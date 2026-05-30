Zacznie się już w poniedziałek. Padły ostrzeżenia dla Mazowsza
Przed nami Boże Ciało, długi czerwcowy weekend i – według synoptyków – jeden z najbardziej dynamicznych początków lata od kilku sezonów. Pierwsza dekada czerwca będzie zmienna: raz gorąco i burzowo, raz chłodniej i spokojnie. IMGW-PIB już dziś wydał ostrzeżenia przed burzami dla znacznej części Mazowsza i kilku innych województw. Co dokładnie nadchodzi – dzień po dniu?
Niedziela, 31 maja i poniedziałek, 1 czerwca – front atmosferyczny uderzy w całą Polskę
Zgodnie z prognozą synoptyczną IMGW na kolejne 6 dni, niedziela i poniedziałek przyniosą dalszą burzową aktywność. 1 czerwca płytki ośrodek niżowy z frontami atmosferycznymi będzie wędrował z zachodu na wschód, niosąc ze sobą opady i burze. To zjawisko typowe dla ciepłej połowy roku – zderzenie napływającego z południa ciepłego powietrza z chłodniejszymi masami polarnymi nadciągającymi od zachodu tworzy warunki idealne do gwałtownych wyładowań.
Według modelu ECMWF temperatura w poniedziałek może wynieść na Mazowszu i w centrum kraju 20-24°C, przy zmiennym zachmurzeniu i możliwych burzach popołudniami. Noce będą chłodniejsze – okolice 10-12°C.
Wtorek 2 i środa 3 czerwca – krótki oddech, ale bez gwarancji słońca
Pierwsza dekada czerwca zapowiada się jako seria cykli: gorący dzień z burzami popołudniami, po którym następuje dzień chłodniejszy i spokojniejszy. Wtorek i środa mogą przynieść chwilową stabilizację – mniej aktywnych frontów, choć przelotne opady pozostają w grze. Temperatury maksymalne w centrum kraju oscylować będą wokół 20-22°C.
IMGW zaznacza wprost: w kolejnych dniach po 30 maja burze są możliwe, ale „obecnie nie przewiduje się osiągnięcia progów kryterium ostrzeżenia” – co nie oznacza braku zjawisk, a jedynie że nie będą tak intensywne.
Boże Ciało, czwartek 4 czerwca – gorąco i burzowo na długim weekendzie
To najważniejszy dzień tygodnia dla milionów planujących wyjazd. Prognozy są jednoznaczne: będzie ciepło, ale niestabilnie. Temperatura w centrum i na zachodzie kraju może osiągnąć 25-27°C, nad morzem pozostanie wyraźnie niższa. Jednocześnie na południu, wschodzie i północnym zachodzie prognozowane są przelotne deszcze i burze – efekt gwałtownych wzrostów temperatury uruchamiających konwekcję.
Boże Ciało w 2026 roku wypada 4 czerwca, co daje możliwość czterodniowego weekendu po dobraniu piątku. Osoby planujące dalekie wyjazdy powinny monitorować aktualne ostrzeżenia IMGW – pogoda w tym dniu może się różnić regionalnie nawet o kilkanaście stopni i kilka kategorii zjawisk.
Piątek 5, sobota 6 i niedziela 7 czerwca – zmienna aura kończy tydzień
Druga połowa tygodnia pozostaje w podobnym rytmie. Modele pokazują, że pierwsza dekada czerwca jako całość będzie przekropna i cieplejsza od normy wieloletniej z lat 1991-2020. Anomalia opadów będzie widoczna niemal w całym kraju – zarówno jako przelotne deszcze, jak i lokalne burze. Temperatura maksymalna utrzyma się w granicach 20-25°C, z możliwością wyższych wartości przy napływie zwrotnikowych mas powietrza.
Synoptycy oceniają, że długotrwałych, uciążliwych upałów w pierwszym tygodniu czerwca raczej nie będzie – fale gorąca z temperaturami powyżej 30°C są bardziej prawdopodobne w drugiej połowie miesiąca i na początku lipca.
Warszawa i Mazowsze: ostrzeżenia już aktywne, przyszły tydzień burzowy
Dla stolicy i całego regionu prognoza wygląda następująco. Dziś, 30 maja, obowiązuje ostrzeżenie 1. stopnia IMGW przed burzami dla zachodnich i centralnych powiatów Mazowsza – z opadami do 25 mm i porywami wiatru do 70 km/h.
