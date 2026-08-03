Z ostatniej chwili. Karol Nawrocki ułaskawił „Starucha”. Decyzję potwierdził jego obrońca
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Wśród nich znalazł się Piotr „Staruch” Staruchowicz – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w środowisku kibiców Legii Warszawa. Informację potwierdził jego obrońca, mec. Krzysztof Wąsowski.
Informację przekazała Kancelaria Prezydenta
O decyzji poinformował w poniedziałek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Mateusz Kotecki. Następnie mec. Krzysztof Wąsowski potwierdził, że jednym z ułaskawionych jest jego klient – Piotr Staruchowicz.
Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ kilka miesięcy wcześniej „Staruch” publicznie zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o akt łaski.
Prośba padła na antenie Kanału Zero
Do nietypowej sytuacji doszło podczas programu Kanału Zero, którego gościem był wówczas Karol Nawrocki.
Piotr Staruchowicz zadzwonił do studia i przypomniał, że został ukarany dwuletnim zakazem stadionowym za – jak twierdził – „stanie na płocie i prowadzenie dopingu” podczas meczu w Lublinie. Podkreślał, że posiadał akredytację wydaną przez organizatora spotkania i zapytał prezydenta, czy może liczyć na ułaskawienie.
Karol Nawrocki odpowiedział wówczas, że jeśli odpowiedni wniosek wpłynął, zostanie rozpatrzony.
Zakaz stadionowy
Piotr „Staruch” Staruchowicz od lat jest kojarzony z trybunami Legii Warszawa i prowadzeniem dopingu podczas meczów stołecznego klubu.
Zakaz stadionowy został nałożony w związku z wydarzeniami podczas meczu rozegranego w marcu 2025 roku w Lublinie. Sąd uznał, że przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Sam zainteresowany utrzymywał, że wykonywał obowiązki związane z prowadzeniem dopingu i miał do tego odpowiednie uprawnienia.
Kontrowersyjna postać
Staruchowicz od lat budzi emocje. W przeszłości był oskarżony o handel narkotykami, jednak został prawomocnie uniewinniony. Był również skazywany w innych sprawach, m.in. za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka oraz miał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii Warszawa.
Decyzja prezydenta o ułaskawieniu z pewnością wywoła szeroką dyskusję. Na razie Kancelaria Prezydenta nie przedstawiła szczegółowego uzasadnienia dotyczącego tej decyzji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.