Zacznie się w weekend w Warszawie. Ostrzeżenia drugiego stopnia. Dzieci i osoby starsze powinny zostać w domu
Termometry w stolicy mają w sobotę pokazać wartości typowe dla środka lipca, nie czerwca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już prognozę zagrożeń obejmującą cały weekend – a w niedzielę do upału dołączą jeszcze burze. Sprawdzamy, co dokładnie nadchodzi i jak się przygotować, zanim zrobi się naprawdę gorąco.
Co konkretnie ogłosił IMGW dla Warszawy
Według prognozy zagrożeń meteorologicznych IMGW dla powiatu warszawskiego, wydanej w środę 17 czerwca o godzinie 14:37, sobota 20 czerwca przyniesie upał pierwszego stopnia w trzystopniowej skali zagrożeń – ostrzeżenie obejmuje okres od soboty 7:30 do niedzieli 7:30. W niedzielę sytuacja się zaostrza: na okres od niedzieli 7:30 do poniedziałku 7:30 instytut prognozuje już drugi stopień zagrożenia upałem, a dodatkowo drugi stopień zagrożenia burzami.
To oznacza, że najbardziej wymagający, podwójny dzień pod względem warunków pogodowych to niedziela – wysoka temperatura w połączeniu z ryzykiem silnych burz. Drugi stopień zagrożenia w skali IMGW oznacza zjawiska, które mogą powodować poważne straty materialne oraz realne zagrożenie zdrowia i życia, a prowadzenie normalnej aktywności na zewnątrz staje się w tych godzinach utrudnione i niebezpieczne.
Jak gorąco będzie naprawdę i kiedy szczyt upału
Prognozy numeryczne dla Warszawy wskazują na sobotę jako dzień ze temperaturą maksymalną w przedziale od około 29 do 32-33 stopni Celsjusza, w zależności od modelu pogodowego – różnice między ośrodkami prognostycznymi w tym zakresie są typowe na 2-3 dni przed zdarzeniem. Noc z soboty na niedzielę pozostanie ciepła, z minimalną temperaturą wokół 18-21 stopni, co nie da organizmowi pełnego wytchnienia po dziennym upale. W niedzielę, mimo przewidywanych burz i możliwych opadów, temperatura ma utrzymać się na podobnym, wysokim poziomie – około 30 stopni.
Najbardziej niebezpieczne godziny przypadają tradycyjnie między 11:00 a 17:00, kiedy promieniowanie UV i temperatura powietrza są najwyższe. To właśnie w tym przedziale czasowym ryzyko udaru cieplnego, poparzeń słonecznych i odwodnienia jest największe – niezależnie od tego, czy ktoś przebywa w parku, na działce, czy w rozgrzanym mieście, gdzie asfalt i zabudowa dodatkowo wzmagają odczuwalną temperaturę.
Dlaczego seniorzy i dzieci są w grupie najwyższego ryzyka
Wysokie temperatury nie działają na wszystkich tak samo. Osoby starsze, niemowlęta i małe dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami serca, cukrzycą i nadciśnieniem są szczególnie narażone na negatywne skutki upału. U seniorów problem pogłębia fizjologia – z wiekiem słabnie zarówno odczuwanie pragnienia, jak i skuteczność potliwości, czyli głównego mechanizmu chłodzenia organizmu. W praktyce oznacza to, że senior może być już poważnie odwodniony, zanim poczuje pragnienie – i dlatego picie wody w czasie upału nie powinno czekać na sygnał z organizmu, lecz odbywać się regularnie, niezależnie od tego, czy pragnienie się pojawiło.
U dzieci mechanizm jest inny, ale skutek podobny – małe dzieci odwadniają się znacznie szybciej niż dorośli, bo mają proporcjonalnie większą powierzchnię skóry względem masy ciała i mniej efektywną termoregulację. Dodatkowo dzieci rzadziej sygnalizują problem werbalnie, zwłaszcza najmłodsze, co oznacza, że odpowiedzialność za pilnowanie nawodnienia i ograniczenie czasu na słońcu spada w całości na opiekuna.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak przetrwać ten weekend bezpiecznie
- Zostań w domu lub w cieniu między 11:00 a 17:00, jeśli to możliwe – to godziny najwyższego promieniowania UV i temperatury. Spacery, zakupy i aktywność fizyczną zaplanuj na wczesny ranek lub późny wieczór, gdy jest chłodniej.
- Pij regularnie, nie czekając na pragnienie – dorośli powinni przyjmować co najmniej 2-2,5 litra płynów dziennie, a seniorzy minimum 1,5 litra, nawet jeśli nie czują potrzeby. Ogranicz kawę, mocną herbatę i alkohol – nasilają odwodnienie, a nie je łagodzą.
- Jeśli opiekujesz się seniorem, regularnie przypominaj mu o piciu wody i sam dopytuj, czy pił – z wiekiem słabnie odczuwanie pragnienia, więc senior może nie zgłosić problemu sam, mimo realnego odwodnienia.
- Zasłaniaj okna roletami lub zasłonami w ciągu dnia, a wietrz mieszkanie wcześnie rano i późnym wieczorem, gdy powietrze zewnętrzne jest chłodniejsze niż wewnątrz. Jeśli masz wentylator lub klimatyzację, używaj jej, ale unikaj gwałtownego, bardzo niskiego schładzania pomieszczenia.
- Wychodząc na słońce, noś lekki kapelusz z szerokim rondem, okulary przeciwsłoneczne i przewiewną, jasną odzież z naturalnych tkanin. Krem z filtrem nakładaj około 20 minut przed wyjściem z domu i powtarzaj aplikację co 2 godziny, jeśli pozostajesz na słońcu dłużej.
- Nigdy nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie, nawet na chwilę. Temperatura w zaparkowanym aucie w pełnym słońcu rośnie drastycznie w ciągu kilku minut, niezależnie od tego, jak krótko planowano je tam zostawić.
- Jeśli zauważysz u siebie lub bliskiej osoby silne osłabienie, zawroty głowy, suchą i gorącą skórę mimo upału lub zaburzenia świadomości – to objawy mogące wskazywać na udar cieplny. Przenieś osobę w chłodne miejsce, ułóż w pozycji leżącej z lekko uniesionymi nogami, schładzaj ciało wilgotnymi ręcznikami i niezwłocznie wezwij pomoc medyczną pod numerem 112.
- W niedzielę śledź na bieżąco komunikaty IMGW dotyczące burz – drugi stopień zagrożenia oznacza możliwość silnych opadów, porywistego wiatru i błyskawic. Jeśli planujesz aktywność na zewnątrz, zostaw sobie margines na szybką zmianę planów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.