W przyszłym tygodniu Mazowsze znajdzie się pod wpływem tej samej cyrkulacji zachodniej, która będzie dominować nad Polską. Synoptyk ICM Uniwersytetu Warszawskiego komentuje wprost: „Wchodzimy w zasięg cyrkulacji zachodniej, charakterystycznej dla naszego położenia względem Atlantyku. Napływać będzie umiarkowanie ciepłe powietrze polarne z umiarkowaną wilgotnością. Długi dzień sprzyjać będzie rozwojowi konwekcji termicznej, ale trzeba liczyć się z tym, że co pewien czas przemieszczać się będą fronty atmosferyczne, prowadzące duże zachmurzenie opadowe i charakterystyczne zjawiska konwekcyjne – burze, intensywne opady i towarzyszące silne porywy wiatru.”
W praktyce oznacza to dla Warszawy: zmienne zachmurzenie, temperatury 20-25°C, popołudniowe ryzyko burz przez większość dni tygodnia – szczególnie w poniedziałek 1 czerwca i czwartek 4 czerwca (Boże Ciało). Noce będą chłodniejsze, 10-14°C.
IMGW odnotowuje też kontekst hydrologiczny: Mazowsze należy do obszarów objętych suszą hydrologiczną – zarówno zlewnia Radomki, Jeziorki, jak i dolnego Bugu mają aktywne ostrzeżenia o suszy. Paradoksalnie, choć nadchodzące burze mogą lokalnie i krótkotrwale poprawiać sytuację, na małych ciekach i w zurbanizowanych zlewniach Warszawy gwałtowne wzrosty poziomu wody po ulewach pozostają realnym ryzykiem.
|Dzień
|Polska (ogólnie)
|Warszawa / Mazowsze
|Ryzyko burz
|Niedz. 31.05
|Stopniowe uspokajanie, przelotne opady
|Możliwe przelotne deszcze i burze, 20-22°C
|Umiarkowane
|Pon. 1.06
|Front niżowy z zachodu, opady i burze w całym kraju
|Burze popołudniami, 20-24°C, porywy wiatru
|Wysokie
|Wt. 2.06
|Chwilowa stabilizacja, przelotne opady
|Mniej aktywne zjawiska, 20-22°C
|Niskie-umiarkowane
|Sr. 3.06
|Zmienne zachmurzenie, możliwe przelotne deszcze
|Podobnie jak wtorek, 20-23°C
|Niskie
|Czw. 4.06 (Boże Ciało)
|Ciepło 25-27°C, burze na południu, wschodzie i płn.-zachodzie
|25°C+, ryzyko burz popołudniami, możliwy grad lokalnie
|Umiarkowane-wysokie
|Pt.-Niedz. 5-7.06
|Zmienna aura, 20-25°C, cykliczne burze popołudniami
|Podobnie jak reszta tygodnia, możliwe opady 10-20 mm
|Umiarkowane
Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj długi weekend z głową, żeby burza nie pokrzyżowała planów
- Śledź komunikaty IMGW na bieżąco. Ostrzeżenia aktualizowane są kilka razy dziennie. Przed wyjazdem na Boże Ciało sprawdź meteo.imgw.pl lub aplikację IMGW – szczególnie w środę 3 czerwca wieczorem.
- Nie parkuj pod drzewami ani przy starych budynkach w dni z aktywnym ostrzeżeniem burzowym – porywy do 70 km/h są zdolne łamać konary i zrywać elementy elewacji.
- Jeśli planujesz biwak lub festyn na świeżym powietrzu w pierwszy weekend czerwca – miej plan B. Burze na Mazowszu pojawiają się szybko i gwałtownie, szczególnie po południu.
- Właściciele ogrodów i działek: susza hydrologiczna w zlewniach Mazowsza trwa – podlewaj, kiedy tylko możesz, bo przelotne opady burzowe wsiąkają szybko i nie rekompensują deficytu.
- Kierowcy: podczas burzy ogranicz prędkość i zwiększ dystans – mokra nawierzchnia po długiej suszy jest wyjątkowo śliska przez pierwsze minuty deszczu (tzw. efekt pierwszego deszczu).
- Osoby starsze i małe dzieci: przy temperaturach 25-27°C i dużej wilgotności powietrza przed burzą obciążenie układu krążenia rośnie – ogranicz aktywność na zewnątrz w najgorętszych godzinach (13:00-17:00).
- Planujący urlop na drugą połowę czerwca mogą się cieszyć: modele sugerują, że po pierwszej dekadzie przyjdzie spokojniejszy okres z wyraźniejszym wzrostem temperatury, a fale upałów są bardziej prawdopodobne od połowy miesiąca.
