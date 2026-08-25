Z ostatniej chwili. Tragedia na warszawskich Bielanach. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę
Dramatyczny wypadek na warszawskich Bielanach. Przy ulicy Kochanowskiego podczas cofania pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów doszło do potrącenia kobiety. Mimo interwencji służb jej życia nie udało się uratować. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do śmiertelnego wypadku doszło we wtorek, 25 sierpnia, na Bielanach. Jak wynika z informacji przekazanych przez służby, zgłoszenie wpłynęło do policji tuż przed godziną 11.
Kobieta znalazła się pod śmieciarką
Do zdarzenia doszło na drodze wewnętrznej w rejonie ulicy Kochanowskiego, w pobliżu budynku nr 10A.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca śmieciarki wykonywał manewr cofania. Wtedy za pojazdem znalazła się kobieta. Doszło do potrącenia, a poszkodowana znalazła się pod samochodem.
Obrażenia okazały się śmiertelne. Kobieta zginęła na miejscu.
Na miejscu policja, ratownicy i strażacy
Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano służby ratunkowe. Pracowali tam strażacy, zespół ratownictwa medycznego oraz policjanci.
Kierujący pojazdem był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania. Teraz śledczy będą odtwarzać dokładny przebieg zdarzenia i ustalać, w jaki sposób kobieta znalazła się za cofającym pojazdem.
Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora.
Trwa ustalanie dokładnych przyczyn tragedii
Na tym etapie nie należy przesądzać o odpowiedzialności którejkolwiek ze stron. Kluczowe będą oględziny miejsca wypadku, zabezpieczone ślady oraz pozostały materiał dowodowy.
Służby nie podały dotychczas oficjalnie wieku zmarłej. Wiadomo jedynie, że kobieta poniosła śmierć na miejscu.
Dalsze postępowanie ma odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tragicznego w skutkach wypadku oraz czy podczas wykonywania manewru cofania zachowane zostały wszystkie wymagane zasady bezpieczeństwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.