Z ostatniej chwili! USA zawiesza loterię wizową. To efekt ostatnich tragedii
Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem ogłosiła w czwartek wieczorem natychmiastowe zawieszenie programu Diversity Visa Lottery po tym jak okazało się że Claudio Manuel Neves Valente, sprawca weekendowej strzelaniny na Brown University która zabiła dwóch studentów i zraniła dziewięciu oraz zabójstwa profesora MIT dwa dni później, wszedł do Stanów Zjednoczonych właśnie przez ten program w 2017 roku otrzymując zieloną kartę. Neves Valente, 48-letni obywatel Portugalii który krótko studiował fizykę na Brown w latach 2000 i 2001, został znaleziony martwy w czwartkowy wieczór w wynajętym magazynie w Salem w New Hampshire gdzie popełnił samobójstwo, kończąc pięciodniowy obszerny pościg obejmujący trzy stany.
Według informacji przekazanych przez prokuratora federalnego Leah Foley, sprawca wynajął samochód w Bostonie 1 grudnia i przez kilkanaście dni krążył w okolicach kampusu Brown, zanim 13 grudnia wszedł do budynku inżynieryjnego Barus and Holley gdzie studenci zebrali się na przedegzaminacyjnych zajęciach z ekonomii i otworzył ogień zabijając 19-letnią Ellę Cook i 18-letniego Mukhammada Aziza Umurzokov oraz raniąc dziewięć innych osób. Dwa dni później, 15 grudnia, Neves Valente zastrzelił profesora MIT Nuno Loureiro w jego domu w Brookline w Massachusetts, a śledczy ustalili że obie ofiary studiowały w tym samym czasie co sprawca na Instituto Superior Técnico w Lizbonie w latach 90., co sugeruje że zabójstwa były celowe i motywowane osobistą zemstą związaną z przeszłością akademicką.
Jak śledczy namierzyli sprawcę przez wynajęty samochód i post na Reddit
Przełom w śledztwie nastąpił gdy użytkownik Reddita zidentyfikowany w dokumentach tylko jako John opublikował post opisujący nietypowe spotkanie z mężczyzną w toalecie budynku Barus and Holley w sobotę około godziny 13:45, na nieco ponad dwie godziny przed strzelaниną. John zauważył że nieznajomy miał ubranie nieodpowiednie do zimowej pogody i zachowywał się podejrzanie, po czym poszedł za nim na zewnątrz gdzie zobaczył jak wsiada do szarego Nissana Sentra z tablicami rejestracyjnymi z Florydy. John opisał grę w kotka i myszkę gdzie obaj krążyli tam i z powrotem po ulicy, a gdy John zapytał dlaczego nieznajomy ciągle okrąża blok, ten odpowiedział dlaczego mnie nękasz.
Po opublikowaniu przez FBI zdjęć osoby podejrzanej pochodzących z monitoringu kampusu, John rozpoznał mężczyznę i skontaktował się z policją w Providence, co dało śledczym kluczowy trop. Równolegle wykładowczyni z Brown zgłosiła że 11 grudnia jechała za szarym sedanem z florydzkimi tablicami który poruszał się niezwykle wolno na ulicy Waterman w pobliżu kampusu. Śledczy ustalili że Neves Valente wynajął Nissana Sentra w firmie Alamo Rent-a-Car w Bostonie 1 grudnia i przez następne dni wielokrotnie jeździł między Bostoonem a Providence, a jego samochód był widziany niedaleko miejsca zabójstwa profesora Loureiro w Brookline w poniedziałkowy wieczór.
Zawieszenie programu loterii wizowej i kontrowersje polityczne
Sekretarz Noem w oświadczeniu opublikowanym na platformie X napisała że ten potwierdy człowiek nigdy nie powinien był zostać wpuszczony do naszego kraju, nawiązując do faktu że Neves Valente otrzymał wizę przez program Diversity Visa Lottery w 2017 roku za poprzedniej administracji. Program DV Lottery przyznaje corocznie do 50000 zielonych kart przez losowanie osobom z krajów które są słabo reprezentowane w obecnej populacji imigrantów w Stanach Zjednoczonych, głównie z Afryki i niektórych części Europy. Noem ogłosiła że DHS natychmiast wstrzymuje program aby zapewnić że żadni kolejni Amerykanie nie zostaną skrzywdzeni, choć decyzja ta prawie na pewno spotka się z wyzwaniami prawnymi ponieważ program został stworzony przez Kongres ustawą a zawieszenie go decyzją wykonawczą może przekraczać uprawnienia administracji.
Były prezydent Trump wielokrotnie krytykował program loterii wizowej podczas swojej pierwszej kadencji nazywając go niebezpiecznym i domagając się jego likwidacji, argumentując że przyznawanie wiz losowo zamiast na podstawie umiejętności lub potrzeb gospodarczych osłabia kontrolę nad tym kto wjeżdża do kraju. Zwolennicy programu odpowiadają że zdecydowana większość laureatów loterii to praworządni imigranci którzy wnoszą wartość do amerykańskiego społeczeństwa i gospodarki, a przypadki przestępstw popełnianych przez beneficjentów programu są statystycznie rzadkie. Neves Valente nie miał wcześniejszej kryminalnej przeszłości w Stanach Zjednoczonych według publicznych rejestrów we Florydzie i Las Vegas gdzie był powiązany z adresami.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli aplikowałeś o wizę przez program Diversity Visa Lottery na rok fiskalny 2026 lub planujesz aplikować w przyszłości, natychmiastowe zawieszenie programu przez DHS oznacza że twoja aplikacja może być zamrożona na czas nieokreślony albo anulowana, chociaż ostateczny los programu zależy od decyzji sądowych i prawdopodobnych wyzwań konstytucyjnych ponieważ administracja wykonawcza nie może po prostu zlikwidować programu stworzonego przez Kongres bez zmiany ustawy. Jeśli już masz przyznną wizę DV ale jeszcze nie wjechałeś do Stanów Zjednoczonych, możesz napotkać dodatkowe kontrole lub opóźnienia w ambasadach i konsulatach podczas procesu aktywacji wizy.
Jeśli jesteś obecnym posiadaczem zielonej karty otrzymanej przez program loterii wizowej w poprzednich latach, twój status prawny w Stanach Zjednoczonych pozostaje niezmieniony ponieważ zawieszenie programu nie ma mocy wstecznej i nie może odbierać już przyznanych praw pobytu. Jednak retoryka polityczna wokół programu może zwiększyć kontrolę wobec beneficjentów DV w kontekście przyszłych aplikacji o obywatelstwo czy w sytuacjach wymagających weryfikacji statusu imigracyjnego. Warto skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące twojego statusu lub przyszłych planów związanych z naturalizacją.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.