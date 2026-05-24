Zacznie się od wtorku w Warszawie. Naładuj powerbanki, smartfony, przygotuj internet, szczególnie jeżeli pracujesz z domu
Zaraz po weekendzie STOEN Operator uruchamia kilkanaście zaplanowanych przerw w dostawie energii. Najwcześniejsze zaczną się już o godzinie 7:00 we wtorek. Jak przygotować się na dłuższe przerwy?
Dlaczego w ogóle wyłączają prąd – i dlaczego akurat teraz
Patrząc na przyczyny, przeważają 2 kategorie. Pierwsza to modernizacje stacji transformatorowych i wymiana rozdzielnic – prace polegające na wymianie lub ulepszeniu węzłów, przez które prąd trafia do mieszkań i budynków. Takie prace wymagają całkowitego odcięcia zasilania na czas montażu – nie da się ich wykonać „pod napięciem”. Druga kategoria to rozbudowy i przebudowy sieci kablowej 0,4kV – czyli budowa nowych odcinków kabli niskiego napięcia, najczęściej związana z powstawaniem nowych inwestycji lub wymianą wyeksploatowanej infrastruktury.
Wiosna i wczesne lato to tradycyjnie intensywny sezon prac na sieci energetycznej – temperatury pozwalają na komfortowe prace w terenie, a zapotrzebowanie na prąd jest jeszcze niższe niż w szczycie letnim (klimatyzatory) i zimowym (ogrzewanie elektryczne). Stąd nagromadzenie wyłączeń właśnie teraz.
Pełna lista wyłączeń – od poniedziałku 26 maja do 31 maja
|Data i godzina rozpoczęcia
|Ulice i numery
|Przyczyna
|26.05 (wt.), 7:00
|Radna 9
|Wymiana złącza kablowego
|26.05 (wt.), 7:30
|Grójecka 103, 116, 118, 120, 122
Karola Dickensa 16, 18, 20
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 6700
|26.05 (wt.), 7:30
|Harmonistów 1, 4, 6
Jana Skrzyneckiego 2-3
Kaczeńca 1-4, 6, 8, 12, 14
Benedykta Hertza 6-7, 9-13B, 15-15A
Bronisława Czecha 1, 3-6, 9
Sejmikowa 2, 4, 8, 10
Widoczna 2
Wydawnicza 64, 68, 70, 72, 74
|Modernizacja stacji transformatorowej nr 9584, wymiana rozdzielnicy nN
|26.05 (wt.), 7:30
|Czołgistów 10-12, 14-16, 18-18C, 20, 22
Wilgi 83A-83B, 85
|Wymiana słupa, wymiana przyłączy
|26.05 (wt.), 8:00
|Bocheńska 22
|Modernizacja sieci, rozbudowa
|26.05 (wt.), 8:00
|Weteranów 12-12H, 14-15, 17-17D
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4kV
|27.05 (śr.), 8:00
|Gwarna 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
|Rozbudowa sieci
|27.05 (śr.), 10:00
|Barwnicza 8
|Przebudowa sieci kablowej 0,4kV
|28.05 (czw.), 7:30
|Czołgistów 28-28A, 30
|Montaż drugiego toru linii
|28.05 (czw.), 8:00
|Przyjacielska 32-34
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4kV
|29.05 (pt.), 20:00
|Mariańska 1
|Naprawa instalacji
|31.05 (nd.), 8:00
|Rondo Starzyńskiego
|Wymiana złącza kablowego 0,4kV
Ważne: portal awaria.stoen.pl podaje wyłącznie godziny rozpoczęcia przerwy – nie ma w nim informacji o planowanym czasie zakończenia. Praktyka pokazuje, że tego rodzaju prace trwają zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin. Każde wyłączenie może być też odwołane bez uprzedzenia. Aktualny status sprawdzisz na awaria.stoen.pl lub pod numerem infolinii STOEN Operator: 991.
Jeśli pracujesz z domu – te kilka godzin może kosztować cię więcej, niż myślisz
Wyłączenie prądu rano w poniedziałek, zaczynające się o 7:00 lub 7:30, oznacza brak zasilania dokładnie w porze, kiedy większość pracowników zdalnych siada do pracy. Brak prądu to nie tylko ciemność – to brak internetu (router), brak możliwości naładowania laptopa i telefonu, brak działającego ekranu i – w mieszkaniach z elektrycznym ogrzewaniem – stopniowy spadek temperatury.
