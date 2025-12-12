Zacznie się 15 grudnia. Warszawski ratusz wydaje komunikat do wszystkich mieszkańców
Od 15 do 18 grudnia mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza usłyszą sygnały alarmowe. To nie awaria i nie sytuacja kryzysowa. Wojewoda mazowiecki uruchamia duży test systemu ostrzegania ludności w ramach ćwiczenia „Syrena 25”. Syreny będą włączane w określonych godzinach, a dźwięki mogą być słyszalne w wielu dzielnicach. Warto wiedzieć, kiedy i dlaczego zabrzmią.
Co się zmienia
Testy obejmą cztery dni: od 15 do 18 grudnia.
Wojewoda mazowiecki zapowiedział, że syreny będą włączane w godzinach 8.00 do 15.00. Ćwiczenie ma sprawdzić stan infrastruktury alarmowej, zasięg działania poszczególnych syren i czas reakcji służb.
Test jest częścią ogólnopolskiego programu weryfikacji systemów ostrzegania, ale Mazowsze będzie jednym z najbardziej intensywnie testowanych regionów. Syreny będą uruchamiane w różnych lokalizacjach, a komunikaty dźwiękowe mogą być różne w poszczególnych miejscach.
Dlaczego syreny będą włączane
Systemy alarmowe muszą być regularnie testowane, aby w sytuacji realnego zagrożenia działały bez opóźnień. Służby ostrzegają, że ostatnie duże przeglądy odbywały się kilka lat temu, a część infrastruktury wymaga modernizacji. Test grudniowy ma pokazać, które syreny wymagają naprawy, jakie są opóźnienia w transmisji i czy sygnały są słyszalne na odpowiednim obszarze.
Wojewoda podkreśla, że ćwiczenie „Syrena 25” jest planowane i nie powinno być mylone z żadnym zagrożeniem. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań, a sygnały nie są powodem do paniki.
Jakie sygnały usłyszą mieszkańcy
Podczas testów mogą pojawić się różne rodzaje sygnałów:
-
modulowany dźwięk syreny,
-
sygnał ciągły,
-
krótkie sekwencje przerywane,
-
dźwięki testowe służące do sprawdzenia czujników.
Każdy z nich jest częścią procedury testowej. To normalne, że w różnych dzielnicach mieszkańcy usłyszą inne sygnały, ponieważ sprawdzany jest cały system, a nie tylko pojedynczy typ alarmu.
Na jakim obszarze będą słyszalne testy
Komunikaty mogą objąć:
-
cały obszar Warszawy,
-
powiaty ościenne,
-
wybrane lokalizacje na Mazowszu,
-
tereny, gdzie znajdują się ważne obiekty infrastruktury.
System alarmowy nie działa punktowo. Włączenie jednej syreny może spowodować słyszalność sygnału w kilku sąsiednich dzielnicach.
Czy trzeba coś zrobić
Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Test nie wymaga ewakuacji, ukrywania się ani kontaktu ze służbami. To jedynie techniczne sprawdzenie sprzętu.
Warto jednak pamiętać, że w realnej sytuacji sygnały alarmowe oznaczają konkretne procedury bezpieczeństwa, w tym m.in. konieczność schronienia się w budynku, unikania otwartych przestrzeni i śledzenia komunikatów służb.
Czy testy mogą być głośne
Tak, część syren ma wysoki zasięg i ich dźwięk może być uciążliwy, zwłaszcza dla:
-
dzieci,
-
osób wrażliwych na głośne dźwięki,
-
właścicieli zwierząt,
-
seniorów.
Warto uprzedzić domowników i sąsiadów, zwłaszcza osoby starsze lub niesłyszące, dla których nagłe sygnały mogą być stresujące.
Co to oznacza dla czytelnika
Mieszkańcy Warszawy i całego Mazowsza powinni przygotować się na krótkie, powtarzalne sygnały syren między 15 a 18 grudnia. To nie alarm, lecz zaplanowany test. Warto poinformować domowników, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Dla rodziców i właścicieli zwierząt to dobry moment, aby przygotować dzieci i pupile na głośne dźwięki.
Testy są też okazją, aby przypomnieć sobie, jakie procedury obowiązują w przypadku realnego alarmu. W sytuacjach zagrożenia czas reakcji ma ogromne znaczenie. Wiedza o tym, co robić po usłyszeniu sygnału alarmowego, może uratować zdrowie lub życie.
Od 15 do 18 grudnia, w godzinach 8.00-15.00, na Mazowszu odbędzie się duży test syren alarmowych. Sygnały dźwiękowe będą słyszalne w wielu miejscach Warszawy. To tylko ćwiczenie, ale jego zakres jest tak duży, że warto przygotować się na chwilowy hałas. Miasto apeluje o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów urzędowych.
