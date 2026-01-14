Za 3 dni część emerytów dostanie nawet 1800 zł. W marcu świadczenie jeszcze wzrośnie
W marcu 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostanie zwaloryzowane wraz z minimalną emeryturą. Maksymalna kwota wzrośnie z obecnych 1878,91 złotych do około 1970,60 złotych brutto miesięcznie. Pieniądze otrzymuje prawie 60 tysięcy osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. Większość beneficjentów dostaje średnio nieco ponad tysiąc złotych, co oznacza, że ZUS wyrównuje im świadczenie do poziomu minimalnej emerytury.
Program funkcjonuje od 2019 roku i jest finansowany z budżetu państwa. Wypłaty realizowane są w standardowych terminach emerytalnych przez cały miesiąc. Osoby bez żadnego świadczenia mogą otrzymać pełną kwotę, pozostali dostają dopłatę do minimalnej emerytury.
Co się zmienia w 2026 roku
Od 1 marca 2026 roku rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostanie objęte coroczną waloryzacją emerytur. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 4,88 procent, co oznacza wzrost maksymalnej kwoty o około 92 złote brutto.
Aktualna wysokość świadczenia od marca 2025 roku to 1878,91 złotych brutto miesięcznie. Po marcowej waloryzacji 2026 roku kwota wzrośnie do około 1970,60 złotych brutto. Osoby bez innych świadczeń otrzymają pełną kwotę, natomiast osoby z emeryturą lub rentą niższą niż minimalna emerytura dostaną wyrównanie do tego poziomu.
Waloryzacja nastąpi automatycznie bez konieczności składania dodatkowych wniosków. ZUS samodzielnie przeliczy świadczenia i wyśle nowe decyzje. Podwyższone kwoty zaczną obowiązywać od 1 marca 2026 roku i będą wypłacane w standardowych terminach – 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia miesiąca.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące rozszerzenia uprawnień dla ojców. Rozważana jest możliwość przyznawania świadczenia obojgu rodzicom jednocześnie, co mogłoby podnieść łączne wsparcie do około 3757 złotych miesięcznie. Na razie są to jednak tylko wstępne plany bez konkretnych terminów legislacyjnych.
Fakty i tło sprawy
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wprowadzono w marcu 2019 roku na mocy ustawy z 31 stycznia 2019 roku. Program ma zapewnić podstawowe środki do życia osobom, które przez lata opieki nad rodziną nie miały możliwości regularnej pracy zawodowej i nie zgromadziły wystarczających składek emerytalnych.
Według danych ZUS z października 2025 roku ze świadczenia korzysta 59,7 tysiąca osób. Łączna kwota wypłat w pierwszych dziesięciu miesiącach 2025 roku wyniosła 610 milionów złotych. Średnia wypłata oscyluje wokół 1034 złotych miesięcznie, co oznacza, że zdecydowana większość beneficjentów pobiera już jakąś emeryturę lub rentę i otrzymuje tylko wyrównanie do poziomu minimalnej emerytury.
Świadczenie wypłaca ZUS po złożeniu wniosku i sprawdzeniu sytuacji dochodowej. Pieniądze trafiają na konta w tych samych terminach co emerytury i renty. ZUS realizuje przelewy stopniowo przez cały miesiąc, co rozkłada obciążenie systemu bankowego.
Zdecydowaną większość beneficjentów stanowią kobiety, które z powodu wieloletniego wychowywania dzieci nie zdołały wypracować wystarczającego stażu pracy. Mężczyźni otrzymujący świadczenie to głównie ojcowie samotnie wychowujący dzieci po śmierci lub odejściu matki. Stanowią oni mniej niż jeden procent wszystkich uprawnionych.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli wychowałeś co najmniej czworo dzieci i osiągnąłeś wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), sprawdź czy przysługuje ci rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Program nie wymaga wcześniejszego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Możesz otrzymać pieniądze nawet jeśli nie pracowałeś zawodowo z powodu opieki nad dziećmi.
Porównaj swoją obecną emeryturę lub rentę z minimalną emeryturą. Jeśli twoje świadczenie jest niższe niż 1878,91 złotych brutto (do końca lutego 2026), możesz złożyć wniosek o wyrównanie. Od marca 2026 roku próg ten wzrośnie do około 1970,60 złotych brutto. Jeśli w ogóle nie masz świadczenia, otrzymasz pełną kwotę.
Aby ubiegać się o świadczenie, pobierz z ZUS lub ze strony zus.pl dwa druki: wniosek ERSU o rodzicielskie świadczenie uzupełniające oraz oświadczenie ERU o sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej. Do wniosku dołącz numery PESEL wszystkich wychowanych dzieci. Jeśli akty urodzenia dzieci nie są w polskim rejestrze stanu cywilnego, musisz dostarczyć zagraniczne dokumenty potwierdzające urodzenie. Osoby sprawujące pieczę zastępczą załączają orzeczenie sądu.
ZUS sprawdzi czy faktycznie wychowywałeś dzieci przez wymagany czas, czy masz polskie obywatelstwo lub prawo pobytu oraz czy mieszkasz w Polsce co najmniej 10 lat po ukończeniu 16 roku życia. Weryfikacji podlega również twoja sytuacja dochodowa – wysokość emerytury, renty lub innych świadczeń.
Świadczenie nie przysługuje osobom z emeryturą lub rentą wyższą niż minimalna emerytura, tymczasowo aresztowanym, odbywającym karę pozbawienia wolności, pozbawionym władzy rodzicielskiej lub z ograniczoną władzą przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Wyklucza je również długotrwałe niewychowywanie dzieci.
Po przyznaniu świadczenia informuj ZUS o każdej zmianie sytuacji wpływającej na prawo do pieniędzy – podjęciu pracy, zmianie miejsca zamieszkania, otrzymaniu wyższej emerytury. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych kwot.
Jeśli ZUS odmówi przyznania świadczenia, masz 14 dni na odwołanie od decyzji. Wniosek składasz do oddziału ZUS, który wydał decyzję. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia.
Marcowa waloryzacja w 2026 roku nie wymaga od ciebie żadnych działań. ZUS automatycznie przeliczy twoje świadczenie i poinformuje o nowej wysokości. Podwyższone kwoty zaczną wpływać na konto od marca wraz ze standardową wypłatą emerytury lub renty.
Redaktor naczelny portalu. Absolwent Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo interesuje się prawem i ekonomią.