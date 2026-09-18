Zacznie się w sobotę w Biedronce. Wielka promocja tylko przez jeden dzień. Ludzie będą robić zapasy
W sobotę 19 września w Biedronce ruszy jednodniowa promocja na jeden z najpopularniejszych kremów do smarowania. Nutella w opakowaniu 350 g przy zakupie dwóch sztuk będzie kosztowała po 11,99 zł za każde opakowanie. Oferta obowiązuje wyłącznie tego dnia i wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka. Sieć wprowadziła także limit zakupowy.
To oferta, która może zainteresować szczególnie osoby robiące większe weekendowe zakupy. Normalna cena wskazana przez Biedronkę wynosi 18,99 zł za opakowanie 350 g, natomiast po spełnieniu warunków promocji spada do 11,99 zł.
Oznacza to oszczędność 7 zł na jednym opakowaniu, czyli 14 zł przy zakupie dwóch sztuk.
Trzeba kupić dwie sztuki
Mechanizm promocji jest prosty.
W sobotę 19 września klient posiadający kartę lub aplikację Moja Biedronka powinien włożyć do koszyka dwa opakowania Nutelli po 350 g.
Wtedy każde z nich zostanie naliczone w cenie:
11,99 zł za 350 g
Cena w przeliczeniu wynosi 34,26 zł za kilogram.
Za dwa opakowania klient zapłaci więc 23,98 zł.
Bez promocji dwie sztuki kosztowałyby według podanej przez sieć ceny 37,98 zł.
Promocja tylko w sobotę
Najważniejsze jest ograniczenie czasowe.
Biedronka oznaczyła ofertę wyraźnym komunikatem:
„OFERTA TYLKO 19.09”
Nie jest to więc promocja obowiązująca przez cały weekend. Klienci mają na skorzystanie z niej tylko sobotę.
To może przełożyć się na większe zainteresowanie produktem właśnie od rana, zwłaszcza że Nutella należy do produktów regularnie pojawiających się w koszykach rodzinnych zakupów.
Bez karty cena będzie wyższa
Do uzyskania promocyjnej ceny potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja sieci.
Biedronka podaje, że cena jednej sztuki bez karty lub po przekroczeniu limitu wynosi:
18,99 zł
czyli 54,26 zł za kilogram.
Dlatego przed podejściem do kasy warto upewnić się, że karta lub aplikacja jest aktywna i zostanie zeskanowana.
Jest limit. Maksymalnie cztery sztuki dziennie
Sieć wprowadziła również limit zakupowy.
Jeden klient może skorzystać z promocji maksymalnie na 4 opakowania dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy maksymalnym zakupie czterech sztuk w promocyjnej cenie rachunek wyniesie 47,96 zł.
Bez promocji cztery opakowania po 18,99 zł kosztowałyby 75,96 zł.
Różnica to więc aż 28 zł oszczędności.
W sobotę warto sprawdzić półki wcześniej
Przy jednodniowych akcjach najbardziej popularne produkty mogą cieszyć się większym zainteresowaniem niż zwykle. Dostępność zależy od konkretnego sklepu i zapasów.
Dlatego osoby, które planują skorzystać z oferty, powinny pamiętać przede wszystkim o trzech warunkach:
promocja działa tylko 19 września, trzeba kupić dwie sztuki i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.