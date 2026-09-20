Zacznie się w poniedziałek. Gigantyczne promocje w Biedronce. Ceny spadną nawet o ponad połowę
Biedronka przygotowała na początek tygodnia serię wyjątkowo mocnych promocji. Od poniedziałku 21 września klienci kupią znacznie taniej mięso, ziemniaki, mleko i kefir. Niektóre ceny zostały obniżone o ponad połowę. Trzeba jednak pilnować warunków akcji, ponieważ część ofert wymaga karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz zakupu kilku sztuk. Promocje potrwają tylko do środy 23 września.
Jedną z najmocniejszych ofert będą polskie ziemniaki jadalne sprzedawane na wagę. Kilogram będzie kosztował tylko 99 groszy, czyli o 50 procent mniej niż przed obniżką. Regularna cena wskazana przez sieć wynosi 1,99 zł za kilogram.
To produkt codziennego użytku, który można stosunkowo długo przechowywać. Z tego powodu już w poniedziałek zainteresowanie ofertą może być bardzo duże.
Filet z kurczaka za 17,99 zł
Od poniedziałku przeceniony zostanie także świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka, pakowany próżniowo. Kilogram będzie kosztował 17,99 zł, podczas gdy cena przed promocją wynosiła 24,90 zł.
Oferta ma obowiązywać w sklepach bez lady tradycyjnej. W przeliczeniu na 100 gramów cena wyniesie około 1,80 zł.
Jeszcze większą obniżkę przygotowano na świeże ćwiartki kurczaka marki Kraina Mięs. Kilogram będzie można kupić za 4,99 zł zamiast 10,49 zł. Oznacza to przecenę o 52 procent. Także ta oferta jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Kefir za 99 groszy. Trzeba kupić dwie sztuki
W ramach Festiwalu Nabiału przeceniony zostanie kefir 1,5 proc. Mleczna Dolina w butelkach po 400 gramów. Przy zakupie dwóch sztuk każda będzie kosztowała 99 groszy. Standardowa cena jednej butelki wskazana przez sieć to 2,29 zł.
Promocja oznacza obniżkę o 56 procent, ale wymaga zeskanowania karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązuje również limit dzienny wynoszący dwie sztuki na jedną kartę.
Mleko UHT po 1,49 zł
Duże zainteresowanie może wywołać również oferta na mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina. Przy zakupie sześciu kartonów każdy z nich będzie kosztował 1,49 zł. Bez spełnienia warunków promocji cena jednej sztuki wynosi 2,29 zł.
Do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka. Sieć wprowadziła limit wynoszący 12 kartonów dziennie na jedną kartę.
Promocje tylko przez trzy dni
Wszystkie przedstawione oferty rozpoczną się w poniedziałek 21 września i mają obowiązywać do środy 23 września 2026 roku. Część produktów może zostać wyprzedana wcześniej, szczególnie w sklepach o największym natężeniu ruchu.
Najważniejsze promocje:
- polskie ziemniaki – 0,99 zł/kg zamiast 1,99 zł,
- ćwiartka kurczaka – 4,99 zł/kg zamiast 10,49 zł,
- filet z piersi kurczaka Mega Paka – 17,99 zł/kg zamiast 24,90 zł,
- kefir Mleczna Dolina – 0,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch,
- mleko UHT 3,2 proc. – 1,49 zł za sztukę przy zakupie sześciu.
Przed podejściem do kasy warto aktywować aplikację Moja Biedronka i sprawdzić liczbę produktów w koszyku. Niespełnienie warunku dotyczącego liczby sztuk może oznaczać naliczenie zwykłej ceny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.