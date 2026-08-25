Z ostatniej chwili. Tragedia na warszawskich Bielanach. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę

25 sierpnia 2026 12:40 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dramatyczny wypadek na warszawskich Bielanach. Przy ulicy Kochanowskiego podczas cofania pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów doszło do potrącenia kobiety. Mimo interwencji służb jej życia nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 25 sierpnia, na Bielanach. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, zgłoszenie wpłynęło do policji tuż przed godziną 11. 

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Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

Kobieta znalazła się pod śmieciarką

Do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Kochanowskiego, w pobliżu budynku nr 10A.

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Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca śmieciarki wykonywał manewr cofania. Wtedy za pojazdem znalazła się kobieta. Doszło do potrącenia, a poszkodowana znalazła się pod samochodem.

Obrażenia okazały się śmiertelne. Kobieta zginęła na miejscu.

Na miejscu policja, ratownicy i strażacy

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pracowali tam strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci.

Kierujący pojazdem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Teraz śledczy będą odtwarzać dokładny przebieg zdarzenia i ustalać, w jaki sposób kobieta znalazła się za cofającym pojazdem.

Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

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Trwa ustalanie dokładnych przyczyn tragedii

Na tym etapie nie należy przesądzać o odpowiedzialności którejkolwiek ze stron. Kluczowe będą oględziny miejsca wypadku, zabezpieczone ślady oraz pozostały materiał dowodowy.

Służby nie podały dotychczas oficjalnie wieku zmarłej. Wiadomo jedynie, że kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Dalsze postępowanie ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tragicznego w skutkach wypadku oraz czy podczas wykonywania manewru cofania zachowane zostały wszystkie wymagane zasady bezpieczeństwa.

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