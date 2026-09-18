Ważny komunikat. Zacznie się 19 września. Na Mazowszu szykują kolejne wyłączenia prądu. Największa fala ruszy po weekendzie [LISTA]
Mieszkańcy wielu miejscowości na Mazowszu powinni przygotować się na kolejne planowane przerwy w dostawie energii. W najnowszym harmonogramie sprawdzonym 18 września sobota 19 września jest jeszcze stosunkowo spokojna, ale już w niedzielę pojawia się wyłączenie w Lipsku, a od poniedziałku 21 września lista robi się bardzo długa. Bez zasilania pozostaną czasowo adresy m.in. w Warszawie, Żyrardowie, Sochaczewie, Mińsku Mazowieckim, Radzyminie, Otwocku, okolicach Legionowa, Grodziska Mazowieckiego i Piaseczna. W niektórych miejscach przerwa potrwa nawet 8–9 godzin.
Nie chodzi o awarię ani zapowiedź blackoutu. Są to planowane wyłączenia techniczne, potrzebne przy pracach na sieci. Harmonogram może być aktualizowany, dlatego przed wskazaną godziną warto ponownie sprawdzić komunikaty właściwego operatora. PGE publikuje wyłączenia w swoim serwisie, podobny system prowadzi m.in. Energa Operator.
19 września. Weekend zaczyna się spokojniej
W aktualnym zestawieniu opublikowanym 18 września nie ma dużej grupy planowanych wyłączeń oznaczonych datą 19 września.
Nie oznacza to jednak, że harmonogram nie może zostać zmieniony. Listy operatorów są aktualizowane wraz ze zmianami planowanych prac.
Pierwsze kolejne wyłączenie widoczne w zestawieniu przypada na niedzielę 20 września.
20 września – Lipsko
W Lipsku wyłączenie zaplanowano od 10:00 do 14:00.
Obejmie m.in. część:
ul. Gospodarczej, ul. Papiernia i ul. Spacerowej oraz wskazane przez operatora posesje i działki.
Znacznie większa liczba prac rozpocznie się jednak dzień później.
21 września. Duża lista wyłączeń na Mazowszu
Warszawa – Wesoła
W stolicy przerwy obejmą Wesołą.
11:00–15:00:
ul. Objazdowa,
ul. Wawerska,
ul. Leśna,
ul. Grzybowa,
ul. Brata Alberta,
ul. Teodozji oraz rejon Traktu Brzeskiego.
12:00–16:00:
ul. Stanisława Żółkiewskiego,
ul. Bartosza Głowackiego.
Powiat grodziski. Nawet siedem godzin bez prądu
Od 10:00 do 17:00 wyłączenia zaplanowano w:
Bieniewcu – ul. Chełmońskiego 27 i ul. Zagrodowa,
Grzymku – ul. Spacerowa 1,
Oddziale – wybrane posesje przy ul. Słonecznej,
Słubicy A – ul. Zarzeczna,
Kaskach – m.in. ul. Armii Krajowej, Topolowa, Olszowa i Brzozowa.
Duże wyłączenie obejmie również Bożą Wolę. Na liście znajdują się m.in. ulice Szkolna, Brzozowa, Sadowa, Ogrodowa, Kolejowa, Krótka, Świerkowa, Parkowa, Pogodna i Pieczarkowa. Przerwa ma potrwać od 10:00 do 17:00.
W Książenicach prądu ma zabraknąć od 11:00 do 17:00 przy ulicach Mazowieckiej, Na Skraju i al. Olszowej.
Żyrardów
W samym Żyrardowie wyłączenie zaplanowano od 10:00 do 17:00.
Dotyczy m.in.:
ul. Roszarniczej,
ul. Adama Mickiewicza,
ul. Mazowieckiej,
ul. Krzysztofa Kolumba.
Sochaczew. Nawet osiem godzin
W Sochaczewie mieszkańcy ulic:
Rozlazłowskiej, Prostej i Żeglarskiej
mają być bez energii od 11:00 do 19:00.
W powiecie sochaczewskim na liście są również:
Teresin, ul. Dębowa 24 – 10:00–17:00,
Kozłów Szlachecki – 12:00–17:00,
Nowy Kozłów Pierwszy – 12:00–17:00.
Mińsk Mazowiecki, Halinów i okolice
21 września przerwy zaplanowano także w powiecie mińskim.
Ostrów-Kania i Budy Wielgoleskie – od 10:00 do 13:00.
Długa Kościelna, ul. Kochanowskiego i Zbigniewa Herberta – 10:30–14:30.
Halinów – ul. Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sienkiewicza i Okuniewska – 10:30–14:30.
Aleksandrówka, ul. Mazowiecka – 11:00–15:00.
Wielgolas Brzeziński – m.in. Liliowa, Macierzanki, Bluszczowa, Barwinkowa, Azalii, Konwaliowa, Lawendy, Kwitnąca, Niezapominajki, Szafirka, Piastowska i Księcia Janusza – 11:00–15:00.
Mińsk Mazowiecki, ul. Jaśminowa – 12:00–16:00.
Radzymin i powiat wołomiński
Kolejna grupa wyłączeń dotyczy powiatu wołomińskiego.
Jarzębia Łąka, ul. Długa – 11:00–16:00.
Jasienica – m.in. Sadowa, Zarzecze, Wiśniowa, Afrodyty, Lipowa, Środkowa, Poziomkowa, Wierzbowa i Długa – 11:00–16:00.
