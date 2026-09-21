Zacznie się w poniedziałek. Wielkie wyłączenia prądu na Mazowszu, miejscami nawet na osiem godzin
W poniedziałek 21 września rozpocznie się kolejna seria planowanych wyłączeń energii elektrycznej na Mazowszu. Przerwy obejmą Warszawę oraz liczne miejscowości w regionie. W większości lokalizacji potrwają od trzech do sześciu godzin, ale w Sochaczewie zasilania może nie być przez osiem godzin, a w Mławie nawet osiem i pół godziny. Są to zaplanowane prace przy sieci, a nie zapowiedź blackoutu.
Operatorzy sieci energetycznych opublikowali harmonogram prac przewidzianych na poniedziałek 21 września. Wyłączenia obejmą między innymi Warszawę, Piaseczno, Konstancin-Jeziornę, Otwock, Halinów, Radzymin, Łomianki, Nadarzyn, Żyrardów, Sochaczew, Płock i Mławę.
Przedstawione godziny są orientacyjne. Operator może zakończyć prace wcześniej albo – w razie problemów technicznych – zmienić harmonogram.
Warszawa-Wesoła na liście wyłączeń
W poniedziałek prace zaplanowano w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Zasilania może zabraknąć:
- od 11:00 do 15:00 w rejonie ulic Objazdowej, Wawerskiej, Leśnej, Grzybowej, Brata Alberta i Teodozji oraz Traktu Brzeskiego,
- od 12:00 do 16:00 przy ulicach Stanisława Żółkiewskiego i Bartosza Głowackiego.
Prace w Wesołej będą kontynuowane również we wtorek. Kolejne wyłączenie ma objąć ulice Gościniec, Kameliową, Jana Pawła II i Dworkową.
Piaseczno i Konstancin-Jeziorna
Szczególnie dużo prac zapowiedziano w powiecie piaseczyńskim. W harmonogramach znajdują się między innymi Piaseczno, Złotokłos, Szczaki, Jesówka, Zalesie Górne, Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Jaroszowa Wola i Habdzin.
W Piasecznie wyłączenie przy ulicy Julianowskiej ma potrwać od 12:00 do 16:00.
W Złotokłosie prądu może nie być od 11:00 do 15:00, między innymi przy ulicach:
- Śląskiej,
- 3 Maja,
- Wojewódzkiej,
- Mieczysława Fogga,
- Poznańskiej,
- Piaseczyńskiej,
- Wesołej.
W Konstancinie-Jeziornie wyłączenia przewidziano od 11:00 do 14:00. Obejmą między innymi ulice Chylicką, Rycerską, Bolesława Prusa, Potulickich, Borową, Koźlara, Świerkową, Podgórską, Warszawską, Biedronki i Wczasową.
Otwock, Halinów i okolice
W Otwocku wyłączenie obejmie ulicę Mlądzką. Przerwa została zaplanowana od 11:00 do 15:00.
W powiecie mińskim bez energii mogą pozostać między innymi:
- Ostrów-Kania i Budy Wielgoleskie – od 10:00 do 13:00,
- Długa Kościelna i część Halinowa – od 10:30 do 14:30,
- Aleksandrówka – od 11:00 do 15:00.
W Halinowie prace mają objąć między innymi ulice Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sienkiewicza i Okuniewską.
Radzymin i powiat wołomiński
W Radzyminie wyłączenie zaplanowano od 11:00 do 15:00. Na liście znalazły się ulice:
- Janusza Korczaka,
- Juliusza Słowackiego,
- Juliana Tuwima,
- mjr. Stefana Waltera,
- Wołomińska.
W Jarzębiej Łące przy ulicy Długiej oraz w części Jasienicy zasilania może nie być od 11:00 do 16:00.
Łomianki, Stare Babice i Kampinos
W Łomiankach prąd ma zostać wyłączony od 13:00 do 17:00. Prace obejmą ulice Wyboistą, Dolną, Kolejową, Asfaltową, Równą, Brukową, Szeroką, Śliską i gen. Wojciecha Borzobohatego.
Na liście operatora znajdują się również Kampinos, Kampinos A, Stare Babice, Zielonki i Zielonki-Parcela. W tych miejscowościach większość przerw zaplanowano od 11:00 do 15:00.
