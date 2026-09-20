Zacznie się w poniedziałek. W wielu miejscach na Mazowszu wyłączą wodę. Warszawa i kolejne miejscowości na liście

20 września 2026 15:11 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek, 21 września, mieszkańcy wielu miejsc na Mazowszu muszą przygotować się na planowane przerwy w dostawie wody. Wyłączenia obejmą kilka dzielnic Warszawy, a także m.in. Tarczyn i miejscowości w gminie Jastrząb. W niektórych miejscach wody nie będzie przez dwie–cztery godziny, ale są też lokalizacje, w których przerwa może potrwać niemal cały dzień roboczy. Warto wcześniej zrobić niewielki zapas wody i sprawdzić dokładny adres.

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Fot. Pixabay

To nie są zapowiedzi jednej dużej awarii wodociągowej na Mazowszu. Chodzi o oddzielne, zaplanowane prace przy lokalnych sieciach, prowadzone przez poszczególnych operatorów i samorządy.

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Białołęka. Woda zniknie już o 9 rano

Warszawskie MPWiK zaplanowało w poniedziałek przerwę na Białołęce.

Wyłączenie w rejonie ulicy Wałuszewskiej potrwa od:

9:00 do 11:00

Bez wody pozostaną wskazane przez MPWiK nieruchomości przy Wałuszewskiej, w tym numery 26M oraz liczne budynki oznaczone numerami 26N–26Z, a także Ołówkowa 19A.

Mokotów. Cztery godziny bez wody

Kolejne wyłączenie zaplanowano na Mokotowie.

Przy ulicy Bukowej wody ma nie być od:

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16:00 do 20:00

MPWiK wymienia posesje przy Bukowej pod numerami 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23 i 25.

To oznacza, że przerwa przypadnie na godziny, w których wielu mieszkańców wraca już do domu z pracy.

Duże wyłączenie na Ursynowie

Znacznie większy obszar obejmie poniedziałkowa przerwa na Ursynowie.

MPWiK zapowiada wyłączenie w rejonie ulicy Bocianiej od:

15:00 do 20:00

Lista objętych nieruchomości jest długa. Pojawiają się na niej adresy przy ulicach Albatrosów, Bekasów, Bocianiej, Kraski, Mysikrólika, Puławskiej, rtm. Witolda Pileckiego oraz Rybitwy.

Przykładowo przy ulicy Bocianiej wyłączenie obejmuje liczne posesje od numeru 13 aż po 51, a przy Albatrosów m.in. numery 3, 7, 8A–8H, 9, 10, 12–18. MPWiK wskazuje także m.in. Puławską 359, 373A, 375, 381, 387, 393 i 395.

Wilanów. Przerwa potrwa aż siedem godzin

Jedna z najdłuższych warszawskich przerw została zaplanowana w Wilanowie.

W rejonie ulicy Kwarty wody ma zabraknąć już o:

8:00

a przywrócenie dostawy planowane jest około:

15:00

Wyłączenie obejmuje nieruchomości Gwarna 3, 7 i 7A oraz Kwarty 12, 13, 14, 15, 17, 21 i 23.

Mieszkańcy tej części miasta powinni więc przygotować wodę jeszcze w niedzielę wieczorem albo wcześnie rano.

Śródmieście. Wyłączenie przy Foksal i Kopernika

Prace zaplanowano również w samym centrum Warszawy.

W rejonie ulicy Foksal wody nie będzie w poniedziałek od:

16:00 do 20:00

MPWiK wskazuje adres Foksal 12/14 oraz budynki przy ulicy Mikołaja Kopernika 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15 i 17.

Tarczyn. Bez wody nawet przez 9,5 godziny

Jeszcze dłuższe utrudnienia zaplanowano w Tarczynie.

Urząd Miejski poinformował, że w związku z modernizacją węzła wodociągowego przy ulicy Ogrodowej, w poniedziałek 21 września woda zostanie wyłączona od:

8:30 do 18:00

Przerwa obejmie nieruchomości przy ulicach Ogrodowej, Świerkowej, Magnolii, Lipowej, Akacjowej, Jodłowej i Klonowej.

W czasie prac utrudniony, a chwilami nawet niemożliwy, ma być również przejazd ulicą Ogrodową w rejonie posesji numer 11A.

Jastrząb. Przerwa od rana do popołudnia

Planowane wyłączenia dotyczą również południowej części województwa.

Urząd Miejski w Jastrzębiu poinformował, że 21 września od godziny:

8:00 do 15:00

przerwy w dostawie wody wystąpią w sołectwie Kolonia Kuźnia oraz przy ulicach Czerwienica i Lipienice w Jastrzębiu.

Powodem są prace prowadzone na linii wodociągowej.

W Warszawie to nie koniec. Kolejne wyłączenia we wtorek

Poniedziałek rozpoczyna również następne prace w stolicy.

Już 22 września MPWiK planuje kolejne przerwy m.in. na Białołęce, Mokotowie, Pradze-Północ, Targówku i Ursynowie. Na Pradze-Północ wyłączenia obejmą m.in. okolice ulic Okrzei, Wrzesińskiej, Jagiellońskiej, Sierakowskiego, Blaszanej i Panieńskiej.

Mieszkańcy powinni więc sprawdzać harmonogram na bieżąco, ponieważ operator może publikować kolejne planowane prace.

Lepiej przygotować zapas wcześniej

Przy kilkugodzinnym wyłączeniu warto wcześniej nalać wodę do picia i przygotowania posiłków, szczególnie jeśli w domu są dzieci, seniorzy albo zwierzęta.

Warto również pamiętać o urządzeniach wymagających dopływu wody – pralce czy zmywarce – i nie uruchamiać ich tuż przed planowanym wyłączeniem.

Najdłuższa z potwierdzonych przez nas poniedziałkowych przerw ma potrwać w Tarczynie od 8:30 aż do 18:00, a w Warszawie duże wyłączenie na Wilanowie zaplanowano na siedem godzin.

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