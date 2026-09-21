Zacznie się w poniedziałek. Wielkie wyłączenia prądu na Mazowszu, miejscami nawet na osiem godzin

21 września 2026 02:07 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W poniedziałek 21 września rozpocznie się kolejna seria planowanych wyłączeń energii elektrycznej na Mazowszu. Przerwy obejmą Warszawę oraz liczne miejscowości w regionie. W większości lokalizacji potrwają od trzech do sześciu godzin, ale w Sochaczewie zasilania może nie być przez osiem godzin, a w Mławie nawet osiem i pół godziny. Są to zaplanowane prace przy sieci, a nie zapowiedź blackoutu.

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Linie energetyczne i napis ostrzegający Czytelników przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce.
Linie energetyczne i napis ostrzegający Czytelników przed wyłączeniami prądu. Fot. Warszawa w Pigułce.

Operatorzy sieci energetycznych opublikowali harmonogram prac przewidzianych na poniedziałek 21 września. Wyłączenia obejmą między innymi Warszawę, Piaseczno, Konstancin-Jeziornę, Otwock, Halinów, Radzymin, Łomianki, Nadarzyn, Żyrardów, Sochaczew, Płock i Mławę.

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Przedstawione godziny są orientacyjne. Operator może zakończyć prace wcześniej albo – w razie problemów technicznych – zmienić harmonogram.

Warszawa-Wesoła na liście wyłączeń

W poniedziałek prace zaplanowano w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Zasilania może zabraknąć:

  • od 11:00 do 15:00 w rejonie ulic Objazdowej, Wawerskiej, Leśnej, Grzybowej, Brata Alberta i Teodozji oraz Traktu Brzeskiego,
  • od 12:00 do 16:00 przy ulicach Stanisława Żółkiewskiego i Bartosza Głowackiego.

Prace w Wesołej będą kontynuowane również we wtorek. Kolejne wyłączenie ma objąć ulice Gościniec, Kameliową, Jana Pawła II i Dworkową.

Piaseczno i Konstancin-Jeziorna

Szczególnie dużo prac zapowiedziano w powiecie piaseczyńskim. W harmonogramach znajdują się między innymi Piaseczno, Złotokłos, Szczaki, Jesówka, Zalesie Górne, Konstancin-Jeziorna, Bielawa, Jaroszowa Wola i Habdzin.

W Piasecznie wyłączenie przy ulicy Julianowskiej ma potrwać od 12:00 do 16:00.

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W Złotokłosie prądu może nie być od 11:00 do 15:00, między innymi przy ulicach:

  • Śląskiej,
  • 3 Maja,
  • Wojewódzkiej,
  • Mieczysława Fogga,
  • Poznańskiej,
  • Piaseczyńskiej,
  • Wesołej.

W Konstancinie-Jeziornie wyłączenia przewidziano od 11:00 do 14:00. Obejmą między innymi ulice Chylicką, Rycerską, Bolesława Prusa, Potulickich, Borową, Koźlara, Świerkową, Podgórską, Warszawską, Biedronki i Wczasową.

Otwock, Halinów i okolice

W Otwocku wyłączenie obejmie ulicę Mlądzką. Przerwa została zaplanowana od 11:00 do 15:00.

W powiecie mińskim bez energii mogą pozostać między innymi:

  • Ostrów-Kania i Budy Wielgoleskie – od 10:00 do 13:00,
  • Długa Kościelna i część Halinowa – od 10:30 do 14:30,
  • Aleksandrówka – od 11:00 do 15:00.

W Halinowie prace mają objąć między innymi ulice Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sienkiewicza i Okuniewską.

Radzymin i powiat wołomiński

W Radzyminie wyłączenie zaplanowano od 11:00 do 15:00. Na liście znalazły się ulice:

  • Janusza Korczaka,
  • Juliusza Słowackiego,
  • Juliana Tuwima,
  • mjr. Stefana Waltera,
  • Wołomińska.

W Jarzębiej Łące przy ulicy Długiej oraz w części Jasienicy zasilania może nie być od 11:00 do 16:00.

Łomianki, Stare Babice i Kampinos

W Łomiankach prąd ma zostać wyłączony od 13:00 do 17:00. Prace obejmą ulice Wyboistą, Dolną, Kolejową, Asfaltową, Równą, Brukową, Szeroką, Śliską i gen. Wojciecha Borzobohatego.

Na liście operatora znajdują się również Kampinos, Kampinos A, Stare Babice, Zielonki i Zielonki-Parcela. W tych miejscowościach większość przerw zaplanowano od 11:00 do 15:00.

