Zabójstwo w Raszynie. Koniec obławy. Podejrzany 67-latek znaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie
Policja odnalazła ciało 67-letniego mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Raszynie w powiecie pruszkowskim. Zwłoki ujawniono wieczorem na cmentarzu w Prażmowie w powiecie piaseczyńskim. W pobliżu znajdował się też pojazd należący do podejrzanego.
Zbrodnia w Raszynie, wielogodzinne poszukiwania
Do zabójstwa kobiety doszło dzień wcześniej w Raszynie. Od początku podejrzewany był mąż kobiety. Podejrzany zbiegł z miejsca zdarzenia. W poszukiwaniach przez kilkanaście godzin uczestniczyły Oddziały Prewencji Komendy Stołecznej Policji oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny. Około godziny 20:00 na cmentarzu w Prażmowie funkcjonariusze natrafili na ciało 67-latka.
Okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśniają śledczy pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności mające na celu szczegółowe odtworzenie przebiegu całego zdarzenia – zarówno zbrodni w Raszynie, jak i okoliczności śmierci podejrzanego.