Radzymin – ulice Janusza Korczaka, Juliusza Słowackiego, Juliana Tuwima, mjr. Stefana Waltera oraz Wołomińska – 11:00–15:00.
Otwock
W Otwocku przy ul. Mlądzkiej przerwa została zaplanowana od 11:00 do 15:00.
Piaseczno i okolice
Lista obejmuje również południowe okolice Warszawy.
Szczaki – ul. Wyjątkowa, Piaseczyńska i Kacza – 11:00–15:00.
Złotokłos – m.in. Śląska, 3 Maja, Wojewódzka, Mieczysława Fogga, Poznańska, Piaseczyńska i Wesoła – 11:00–15:00.
Jesówka – m.in. Kuny, Piżmaka, Leśnej Polany, Lisia, Konwaliowa, Niezabudki, Jeża i Graniczna – 12:00–16:00.
Piaseczno, ul. Julianowska – 12:00–16:00.
Zalesie Górne – m.in. Owsiana, Malinowa, Piaseczyńska, Środkowa, Krótka, Żytnia, Graniczna i Koralowych Dębów – 12:00–16:00.
Konstancin-Jeziorna – ul. Chylicka, Rycerska, Bolesława Prusa i Potulickich – 11:00–14:00.
Bielawa – ul. Okrężna, Warszawska, Krótka i Lipowa – 11:00–14:00.
Stare Babice, Kampinos i Łomianki
W powiecie warszawskim zachodnim również zaplanowano szerokie prace.
Od 11:00 do 15:00 zasilania może zabraknąć w:
Kampinosie – ul. Niepokalanowska, Wiosenna, Szkolna i Klonowa,
Kampinosie A – ul. Baśniowa i Ogrodowa,
Starych Babicach – ul. Osiedlowa, Warszawska i Okrężna,
Zielonkach oraz Zielonkach-Parceli – m.in. Warszawska, Południowa, Piaskowa, Parkowa i Okrężna.
W Łomiankach od 13:00 do 17:00 wyłączenie obejmie m.in. ulice Wyboistą, Dolną, Kolejową, Asfaltową, Równą, Brukową, Szeroką, Śliską i gen. Wojciecha Borzobohatego.
Powiat legionowski
Bardzo dużo pozycji znajduje się również w tym rejonie.
21 września wyłączenia obejmą:
Michałów-Reginów – ul. Leśna – 10:30–14:30,
Stanisławów Drugi – ul. Wolska – 10:30–14:30,
Stanisławów Pierwszy – m.in. Słoneczna, Przyszłość, Księżycowa, Izabelińska, Jana Kazimierza, Jodłowa, Graniczna, Warsztatowa, Sonaty i Operowa – 10:30–14:30,
Wola Aleksandra, ul. Wolska – 10:30–14:30,
Jadwisin, ul. Ogrodowa – 11:00–14:00,
Krubin – ul. Nowodworska i Czerwienna – 11:00–14:00,
Kąty Węgierskie, ul. Bagienna – 11:00–14:00,
Olszewnica Nowa, ul. Łąkowa – 11:00–14:00,
Janówek Pierwszy, ul. Różana – 13:00–17:00.
22 września kolejne duże wyłączenia
Lista nie kończy się w poniedziałek.
We wtorek 22 września zaplanowano m.in.:
Nasielsk – część ulic Grabowej, Jaworowej, Kilińskiego, Ogrodowej, Sosnowej i Warszawskiej – 8:00–18:00,
Ciechanów, ul. Ukośna – 8:30–13:00,
Pułtusk, ul. Adama Mickiewicza 41/43 – 8:15–14:00,
Warszawa-Wesoła – Gościniec, Kameliowa, Jana Pawła II i Dworkowa – 11:00–15:00,
Józefów, ul. Chłopickiego – 10:30–18:00,
duży obszar Otwocka obejmujący m.in. ulice Zagłoby, Grunwaldzką, Chopina, Samorządową, Kościuszki, Kopernika, Moniuszki, Lelewela, Słowackiego i Reymonta – 10:30–18:00,
a także Sulejówek, gdzie od 10:00 do 17:00 lista obejmuje kilkadziesiąt ulic, m.in. Armii Krajowej, Tuwima, Szekspira, Spacerową, 3 Maja, Konarskiego, Harcerską, Mazowiecką, Hallera, Mickiewicza, Konopnickiej, Bema, Kilińskiego czy Rejtana.
To nie blackout. Operatorzy prowadzą zaplanowane prace
Tak duża liczba adresów może wyglądać niepokojąco, ale są to lokalne, planowane przerwy związane z pracami na sieci, a nie zapowiedź masowego braku energii na Mazowszu.
Terminy mogą ulec zmianie. Szczególnie przy pracach terenowych operator może skrócić przerwę albo przełożyć wyłączenie.
Przed planowanym terminem warto naładować telefon i powerbank, sprawdzić awaryjne otwieranie elektrycznej bramy oraz ograniczyć otwieranie lodówki i zamrażarki.
Jeżeli prąd zniknie poza zapowiedzianym harmonogramem, informacje o awarii można uzyskać pod ogólnopolskim numerem 991. Energa wskazuje również, że jej internetowa mapa pokazuje zarówno awarie, jak i zaplanowane prace sieciowe.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.