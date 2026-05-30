Zacznie się w poniedziałek w Warszawie. Jest lista ulic i dzielnic. Naładuj urządzenia, przygotuj powerbanki i mobilny internet
Powerbank naładowany? Bo od poniedziałku Stoen Operator gasi światło w kilku punktach stolicy, a część przerw obejmie cały dzień roboczy. Najmocniej dostaną ci, którzy w tym tygodniu pracują z domu. Sprawdź, czy Twój adres jest na liście, zanim padnie router.
Sześć dzielnic, trzy dni i jeden wspólny mianownik: brak prądu w godzinach pracy
Między poniedziałkiem 1 czerwca a środą 3 czerwca 2026 r. warszawski operator sieci dystrybucyjnej zaplanował wyłączenia energii w sześciu dzielnicach: na Mokotowie, Bielanach, Ursynowie, Żoliborzu, w Wawrze i na Białołęce. To nie są awarie, lecz prace zaplanowane z wyprzedzeniem – modernizacje stacji, przebudowy linii i podłączanie nowych odbiorców. Skutek dla mieszkańca jest jednak taki sam jak przy awarii: gniazdko przestaje działać, i to akurat wtedy, gdy większość ludzi pracuje, uczy się zdalnie albo prowadzi spotkania online.
Stoen Operator to spółka zarządzająca siecią elektroenergetyczną całej Warszawy, część Grupy E.ON, dostarczająca prąd do ponad miliona odbiorców w stolicy i okolicach. Jej portal planowanych wyłączeń pozwala sprawdzić przerwy po konkretnym adresie – i to jedyne miarodajne źródło, bo lista bywa aktualizowana z dnia na dzień.
Ursynowskie Jeziorki „znikną z sieci” na 12 godzin. To najdłuższe wyłączenie tygodnia
Najbardziej dotkliwa przerwa wypada we wtorek 2 czerwca w rejonie Jeziorek Południowych na Ursynowie. Prąd ma być wyłączony od 8:00 do 20:00, czyli przez 12 godzin, na ulicach Sarabandy, Trombity, Nawłockiej, Dumki i Kapeli. Powodem jest przebudowa sieci średniego napięcia 15 kV. To obszar zabudowy jednorodzinnej, więc uderzy głównie w domy – a tam brak prądu oznacza często także brak wody, jeśli działa ona na pompie, i unieruchomione bramy wjazdowe.
Na Mokotowie okno trwa 10 godzin, ale prąd zniknie tylko dwa razy na pół godziny
Tu uwaga, bo łatwo o niepotrzebny strach. Wyłączenie w poniedziałek przy ulicach Białego Dębu, Dzikich Jabłoni, Kwiatu Paproci i Kwitnących Jabłoni (osiedle Jaśminowy Mokotów) ma okno od 7:00 do 17:00, ale w praktyce chodzi o modernizację stacji 12819, podczas której wystąpią jedynie dwie 30-minutowe przerwy w dostawie energii. To nie dziesięć godzin ciemności, tylko dwie krótkie przerwy w nieokreślonym momencie tego przedziału. Mokotów ma w tym tygodniu jeszcze jedno wyłączenie – w środę na Służewcu, przy ulicy Obrzeżnej, z powodu budowy sieci.
Gdzie, kiedy i dlaczego zgaśnie światło – pełna lista adresów
|Dzień i godziny
|Dzielnica (rejon)
|Ulice objęte wyłączeniem
|Powód
|pon. 1.06, 7:00-17:00*
|Mokotów (Jaśminowy Mokotów)
|Białego Dębu 13, 15, 17; Dzikich Jabłoni 16, 18; Kwiatu Paproci 7, 9; Kwitnących Jabłoni 2
|Modernizacja stacji 12819
|pon. 1.06, 7:00-16:00
|Bielany (Wrzeciono)
|Marymoncka 143, 145, 147, 149, 151, 153
|Modernizacja sieci niskiego napięcia
|wt. 2.06, 7:00-16:00
|Bielany (Wrzeciono)
|Marymoncka 151
|Modernizacja sieci niskiego napięcia
|wt. 2.06, 8:00-20:00
|Ursynów (Jeziorki Południowe)
|Dumki 3B-3C, 11; Kapeli 25; Nawłocka 20, 22, 24, 26, 30; Sarabandy 49C, 53B-53G, 55A-55E, 60-63, 71, 73-74, 76, 80, 82, 86; Trombity 6, 8-8A, 13-16B, 18-19, 21-25, 27-30, 32
|Przebudowa sieci 15 kV
|wt. 2.06, 7:00-13:00
|Żoliborz
|Bieniewicka 3
|Wymiana złącza kablowego
|wt. 2.06, 10:00-13:00
|Wawer
|Celulozy 26F-26G
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
|śr. 3.06, 8:00-13:00
|Mokotów (Służewiec)
|Obrzeżna 18B-18J
|Budowa sieci
|śr. 3.06, 8:00-14:00
|Białołęka
|Wiktorii Kaweckiej 18, 20
|Rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
*Na Mokotowie w oknie 7:00-17:00 wystąpią dwie 30-minutowe przerwy podczas przełączeń, a nie ciągłe wyłączenie. Każde z planowanych wyłączeń może zostać odwołane bez uprzedzenia.