Wyłączenia w powiecie legionowskim

Prace obejmą także liczne miejscowości położone na północ od Warszawy. Na liście znalazły się między innymi:

  • Michałów-Reginów,
  • Stanisławów Pierwszy,
  • Stanisławów Drugi,
  • Wola Aleksandra,
  • Jadwisin,
  • Krubin,
  • Kąty Węgierskie,
  • Olszewnica Nowa,
  • Janówek Pierwszy.

W Michałowie-Reginowie przy ulicach Leśnej i Warszawskiej przerwa została zaplanowana od 10:30 do 15:30. W pozostałych miejscowościach wyłączenia będą zazwyczaj trwały od trzech do czterech godzin.

Nadarzyn i Sękocin Stary

W Sękocinie Starym wyłączenie ma potrwać od 11:00 do 15:00. Dotyczy między innymi ulic Lazurowej, Alei Krakowskiej, Lee Marvina, Wiklinowej, Olchowej, Podleśnej i Starowiejskiej.

W Nadarzynie prądu może zabraknąć od 14:00 do 18:00 przy ulicach Orzechowej, Jesionowej, Wrzosowej i Jarzębinowej.

Żyrardów nawet siedem godzin bez prądu

W Żyrardowie prace zaplanowano od 10:00 do 17:00. Wyłączenie obejmie wybrane nieruchomości przy ulicach Roszarniczej, Adama Mickiewicza, Mazowieckiej i Krzysztofa Kolumba.

Siedmiogodzinne przerwy przewidziano także w Bieniewcu, Grzymku, Oddziale, Słubicy A i Kaskach. W Książenicach zasilania może nie być od 11:00 do 17:00.

Sochaczew: wyłączenie potrwa osiem godzin

Jedna z najdłuższych poniedziałkowych przerw została zaplanowana w Sochaczewie. Przy ulicach Rozlazłowskiej, Prostej i Żeglarskiej prądu może nie być od:

11:00 do 19:00.

W Teresinie przy ulicy Dębowej 24 przerwa ma potrwać od 10:00 do 17:00, natomiast w Kozłowie Szlacheckim i Nowym Kozłowie Pierwszym – od 12:00 do 17:00.

Płock i okolice

Energa-Operator zapowiedziała prace także w rejonie Płocka. W mieście wyłączenia obejmą wybrane adresy przy ulicach Anny Jabłczyńskiej, Benedykta Dybowskiego, Dobrzyńskiej, Jędrzeja Śniadeckiego, Ludwika Zamenhofa, Medycznej, Narodowych Sił Zbrojnych, Szpitalnej i Traktowej.

Przerwa została zaplanowana od 9:00 do 14:00.

W Kłobukowie-Patrzach prądu może nie być od 8:15 do 15:15. Energa publikuje aktualizowane zestawienia dla oddziału płockiego.

Mława bez zasilania przez osiem i pół godziny

W Mławie prace obejmą wybrane adresy przy ulicach Sienkiewicza, Podmiejskiej i Szreńskiej. Planowany czas wyłączenia to:

8:30–17:00.

Prace przewidziano także w Gralewie, Gralewie-Stacji, Strzegowie, Modle i Tarnowie. W Tarnowie zasilania może nie być już od 7:00 do 14:00.

Wyłączenia pod Wyszkowem, Ostrołęką i Radomiem

W Leszczydole-Podwielątkach przerwę zaplanowano od 11:00 do 17:00, a w Jaszczułtach od 11:00 do 16:00.

W powiecie ostrołęckim prace obejmą Aleksandrowo i Obierwię – od 11:00 do 17:00.

W powiecie radomskim na liście znalazły się między innymi Bardzice, Stanisławów i Zapłocie. Przerwy zaplanowano od 10:00 do 17:00.

To nie jest zapowiedź blackoutu

Poniedziałkowe przerwy są związane z wcześniej zaplanowanymi pracami remontowymi, konserwacyjnymi i modernizacyjnymi przy sieci. Nie oznaczają awarii systemu energetycznego ani zagrożenia blackoutem.

Pełne i aktualizowane zestawienia publikuje PGE Dystrybucja oraz Energa-Operator. Przed rozpoczęciem wyłączenia warto ponownie sprawdzić dokładny adres, ponieważ operatorzy mogą zmieniać terminy prac.

Mieszkańcy objętych nimi budynków powinni wcześniej naładować telefon i powerbank, sprawdzić możliwość ręcznego otwarcia elektrycznej bramy oraz ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki. Awarię występującą poza podanym harmonogramem można zgłosić pod numerem pogotowia energetycznego 991.

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