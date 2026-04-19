Z Wisły w Warszawie wyłowiono ciało mężczyzny. Policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora

19 kwietnia 2026 23:19 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielę przed południem służby interweniowały przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Zgłoszenie o ciele w rzece policja odebrała o godzinie 11:45.

Ratownicy podczas akcji na Wiśle. Fot. Warszawa w Pigułce
„Na wysokości Centrum Nauki Kopernik, po stronie śródmiejskiej, na 513 kilometrze Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Policjanci prowadzili tam działania pod nadzorem prokuratora” – przekazał mł. asp. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Tożsamość mężczyzny nie jest jeszcze znana. Policja ustala okoliczności jego śmierci.

