Zaczęło się. Gminy wypuściły drony i sprawdzają mapy satelitarne. Tysiące Polaków dostanie wezwanie do zapłaty za 5 lat wstecz

10 kwietnia 2026 18:36 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Zaczęło się od jednego projektu pilotażowego. W 2020 roku Wrocław jako pierwsze miasto w Europie zlecił detekcję satelitarną do kontroli podatku od nieruchomości. Koszt: 128 000 złotych netto. Efekt? W ciągu 2 lat wykryto ponad 300 nieprawidłowości, odzyskano 650 000 złotych zaległości, a szacowane łączne wpływy sięgają 3-4 milionów złotych. Gdy inne gminy zobaczyły te liczby, zaczęło się. Dziś firmy fotogrametryczne mają kalendarze zleceń zapełnione do końca 2026 roku. I prawdopodobnie Twoja działka już została sfotografowana.

Dron skanuje działkę. Zdjęcie poglądowe, generowane automatycznie (Gemini).

Jak działa system, który widzi więcej niż sąsiad przez płot

Mechanizm jest prosty, a przez to bezlitosny. Gmina nakłada na siebie 2 warstwy danych. Pierwsza to ewidencja gruntów i budynków – to, co właściciel zadeklarował w formularzu IN-1. Druga to aktualna ortofotomapa: zdjęcie z drona lub satelity. Wrocław otrzymuje dane o rozdzielczości 3-4 metrów co miesiąc; do szczegółowych kontroli stosuje zdjęcia o rozdzielczości 0,5-1 metra, na których widać szczegóły wielkości samochodu. Algorytm porównuje obie warstwy i oznacza każdą różnicę – nowy obrys dachu, powiększony budynek, utwardzony plac – jako anomalię podatkową. Urzędnik dostaje gotową listę adresów. Sam nie musi wyjeżdżać w teren. To, co tradycyjna kontrola terenowa inspektorów zajęłaby miesiącami, system wykonuje w kilka dni.

Do tego dochodzi termowizja. Drony wyposażone w kamery termowizyjne zimą sprawdzają poddasza opisane w dokumentach jako „nieużytkowe”. Jeśli dach emituje ciepło – przestrzeń jest ogrzewana, a więc zamieszkała. I powinna figurować w deklaracji jako powierzchnia mieszkalna – co zmienia stawkę podatku. Marcin Urban, skarbnik Wrocławia, powiedział wprost: „Dzięki projektowi nasz Wydział Podatków i Opłat otrzymał precyzyjne informacje wskazujące miejsca wymagające działań kontrolnych. Dostarczone raporty pozwoliły w krótkim czasie zweryfikować setki nieruchomości, uszczelnić system podatkowy i istotnie zwiększyć wpływy do budżetu miasta”.

Kontrole już objęły okolice Warszawy

W ślad za Wrocławiem technologię przejęły kolejne samorządy – najpierw gminy turystyczne (Karpacz, Zakopane, pas nadmorski), gdzie boom budowlany ostatnich lat był największy, a rozbieżności między ewidencją a rzeczywistością szczególnie widoczne. Potem trafiło pod Kraków i Wrocław. Gminy podwarszawskie oraz województwa dolnośląskie, wielkopolskie, mazowieckie – korzystają z nalotów fotogrametrycznych intensywnie i są wskazywane jako jeden z regionów z najgęstszą kontrolą z powietrza.

Jeśli chodzi o samą Warszawę – stołeczny urząd nie opublikował danych liczbowych porównywalnych do wrocławskich: liczby wykrytych nieprawidłowości ani kwot odzyskanych zaległości. Wiadomo natomiast, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 rok przyjęła maksymalne dopuszczalne stawki podatku od nieruchomości, co reguluje uchwała nr XII/389/2024 z 28 listopada 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 12793). Oznacza to, że każda niezgłoszona powierzchnia kosztuje w Warszawie tyle, ile tylko możliwe. Na 2026 rok stawki określa uchwała nr XXIX/1066/2025 z 20 listopada 2025 r.