To najlepszy moment na prace w sieci
Kumulacja wyłączeń na przełomie wiosny i lata nie jest przypadkiem. Prace planowe wykonuje się zwykle poza szczytem grzewczym, gdy sieć jest mniej obciążona i ryzyko, że odbiorca zostanie bez ogrzewania, praktycznie nie istnieje. Stąd właśnie czerwiec jako miesiąc modernizacji stacji, przebudów linii średniego napięcia i podłączania nowych osiedli.
W Warszawie dochodzi do tego skala inwestycji w samą sieć. Stoen Operator do końca 2025 r. zainstalował 546 tysięcy liczników zdalnego odczytu, czyli niemal połowę wszystkich liczników w stolicy, a do 2027 r. nowoczesne opomiarowanie ma objąć około 880 tysięcy odbiorców, blisko 65 proc. klientów. Wymiana liczników, modernizacja stacji i przebudowa linii to ten sam front robót, który tydzień w tydzień wymusza krótsze i dłuższe przerwy w dostawie prądu w różnych punktach miasta.
Pracujesz zdalnie? Tu wyłączenie uderzy najmocniej
Naładowany laptop nie wystarczy. Razem z prądem padnie router, a bez niego nie ma domowego internetu, nawet jeśli komputer ma pełną baterię. Zniknie też ekspres, kuchenka indukcyjna i klimatyzacja, a w blokach winda, domofon i czasem pompa wody. Dla kogoś, kto ma we wtorek prowadzić spotkanie online z Jeziorek Południowych, 12-godzinne okno bez prądu oznacza po prostu dzień wyjęty z kalendarza.
Najwięcej do stracenia mają osoby pracujące z domu, rodzice małych dzieci, właściciele zamrażarek pełnych zapasów oraz ci, którzy korzystają z domowego sprzętu medycznego zasilanego z gniazdka. Dla nich plan awaryjny to nie wygoda, lecz konieczność.
Naładuj sprzęt w niedzielę wieczorem
Żeby wyłączenie nie zepsuło Ci dnia pracy ani nie zostawiło z rozmrożoną zamrażarką, zrób to z wyprzedzeniem:
1. Sprawdź swój dokładny adres na portalu awaria.stoen.pl. W zakładce planowanych wyłączeń wpisujesz ulicę i numer. Lista zmienia się z dnia na dzień, a samo wyłączenie może zostać odwołane bez uprzedzenia, więc warto zajrzeć tam jeszcze rano w dniu prac.
2. Naładuj wszystko w niedzielę wieczorem. Telefon, laptop, powerbank, słuchawki, a jeśli masz, stację zasilania. Powerbank o dużej pojemności utrzyma router przy życiu przez kilka godzin.
3. Pracujesz zdalnie? Przygotuj plan B na internet. Hotspot z telefonu albo router na zasilaczu awaryjnym UPS. Najważniejsze spotkania przełóż poza godziny wyłączenia lub umów się na pracę z biura, kawiarni czy biblioteki.
4. Nie otwieraj lodówki i zamrażarki bez potrzeby. Zamknięte utrzymają chłód nawet kilkanaście godzin. Tuż przed wyłączeniem nie dokładaj do zamrażarki świeżych produktów do zamrożenia.
5. Pomyśl o windzie, bramie i domofonie. W bloku nie wsiadaj do windy na chwilę przed planowaną godziną. Jeśli masz bramę albo furtkę na prąd, przygotuj klucz lub ręczne otwieranie.
6. Masz w domu sprzęt medyczny na prąd albo niemowlę? Zaplanuj alternatywne zasilanie albo przeczekaj przerwę poza domem. Gdyby wyłączenie się przeciągało ponad zapowiedziany czas, zgłoś to operatorowi.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.