają pierwszej pomocy.
Do wypadku doszło po godzinie 16. Na razie nie wiadomo jak doszło do zderzenia ani co się dokładnie stało. Jeden samochód dachował, widać także porozbijane części.
Na pomoc poszkodowanym ruszyli inni kierowcy. Wezwane zostały służby. Obecnie pracuje już straż pożarna i pogotowie ratunkowe.
Trwa akcja ratunkowa. Całe skrzyżowanie jest zablokowane.
Więcej informacji wkrótce.