Ile kosztuje niezgłoszony garaż i nieużytkowe poddasze? Mamy konkretne kwoty

Podstawę stanowi obwieszczenie Ministra Finansów z 25 lipca 2024 r. (M.P. 2024 poz. 716), które określa maksymalne stawki na 2025 rok. Dla budynków mieszkalnych wynosi ona 1,19 zł za m² rocznie. Dla budynków pozostałych – w tym wolnostojących garaży – 11,48 zł za m² rocznie. Duże miasta, w tym Warszawa, stosują stawki maksymalne. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się po 5 latach od końca roku, w którym upłynął termin płatności. W 2026 roku oznacza to zaległości od 2021 roku włącznie. Do każdego roku osobno dolicza się odsetki za zwłokę, które wynoszą 14,5 procent rocznie.

Przykład: właściciel ma niezgłoszony garaż wolnostojący 30 m² i zaadaptowane poddasze 50 m². Garaż to ok. 345 zł rocznie, poddasze – ok. 60 zł rocznie. Razem ponad 400 zł różnicy w podatku każdego roku. Za 5 lat z odsetkami – ponad 3 000 zł do zapłaty w 14 dni od doręczenia decyzji. Przy garażu na 2 auta i strychu 80 m² rachunek przekracza 6 000 zł. Brak wpłaty uruchamia egzekucję komorniczą, która generuje dodatkowe koszty postępowania.

Co wykrywa algorytm, a co nie podlega opodatkowaniu?

System nie ma intuicji – reaguje na dane wizualne. Wyłapuje każdą dobudówkę, wiatrołap i ganek zmieniający obrys budynku, zabudowany taras, który z otwartego stał się przeszklonym ogrodem zimowym, garaż blaszany trwale połączony z gruntem, nieutwardzone place zamienione na kostką brukową oraz baseny ogrodowe. Natomiast otwarty, niezabudowany taras bez ścian i dachu nie jest powierzchnią użytkową i nie podlega opodatkowaniu. Altana do 35 m² spełniająca warunki Prawa budowlanego, niemająca fundamentu, instalacji elektrycznej ani funkcji mieszkalnej, może być wolna od podatku – ale interpretacje bywają różne między gminami i warto zapytać bezpośrednio w urzędzie. Garaż w budynku mieszkalnym od 1 stycznia 2025 roku jest opodatkowany stawką mieszkalną, nie – jak wcześniej – stawką „pozostałą”.

Osobną kategorią jest tzw. podatek od deszczu – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Zdjęcia lotnicze mierzą stosunek powierzchni biologicznie czynnej do utwardzonej. Im więcej betonu i kostki, a mniej trawy, tym wyższa opłata – od 5 groszy do ponad 1 złotego za metr kwadratowy rocznie w zależności od gminy. Przy całkowicie wybetonowanej dużej działce to kolejne kilkaset złotych rocznie, o których właściciel często nie wie.

Sprawdź geoportal, zanim zrobi to gmina

Najlepszy ruch to samodzielny audyt wykonany przed kontrolą. Wejdź na geoportal.gov.pl, znajdź swoją działkę po adresie lub numerze i włącz jednocześnie 2 warstwy: „Ewidencja Gruntów i Budynków” (czerwone obrysy zarejestrowanych budynków) oraz „Ortofotomapa” (aktualne zdjęcie satelitarne). Jeśli widzisz budynki na zdjęciu, których nie ma w czerwonych obrysach – gmina widzi to samo.

Jeśli znajdziesz rozbieżność, działaj wyprzedzająco. Złożona z własnej inicjatywy korekta formularza IN-1 – zanim urząd wszcznie postępowanie – oznacza obowiązek zapłaty wyłącznie zaległego podatku z odsetkami, bez mandatu karnoskarbowego. Zatajenie prawdy w deklaracji podatkowej to wykroczenie skarbowe zagrożone grzywną, a w poważniejszych przypadkach – postępowaniem karnym na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2024 r. poz. 628). Jeśli list z wezwaniem już przyszedł – nie ignoruj go. Brak reakcji uruchamia egzekucję, a do zaległości dochodzą koszty postępowania komorniczego. Przy pomiarze poddasza pamiętaj o zasadach: powierzchnia powyżej 2,20 m liczy się w 100%, od 1,40 do 2,20 m – w 50%, poniżej 1,40 m – w ogóle. Pomiar geodety często pozwala legalnie zmniejszyć zgłaszaną powierzchnię o skosy i tym samym obniżyć ostateczny rachunek.

