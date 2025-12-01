Z ostatniej chwili! Polska wprowadza ważne ograniczenia w przestrzeni powietrznej. Decyzja obowiązuje do marca 2026
Wschodnia część Polski pozostaje objęta kluczowym ograniczeniem ruchu lotniczego. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że na jego wniosek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) przedłuża obowiązywanie strefy ograniczonej EP R129 aż do 9 marca 2026 roku. To decyzja o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa.
Ograniczenia nad wschodnią granicą utrzymane na kolejny rok
Strefa EP R129 obejmuje szeroki pas przestrzeni powietrznej biegnący wzdłuż granicy Polski z Ukrainą i Białorusią. Ograniczenia wprowadzono po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę — jako element wzmacniania ochrony militarnej i reagowania na potencjalne incydenty z powietrza.
Według komunikatu Dowództwa Operacyjnego RSZ, strefa została utrzymana w celu:
-
zapewnienia bezpieczeństwa państwa,
-
zwiększenia kontroli nad ruchem lotniczym,
-
umożliwienia szybkiej i niezakłóconej pracy wojskowego systemu obrony powietrznej,
-
minimalizowania ryzyka incydentów związanych z trwającym konfliktem tuż za polską granicą.
Co oznacza NOTAM dla lotnictwa?
W praktyce utrzymanie strefy EP R129 oznacza:
-
zakaz lub istotne ograniczenia lotów w wyznaczonym obszarze,
-
obowiązek stosowania alternatywnych tras przez liniowe samoloty pasażerskie,
-
większą aktywność wojskowych służb kontroli powietrznej,
-
utrzymanie monitoringu nad wschodnią granicą w trybie 24/7.
To również sygnał dla sojuszników z NATO, że Polska utrzymuje wysoki poziom gotowości obronnej i nadal zabezpiecza najnowszą flankę Sojuszu.
Dlaczego to tak ważne?
W ostatnich miesiącach nad terytorium Ukrainy wielokrotnie pojawiały się pociski rosyjskie, drony bojowe oraz obiekty, które zbliżały się do polskiej granicy. Strefa EP R129 pozwala wojsku szybciej reagować i prowadzić działania obronne bez zakłóceń wynikających z obecności ruchu cywilnego.
Eksperci oceniają, że decyzja o przedłużeniu NOTAM-u była konieczna, biorąc pod uwagę aktualną sytuację geopolityczną, zapowiedzi Rosji o dalszej eskalacji oraz rosnącą liczbę incydentów związanych z ruchem powietrznym w rejonach przygranicznych.
Pełne informacje o ograniczeniach dostępne są na stronach PAŻP
PAŻP udostępniła oficjalny komunikat, w którym znajdują się szczegółowe współrzędne strefy oraz opis ograniczeń dla poszczególnych klas statków powietrznych.
