Zaczęło się od poniedziałku! Superokazje w Lidlu. Ceny lecą w dół nawet o 150 zł, a klienci mogą urządzić cały dom taniej
Lidl rusza z wielką akcją promocyjną na wyposażenie domu! Od poniedziałku 19 października klienci mogą skorzystać z obniżek na meble łazienkowe, materace i kołdry. Niektóre produkty potaniały nawet o 150 zł, a szafka łazienkowa jest dostępna aż o 130 zł taniej. Oferta potrwa do 25 października, ale jest jeden ważny warunek: promocje dotyczą sklepu internetowego Lidl.pl, a do uzyskania części rabatów potrzebny jest kupon w aplikacji Lidl Plus.
Lidl ruszył z wielką wyprzedażą wyposażenia domu. Nawet 150 zł taniej
Od poniedziałku 19 października Lidl przygotował specjalną ofertę dla osób, które planują remont, urządzają mieszkanie lub chcą odświeżyć wyposażenie sypialni i łazienki.
W promocji znalazły się produkty marki Livarno, w tym szafki łazienkowe, materace i kołdry.
Największa kwotowa obniżka w przedstawionej ofercie wynosi aż 150 zł.
Co istotne, akcja obejmuje zakupy internetowe. Promocyjne produkty są oznaczone jako dostępne wyłącznie na Lidl.pl.
Szafka łazienkowa tańsza aż o 130 zł. Cena spadła do 189 zł
Jedną z najbardziej atrakcyjnych ofert jest wysoka szafka łazienkowa Livarno Corfu.
Mebel może sprawdzić się szczególnie w niewielkich łazienkach, gdzie liczy się wykorzystanie przestrzeni do przechowywania.
Cena szafki przed promocją wynosiła 319 zł.
Po aktywowaniu odpowiedniego kuponu Lidl Plus można kupić ją za 189 zł.
To oznacza oszczędność aż 130 zł, czyli ponad 40 proc. ceny odniesienia.
W gazetce Lidl podkreśla, że jest to najniższa cena z 30 dni przed obniżką.
Komody i szafki pod umywalkę również przecenione
Na tym promocje mebli łazienkowych się nie kończą.
Lidl obniżył również ceny dwóch kolejnych produktów z kolekcji Corfu.
Biała komoda łazienkowa Livarno o wymiarach 32 × 96 × 28 cm kosztuje teraz 169 zł zamiast 199 zł.
Z kolei szafka pod umywalkę Livarno Corfu została przeceniona ze 149 zł do 119 zł.
W obu przypadkach rabat wynosi 30 zł.
To propozycja dla osób, które chcą urządzić łazienkę w spójnym stylu, nie wydając dużych kwot na pojedyncze meble.
Materac przeceniony aż o 150 zł! Lidl przygotował ofertę do sypialni
Największa kwotowa obniżka w tej części gazetki dotyczy materaca.
Lidl oferuje siedmiostrefowy materac Livarno z zimnej pianki, z paskiem klimaband, o wymiarach 90 × 200 cm.
Cena została obniżona z 549 zł do 399 zł.
Klienci mogą więc zaoszczędzić 150 zł.
Materac jest przeznaczony do pojedynczego łóżka i ma siedem stref podparcia.
Producent wskazuje również zastosowanie zimnej pianki, której zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego podparcia ciała podczas snu.
Drugi materac za 719 zł. Lidl obniża cenę o 100 zł
W ofercie znalazł się także materac kieszeniowy Livarno H3 o wymiarach 140 × 200 cm.
Jego cena została obniżona z 819 zł do 719 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 100 zł.
Według informacji z gazetki jest to materac o twardości H3.
Warto pamiętać, że wybór odpowiedniej twardości zależy między innymi od masy ciała, preferencji użytkownika oraz zaleceń producenta.
Lidl prezentuje w materiałach promocyjnych orientacyjny podział:
- H1 – miękki, dla osób do 65 kg;
- H2 – średni, dla osób ważących 65–80 kg;
- H3 – twardy, dla osób ważących 80–100 kg;
- H4 – bardzo twardy, dla osób ważących 100–120 kg.
Są to orientacyjne wskazówki przedstawione w gazetce, a nie uniwersalna zasada doboru materaca.
Kołdra z naturalnym pierzem za 139 zł. Cena spada o 50 zł
Promocje obejmują również tekstylia do sypialni.
Lidl przecenił kołdrę Livarno o wymiarach 140 × 200 cm, wypełnioną naturalnym pierzem i puchem.
Zgodnie z opisem produktu wypełnienie składa się w 90 proc. z pierza i w 10 proc. z puchu.
Cena przed obniżką wynosiła 189 zł.
Teraz kołdrę można kupić za 139 zł, czyli o 50 zł taniej.
To oferta, która może zainteresować osoby przygotowujące sypialnię na chłodniejsze miesiące.
Wszystkie promocje w jednym miejscu. Ile można zaoszczędzić?
|Produkt
|Cena promocyjna
|Obniżka
|Szafka wysoka Corfu
|189 zł
|130 zł
|Komoda łazienkowa Corfu
|169 zł
|30 zł
|Szafka pod umywalkę Corfu
|119 zł
|30 zł
|Materac 7-strefowy 90 × 200 cm
|399 zł
|150 zł
|Materac kieszeniowy H3 140 × 200 cm
|719 zł
|100 zł
|Kołdra z pierzem i puchem 140 × 200 cm
|139 zł
|50 zł
Wszystkie wymienione ceny pochodzą z gazetki Lidla dotyczącej oferty od 19 do 25 października 2026 roku.
Jest ważny warunek. Nie kupisz tych produktów w każdym Lidlu
Klienci powinni zwrócić uwagę na oznaczenia w gazetce.
Wszystkie przedstawione produkty dostępne są wyłącznie w sklepie internetowym Lidl.pl.
Ponadto przy cenach promocyjnych widnieje informacja o konieczności aktywowania kuponu Lidl Plus.
Oznacza to, że samo dodanie produktu do koszyka może nie wystarczyć do uzyskania reklamowanej obniżki.
Przed zakupem należy sprawdzić szczegółowe warunki promocji i sposób zastosowania kuponu.
Oferta potrwa tylko do niedzieli. Lidl daje tydzień na zakupy
Promocje rozpoczynają się w poniedziałek 19 października i zgodnie z gazetką potrwają do niedzieli 25 października.
W tym czasie klienci mogą kupić przecenione wyposażenie łazienki i sypialni, oszczędzając na wybranych produktach od 30 do nawet 150 zł.
Największą uwagę przyciągają materac przeceniony do 399 zł oraz wysoka szafka łazienkowa za 189 zł. W obu przypadkach rabaty przekraczają 100 zł.
Warto jednak pamiętać o internetowym charakterze oferty, konieczności użycia odpowiednich kuponów oraz dostępności produktów do wyczerpania zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.