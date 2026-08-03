Z ostatniej chwili. Karol Nawrocki ułaskawił „Starucha”. Decyzję potwierdził jego obrońca

3 sierpnia 2026 18:21 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Wśród nich znalazł się Piotr „Staruch” Staruchowicz – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w środowisku kibiców Legii Warszawa. Informację potwierdził jego obrońca, mec. Krzysztof Wąsowski.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Karol Nawrocki - Prezydent RP.
Karol Nawrocki – Prezydent RP. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Informację przekazała Kancelaria Prezydenta

O decyzji poinformował w poniedziałek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Mateusz Kotecki. Następnie mec. Krzysztof Wąsowski potwierdził, że jednym z ułaskawionych jest jego klient – Piotr Staruchowicz.

Zobacz również:

Sprawa wzbudziła duże zainteresowanie, ponieważ kilka miesięcy wcześniej „Staruch” publicznie zwrócił się do Karola Nawrockiego z prośbą o akt łaski.

Prośba padła na antenie Kanału Zero

Do nietypowej sytuacji doszło podczas programu Kanału Zero, którego gościem był wówczas Karol Nawrocki.

Piotr Staruchowicz zadzwonił do studia i przypomniał, że został ukarany dwuletnim zakazem stadionowym za – jak twierdził – „stanie na płocie i prowadzenie dopingu” podczas meczu w Lublinie. Podkreślał, że posiadał akredytację wydaną przez organizatora spotkania i zapytał prezydenta, czy może liczyć na ułaskawienie.

Karol Nawrocki odpowiedział wówczas, że jeśli odpowiedni wniosek wpłynął, zostanie rozpatrzony.

Zakaz stadionowy

Piotr „Staruch” Staruchowicz od lat jest kojarzony z trybunami Legii Warszawa i prowadzeniem dopingu podczas meczów stołecznego klubu.

Zobacz również:

Zakaz stadionowy został nałożony w związku z wydarzeniami podczas meczu rozegranego w marcu 2025 roku w Lublinie. Sąd uznał, że przebywał w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności. Sam zainteresowany utrzymywał, że wykonywał obowiązki związane z prowadzeniem dopingu i miał do tego odpowiednie uprawnienia.

Kontrowersyjna postać

Staruchowicz od lat budzi emocje. W przeszłości był oskarżony o handel narkotykami, jednak został prawomocnie uniewinniony. Był również skazywany w innych sprawach, m.in. za spoliczkowanie piłkarza Jakuba Rzeźniczaka oraz miał wyrok w zawieszeniu za pobicie kibica Polonii Warszawa.

Decyzja prezydenta o ułaskawieniu z pewnością wywoła szeroką dyskusję. Na razie Kancelaria Prezydenta nie przedstawiła szczegółowego uzasadnienia dotyczącego tej decyzji.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna