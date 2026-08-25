Uczniowie wrócą do szkół 1 września. MEN podało cały kalendarz 2026/2027. Te daty warto zapisać
Wakacje wchodzą w ostatnią fazę, a uczniowie i rodzice mogą już dokładnie zaplanować nadchodzące miesiące. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło kalendarz roku szkolnego 2026/2027, a Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy najważniejszych egzaminów. Wiadomo już, kiedy rozpoczną się ferie w poszczególnych województwach, ile potrwa przerwa wielkanocna oraz kiedy uczniowie po raz ostatni pójdą do szkoły przed przyszłorocznymi wakacjami.
Rok szkolny rozpocznie się 1 września
Tym razem nie będzie dodatkowego dnia wakacji wynikającego z układu kalendarza. Pierwszy dzwonek zabrzmi we wtorek, 1 września 2026 roku.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą prowadzone do piątku, 25 czerwca 2027 roku. Dzień później, 26 czerwca, oficjalnie rozpoczną się wakacje.
Oznacza to niemal dziesięć miesięcy roku szkolnego, choć oczywiście po drodze uczniów czekają weekendy, dni ustawowo wolne oraz dłuższe przerwy świąteczne i ferie.
Ferie zimowe 2027. Są trzy terminy
Ferie zimowe ponownie nie rozpoczną się jednocześnie w całej Polsce. Województwa zostały podzielone na trzy grupy.
18–31 stycznia 2027 r. odpoczywać będą uczniowie z województw: podkarpackiego, podlaskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego.
1–14 lutego 2027 r. ferie przypadną w województwach: mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim i lubelskim.
Ostatnia tura rozpocznie się 15 lutego i potrwa do 28 lutego 2027 r. Obejmie województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie i małopolskie.
Dla mieszkańców Warszawy i całego Mazowsza najważniejszy jest zatem termin 1–14 lutego.
Długa przerwa na Wielkanoc
Kolejny dłuższy odpoczynek przypadnie na wiosnę. Wielkanoc w 2027 roku wypada 28 marca.
Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach została wyznaczona od 25 do 30 marca 2027 roku. Uczniowie wrócą więc do zajęć w środę, 31 marca.
Później pozostaną już niespełna trzy miesiące nauki do zakończenia roku szkolnego.
Egzamin ósmoklasisty 2027. CKE podała terminy
Szczególnie ważny będzie maj dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.
Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony przez trzy kolejne dni:
- 10 maja 2027 r. – język polski,
- 11 maja 2027 r. – matematyka,
- 12 maja 2027 r. – język obcy nowożytny.
Wyniki będą miały znaczenie podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego dla ósmoklasistów będzie to jeden z najważniejszych momentów całego roku szkolnego.
Matura ruszy już 4 maja
Jeszcze wcześniej swoją najważniejszą sesję egzaminacyjną rozpoczną maturzyści.
Pierwsze egzaminy maturalne zaplanowano na 4 maja 2027 roku. Pisemna część matur potrwa do 24 maja.
Egzaminy ustne mają odbywać się w okresie od 6 do 31 maja, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem CKE.
Maj będzie więc miesiącem, w którym jednocześnie odbywać się będą matury oraz egzaminy ósmoklasistów.
Kiedy zakończenie roku szkolnego?
Na tę datę uczniowie prawdopodobnie będą patrzeć najczęściej.
Ostatnim dniem zajęć będzie piątek, 25 czerwca 2027 roku.
Od soboty, 26 czerwca, rozpoczną się wakacje, które zgodnie z kalendarzem potrwają do 31 sierpnia.
Przed uczniami jest więc rok szkolny trwający od 1 września 2026 do 25 czerwca 2027 roku, z feriami zimowymi, sześciodniową przerwą wielkanocną oraz szeregiem dni wolnych przypadających w trakcie roku.
Pomysł zmian w wakacjach wywołał dyskusję
W ostatnim czasie pojawiła się również propozycja, aby w przyszłości zmienić sposób organizacji wakacji. W interpelacji poselskiej zaproponowano rozważenie podziału letniego wypoczynku na tury, podobnie jak obecnie organizowane są ferie zimowe.
Na razie nie oznacza to jednak zmiany wakacji w roku szkolnym 2026/2027. Obowiązuje opublikowany kalendarz, zgodnie z którym letnia przerwa rozpocznie się dla uczniów w całej Polsce po zakończeniu zajęć 25 czerwca.
Dla rodziców najważniejsze daty można więc już zapisać: 1 września – powrót do szkoły, 10–12 maja – egzamin ósmoklasisty, 4 maja – początek matur oraz 25 czerwca – zakończenie zajęć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.