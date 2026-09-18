Usłyszysz przez 3 minuty taki dźwięk syreny? Nie ignoruj go. Rząd mówi, co trzeba zrobić natychmiast
Trzy minuty dźwięku syreny mogą oznaczać dwie zupełnie różne rzeczy. Jeżeli dźwięk jest modulowany – narasta i opada – oznacza ogłoszenie alarmu dla ludności. Jeżeli przez trzy minuty słyszymy dźwięk jednostajny, jest to odwołanie alarmu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwowa Straż Pożarna przypominają, aby po usłyszeniu sygnału nie zgadywać, co się stało, lecz natychmiast sprawdzić oficjalne komunikaty i wykonywać polecenia służb.
Zasady obowiązujące obecnie w Polsce wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 roku w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych. RCB podkreśla, że dla ludności cywilnej podstawowe znaczenie mają dwa sygnały: ogłoszenie oraz odwołanie alarmu.
Dźwięk zmienia się przez 3 minuty? To oznacza ogłoszenie alarmu
Najważniejszy sygnał, który warto zapamiętać, brzmi przez trzy minuty, ale nie jest jednostajny.
To ciągły, modulowany dźwięk syreny – jego ton charakterystycznie narasta i opada.
Oznacza:
OGŁOSZENIE ALARMU DLA LUDNOŚCI CYWILNEJ.
Może mu towarzyszyć komunikat słowny powtarzany trzykrotnie, informujący o ogłoszeniu alarmu, jego przyczynie oraz obszarze, którego dotyczy. Oficjalnym znakiem wizualnym związanym z alarmem jest również żółty trójkąt.
Usłyszysz alarm? Nie chodzi o to, żeby od razu wsiadać do samochodu
Sam dźwięk syreny nie mówi jeszcze mieszkańcowi, jakiego rodzaju zagrożenie wystąpiło i co dokładnie powinien zrobić.
Dlatego rząd zaleca przede wszystkim:
zachować spokój, znaleźć bezpieczne miejsce, włączyć radio lub telewizję, sprawdzić oficjalne komunikaty i wykonywać polecenia służb.
Informacje mogą być przekazywane równocześnie przez kilka kanałów:
- Alert RCB wysłany na telefon,
- Regionalny System Ostrzegania,
- radio i telewizję,
- internet i oficjalne profile instytucji,
- megafony,
- bezpośrednie komunikaty służb.
Dopiero z komunikatu mieszkańcy dowiedzą się, czy powinni pozostać w budynkach, przemieścić się do wskazanego miejsca, przygotować do ewakuacji czy wykonać inne czynności.
Nie dzwoń bez potrzeby na numer alarmowy
Podczas dużego zagrożenia sieci telefoniczne i numery alarmowe mogą być mocno obciążone.
Dlatego po usłyszeniu syreny nie należy automatycznie dzwonić pod 112 tylko po to, aby zapytać, dlaczego uruchomiono alarm.
Numer alarmowy powinien pozostać dostępny dla osób, które faktycznie potrzebują natychmiastowej pomocy. Informacji o charakterze zagrożenia należy szukać przede wszystkim w oficjalnych komunikatach służb i administracji.
PSP przypomina również, aby nie rozpowszechniać niesprawdzonych informacji.
A co oznacza jednostajny dźwięk przez 3 minuty?
Tu różnica jest zasadnicza.
Jeśli syrena przez pełne trzy minuty emituje dźwięk ciągły i jednostajny, oznacza to:
ODWOŁANIE ALARMU.
Nie należy więc mylić obu sygnałów:
3 minuty dźwięku modulowanego – alarm,
3 minuty dźwięku jednostajnego – odwołanie alarmu.
Po usłyszeniu sygnału odwołania również warto sprawdzić oficjalny komunikat. Straż pożarna zaleca powrót do normalnej aktywności dopiero po uzyskaniu informacji, że zagrożenie rzeczywiście się zakończyło.
Jest jeszcze sygnał ćwiczebny. Trwa krócej
Syreny nie zawsze oznaczają rzeczywiste niebezpieczeństwo.
System jest regularnie sprawdzany podczas ćwiczeń. Według obecnych zasad alarm ćwiczebny lub treningowy to ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę.
O zaplanowanych ćwiczeniach mieszkańcy powinni zostać wcześniej poinformowani. KPRM wskazuje, że informacja o takich ćwiczeniach jest przekazywana mediom z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.
W lipcu 2026 roku podczas ogólnopolskich ćwiczeń „ALARM 2026” administracja specjalnie uprzedzała mieszkańców, że uruchamiane syreny mają charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
Nie każda syrena, którą słyszysz, jest skierowana do mieszkańców
To również warto wiedzieć, szczególnie w mniejszych miejscowościach.
Syreny wykorzystywane są także do alarmowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Ten sygnał ma inną charakterystykę: składa się z trzykrotnie powtarzanego wzrastającego i opadającego dźwięku, rozdzielonego 30-sekundowymi przerwami. Całość trwa trzy minuty.
Dlatego najważniejsze jest nie tylko to, jak długo działa syrena, ale również w jaki sposób brzmi.
Syreny to dopiero pierwszy sygnał. Telefon może powiedzieć więcej
Współczesny system ostrzegania nie opiera się wyłącznie na syrenach.
Jeżeli zagrożenie dotyczy konkretnego obszaru, mieszkańcy mogą otrzymać Alert RCB. Komunikat powinien zawierać informacje o zagrożeniu oraz instrukcję, jak należy się zachować.
Rząd zaleca również korzystanie z aplikacji Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), która przekazuje informacje o zagrożeniach na terenie kraju.
Warto nauczyć tego również dzieci
Dwa podstawowe sygnały są na tyle proste, że można je zapamiętać bez żadnej tabeli:
MODULOWANY PRZEZ 3 MINUTY = ALARM
JEDNOSTAJNY PRZEZ 3 MINUTY = ODWOŁANIE ALARMU
Jeżeli usłyszymy pierwszy z nich i nie ma wcześniejszej informacji o ćwiczeniach, nie należy go ignorować.
Trzeba sprawdzić oficjalne komunikaty, włączyć radio lub telewizję i postępować zgodnie z instrukcjami właściwych służb.
Samo uruchomienie syren nie oznacza automatycznie wojny ani konieczności ewakuacji. System alarmowy służy do ostrzegania przed różnego rodzaju zagrożeniami. Konkretne postępowanie zależy zawsze od informacji przekazanej mieszkańcom razem z alarmem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.