Zacznie się w czwartek. Ludzie pobiegną do Biedronki. Wielkie promocje od rana
W czwartek, 8 października, w Biedronce zaczyna się kolejna odsłona oferty. Jednocześnie w sklepach nadal obowiązuje duża część promocji z gazetki ważnej do soboty, 10 października. Wśród nich są masło za 2,99 zł, mleko za 1,99 zł oraz akcje 2+1 gratis. Klienci powinni jednak uważnie sprawdzać warunki — przy części produktów potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a sieć wprowadziła limity.
Biedronka regularnie nakłada na siebie kilka gazetek i krótszych akcji promocyjnych. W środę, 7 października, kończy się dotychczasowa oferta oznaczona przez sieć jako „Od czwartku”, obowiązująca od 1 do 7 października. Jednocześnie podstawowa oferta rozpoczęta 5 października pozostaje ważna do 10 października.
Od 8 października Biedronka uruchamia również kolejne oferty przemysłowe, które mają obowiązywać do 21 października.
Masło za 2,99 zł. Jest jednak limit
Jedną z najmocniejszych cen pozostających w ofercie jest masło ekstra Mleczna Dolina 200 g.
Z kartą lub aplikacją Moja Biedronka kostka kosztuje 2,99 zł zamiast 4,99 zł, czyli o 40 proc. mniej. Obowiązuje limit trzech sztuk dziennie na kartę.
Przy zakupie trzech kostek klient zapłaci zatem 8,97 zł zamiast 14,97 zł. W kieszeni zostaje 6 zł.
Mleko za 1,99 zł
Kolejna oferta dotyczy mleka UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina.
Przy zakupie sześciu kartonów cena jednego litra spada do 1,99 zł. Regularna cena wskazana przy ofercie to 2,29 zł.
Za sześć litrów zapłacimy zatem 11,94 zł. Obowiązuje limit 12 sztuk dziennie.
Skyr 2+1 gratis
Biedronka mocno promuje również nabiał. Jogurty Skyr Fruvita 1 kg objęte są mechanizmem 2+1 gratis.
Przy zakupie trzech opakowań efektywna cena jednej sztuki wynosi około 8,66 zł zamiast 12,99 zł. Do skorzystania z promocji potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka, a dzienny limit wynosi sześć opakowań.
Oznacza to możliwość wykorzystania promocji dwukrotnie w ciągu jednego dnia.
Serki po 99 groszy
Jeszcze większą procentowo obniżkę widać przy serkach homogenizowanych Tutti 150 g.
Przy zakupie trzech sztuk cena jednostkowa wynosi 99 groszy zamiast 1,99 zł, czyli jest o około połowę niższa.
To jedna z tych cen, które mogą przyciągnąć klientów robiących większe zakupy dla całej rodziny.
Są też kolejne gratisy
W aktualnej ofercie znalazły się również serki homogenizowane Tutti w czteropakach po 150 g. Obowiązuje mechanizm 2+1 gratis, a efektywna cena opakowania po naliczeniu rabatu wynosi około 4,53 zł zamiast 6,79 zł.
Sieć ma także promocję na mozzarellę Delikate wiórki 300 g — przy zakupie dwóch opakowań drugi produkt jest o 40 proc. tańszy.
Od czwartku kolejna zmiana w sklepach
Warto zwrócić uwagę na daty, ponieważ nie wszystkie wymienione promocje zaczynają się 8 października. Część trwa już od wtorku i pozostaje dostępna do soboty. To właśnie nakładanie się kilku akcji powoduje, że w czwartek w sklepach będzie można jednocześnie znaleźć nowe produkty oraz skorzystać z promocji rozpoczętych wcześniej.
Biedronka potwierdza natomiast rozpoczęcie 8 października nowych ofert przemysłowych, które mają obowiązywać aż do 21 października.
Przed włożeniem większej liczby produktów do koszyka warto sprawdzić warunki przy cenówce. Przy części promocji konieczna jest karta Moja Biedronka, obowiązuje minimalna liczba kupowanych sztuk albo dzienny limit.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.