Wyłączenia w powiecie legionowskim
Prace obejmą także liczne miejscowości położone na północ od Warszawy. Na liście znalazły się między innymi:
- Michałów-Reginów,
- Stanisławów Pierwszy,
- Stanisławów Drugi,
- Wola Aleksandra,
- Jadwisin,
- Krubin,
- Kąty Węgierskie,
- Olszewnica Nowa,
- Janówek Pierwszy.
W Michałowie-Reginowie przy ulicach Leśnej i Warszawskiej przerwa została zaplanowana od 10:30 do 15:30. W pozostałych miejscowościach wyłączenia będą zazwyczaj trwały od trzech do czterech godzin.
Nadarzyn i Sękocin Stary
W Sękocinie Starym wyłączenie ma potrwać od 11:00 do 15:00. Dotyczy między innymi ulic Lazurowej, Alei Krakowskiej, Lee Marvina, Wiklinowej, Olchowej, Podleśnej i Starowiejskiej.
W Nadarzynie prądu może zabraknąć od 14:00 do 18:00 przy ulicach Orzechowej, Jesionowej, Wrzosowej i Jarzębinowej.
Żyrardów nawet siedem godzin bez prądu
W Żyrardowie prace zaplanowano od 10:00 do 17:00. Wyłączenie obejmie wybrane nieruchomości przy ulicach Roszarniczej, Adama Mickiewicza, Mazowieckiej i Krzysztofa Kolumba.
Siedmiogodzinne przerwy przewidziano także w Bieniewcu, Grzymku, Oddziale, Słubicy A i Kaskach. W Książenicach zasilania może nie być od 11:00 do 17:00.
Sochaczew: wyłączenie potrwa osiem godzin
Jedna z najdłuższych poniedziałkowych przerw została zaplanowana w Sochaczewie. Przy ulicach Rozlazłowskiej, Prostej i Żeglarskiej prądu może nie być od:
11:00 do 19:00.
W Teresinie przy ulicy Dębowej 24 przerwa ma potrwać od 10:00 do 17:00, natomiast w Kozłowie Szlacheckim i Nowym Kozłowie Pierwszym – od 12:00 do 17:00.
Płock i okolice
Energa-Operator zapowiedziała prace także w rejonie Płocka. W mieście wyłączenia obejmą wybrane adresy przy ulicach Anny Jabłczyńskiej, Benedykta Dybowskiego, Dobrzyńskiej, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Medycznej, Narodowych Sił Zbrojnych, Szpitalnej i Traktowej.
Przerwa została zaplanowana od 9:00 do 14:00.
W Kłobukowie-Patrzach prądu może nie być od 8:15 do 15:15. Energa publikuje aktualizowane zestawienia dla oddziału płockiego.
Mława bez zasilania przez osiem i pół godziny
W Mławie prace obejmą wybrane adresy przy ulicach Sienkiewicza, Podmiejskiej i Szreńskiej. Planowany czas wyłączenia to:
8:30–17:00.
Prace przewidziano także w Gralewie, Gralewie-Stacji, Strzegowie, Modle i Tarnowie. W Tarnowie zasilania może nie być już od 7:00 do 14:00.
Wyłączenia pod Wyszkowem, Ostrołęką i Radomiem
W Leszczydole-Podwielątkach przerwę zaplanowano od 11:00 do 17:00, a w Jaszczułtach od 11:00 do 16:00.
W powiecie ostrołęckim prace obejmą Aleksandrowo i Obierwię – od 11:00 do 17:00.
W powiecie radomskim na liście znalazły się między innymi Bardzice, Stanisławów i Zapłocie. Przerwy zaplanowano od 10:00 do 17:00.
To nie jest zapowiedź blackoutu
Poniedziałkowe przerwy są związane z wcześniej zaplanowanymi pracami remontowymi, konserwacyjnymi i modernizacyjnymi przy sieci. Nie oznaczają awarii systemu energetycznego ani zagrożenia blackoutem.
Pełne i aktualizowane zestawienia publikuje PGE Dystrybucja oraz Energa-Operator. Przed rozpoczęciem wyłączenia warto ponownie sprawdzić dokładny adres, ponieważ operatorzy mogą zmieniać terminy prac.
Mieszkańcy objętych nimi budynków powinni wcześniej naładować telefon i powerbank, sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia elektrycznej bramy oraz ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki. Awarię występującą poza podanym harmonogramem można zgłosić pod numerem pogotowia energetycznego 991.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.