Jeśli twój adres jest na liście i pracujesz zdalnie: powiadom pracodawcę lub przełożonego dzień wcześniej. Naładuj laptop i telefon do pełna wieczorem. Sprawdź, czy pakiet danych w telefonie wystarczy na hotspot przez kilka godzin – to twój jedyny internet w tym czasie. Rozważ pracę z kawiarni, biblioteki lub coworkingu na czas przerwy, jeśli wyłączenie potrwa dłużej.
Osoby starsze, chore i rodzice z dziećmi – o tym nie wolno zapomnieć
Brak prądu przez kilka godzin rano to dla wielu osób znacznie poważniejszy problem niż rozładowany laptop. Oto rzeczy, które warto sprawdzić i przygotować wieczorem w niedzielę, jeśli twój adres dotyczy wyłączenia w poniedziałek rano:
Leki wymagające chłodzenia. Insulina, niektóre leki biologiczne i część preparatów okulistycznych muszą być przechowywane w lodówce w temperaturze 2-8°C. Lodówka bez prądu utrzymuje tę temperaturę przez ok. 4 godziny, jeśli nie jest otwierana. Jeśli przerwa może potrwać dłużej – przygotuj wkłady chłodzące lub dedykowaną torbę termiczną. Nie wyjmuj leków z lodówki „na wszelki wypadek” – trzymaj je wewnątrz, nie otwieraj drzwi.
Urządzenia medyczne. Koncentratory tlenu, nebulizatory, urządzenia do CPAP/BiPAP i inne sprzęty medyczne zasilane z sieci wymagają wcześniejszego ustalenia planu awaryjnego. Część z nich ma możliwość pracy na bateriach – sprawdź to wcześniej i naładuj zapasowe akumulatory. Jeśli urządzenie jest niezbędne do życia – skontaktuj się z STOEN Operator pod numerem 991 przed planowaną przerwą, bo operatorzy mają procedury dla tzw. odbiorców wrażliwych.
Małe dzieci i niemowlęta. Podgrzewanie mleka, sterylizacja, elektryczny laktator, monitor oddechu – to urządzenia, których nie można zastąpić w ciągu kilku minut. Wieczorem przygotuj zapas ciepłej wody w termosie, naładuj przenośny powerbank, sprawdź, czy masz alternatywny sposób podgrzania jedzenia (np. kuchenka gazowa, camping).
Ogrzewanie elektryczne. Jeśli mieszkanie ogrzewane jest wyłącznie prądem – w chłodniejszy poranek temperatura może spaść w ciągu kilku godzin o kilka stopni. Przygotuj koc, ciepłą odzież i śpij w cieple przed wyłączeniem. W przypadku osób starszych lub z chorobami układu krążenia wychłodzenie pomieszczenia poniżej 18°C może być realne ryzyko zdrowotne.
Klatki schodowe i windy. Wyłączenie prądu w budynku wielorodzinnym oznacza też brak oświetlenia klatek i – co ważniejsze – unieruchomienie wind. Osoby z ograniczoną mobilnością powinny wcześniej zaplanować, czy w godzinach wyłączenia nie muszą opuszczać mieszkania. Jeśli tak – lepiej wyjść przed godziną wyłączenia.
Lista rzeczy, które warto zrobić w niedzielę wieczorem
Naładuj wszystko: laptop, telefon, tablet, powerbank, przenośne głośniki, słuchawki bezprzewodowe, zapasowy akumulator do urządzeń medycznych.
Nie otwieraj lodówki bez potrzeby od momentu wyłączenia – zamknięta lodówka utrzymuje temperaturę do 4 godzin, zamrażarka do 24-48 godzin. Jeśli wyłączenie potrwa dłużej – ryzyko zepsucia się produktów rośnie.
Przygotuj latarkę lub świeczkę jeśli wyłączenie obejmuje rano klatki schodowe. Telefon jako latarka szybko rozładowuje baterię.
Sprawdź, czy router ma możliwość zasilania z powerbanku (port USB) – jeśli tak, możesz utrzymać internet przez kilka godzin przy minimalnym zużyciu energii.
Gotówka. Terminale płatnicze w pobliskich sklepach mogą nie działać, jeśli przerwa obejmie również ich adresy. Warto mieć kilkadziesiąt złotych w gotówce na drobne zakupy w czasie przerwy.
Aktualne informacje o statusie wyłączenia i ewentualnym czasie zakończenia sprawdzaj na awaria.stoen.pl lub dzwoń na infolinię STOEN Operator: 991 (czynna całą dobę).
