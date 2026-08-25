Z ostatniej chwili. Alarm w centrum Warszawy. Podczas prac ziemnych znaleziono przedmiot przypominający niewybuch

25 sierpnia 2026 15:19 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Warszawa w Pigułce dowiedziała się o interwencji służb przy ulicy Okrąg w Śródmieściu. Podczas prowadzonych tam prac ziemnych natrafiono na przedmiot przypominający niewybuch. Na miejscu są już policjanci, którzy zabezpieczają teren i sprawdzają znalezisko. Do zdarzenia doszło we wtorek, 25 sierpnia. Podejrzany przedmiot został odkryty przez osoby prowadzące roboty ziemne przy ulicy Okrąg. O sytuacji powiadomione zostały służby.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Policja prowadzi pierwsze czynności

Jak ustaliła Warszawa w Pigułce, na miejscu działają funkcjonariusze policji. W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie, czy wykopany przedmiot rzeczywiście jest niewybuchem i czy może stanowić zagrożenie.

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Informację o interwencji potwierdził również asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I. Policjanci rozpoczęli czynności weryfikacyjne.

Czy będzie ewakuacja?

Na tę chwilę nie ma decyzji o ewakuowaniu mieszkańców okolicznych budynków. Według informacji przekazanych przez policję obecnie nie ma zagrożenia.

Sytuacja pozostaje jednak rozwojowa. Jeżeli podczas oględzin okaże się, że przedmiot może być niebezpieczny, uruchomione zostaną odpowiednie procedury.

Saperzy mogą wkroczyć do akcji

Jeżeli podejrzenia zostaną potwierdzone, na miejsce zostanie skierowany patrol saperski. Do tego czasu teren będzie zabezpieczany przez służby.

W ostatnich tygodniach w Warszawie dochodziło już do podobnych odkryć. W sierpniu niewybuchy znajdowano m.in. podczas prac w al. „Solidarności” oraz w rejonie ulic Grzybowskiej i Żelaznej. Według danych przytaczanych przez Radio Eska w 2026 roku do stołecznej policji wpłynęły już 154 zgłoszenia dotyczące znalezienia niebezpiecznych materiałów.

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