Zacznie się we wtorek w Warszawie. Przygotuj świece, powerbanki, naładuj smartfona i laptopy
Część z nich trwa kilka godzin, jedna z nich obejmuje obszar kilkunastu ulic i zaplanowana jest na niemal cały dzień roboczy. STOEN Operator opublikował listę planowanych wyłączeń energii elektrycznej w Warszawie na najbliższe dni. Przerwy w dostawie prądu są związane z modernizacją i rozbudową sieci – nie z awariami. Poniżej pełna lista z godzinami i przyczynami.
Dlaczego STOEN wyłącza prąd na wiele godzin? To nie awarie, to dla Twojego dobra
Wyłączenia planowane to coś innego niż awarie – operator sieci celowo odcina zasilanie, żeby bezpiecznie przeprowadzić prace przy urządzeniach pod napięciem. Prace przy aktywnej sieci są po prostu niemożliwe lub śmiertelnie niebezpieczne dla ekip technicznych.
W dokumentach STOEN pojawia się kilka rodzajów prac. Modernizacja sieci kablowej 0,4 kV to wymiana lub renowacja kabli niskiego napięcia – tych, które doprowadzają prąd bezpośrednio do budynków i mieszkań. Wplot złącza kablowego polega na włączeniu nowego elementu sieci do istniejącej infrastruktury – dosłownie „wploteniu” nowego kabla lub złącza w działającą sieć. Modernizacja stacji transformatorowej to prace przy urządzeniu zamieniającym napięcie średnie (np. 15 kV) na niskie (230 V), z którego korzystają gospodarstwa domowe. Przebudowa linii napowietrznej dotyczy starszych sieci naziemnych – kabli biegnących na słupach – które są zastępowane nowocześniejszymi kablami ziemnymi. Pionowanie słupa to prostowanie lub wymiana pochylonego słupa energetycznego.
Wszystkie te prace są inwestycją w niezawodność sieci na kolejne lata. Starsze urządzenia generują więcej awarii, a każda awaria to przerwa nieplanowana – dłuższa i bardziej uciążliwa niż ta z wcześniejszą informacją.
Wyłączenia 20 kwietnia 2026
- ul. Toruńska 78, 80
Godz. 8:00–10:00
Przyczyna: modernizacja sieci nN
- ul. Modlińska 60 / ul. Morelowa 2-3, 8, 11, 13
Godz. 8:00–13:00
Przyczyna: wplot złącza kablowego
Wyłączenia 21 kwietnia 2026
- ul. Jana III Sobieskiego 43, 45 / ul. Mangalia 2
Godz. 7:00–17:00 (uwaga: nie ciągłe – dwie przerwy po 30 minut)
Przyczyna: modernizacja stacji 12664
- ul. Sulejkowska 25, 27, 29A, 31, 42, 44
Godz. 8:00–14:00
Przyczyna: modernizacja sieci kablowej 0,4 kV
- ul. Wędrowców 21, 27
Godz. 9:00–15:00
Przyczyna: modernizacja sieci
- ul. Bruzdowa 10, 14 / ul. Gratyny 7-7D, 9, 14, 16-16F, 18
Godz. 8:00–13:00
Przyczyna: wplot złącza kablowego
- Pozytywki 2, 4
Godz. 8:00–13:00
Przyczyna: wplot złącza kablowego
- Cyklamenów 28 / ul. Wacława Wojtyszki 7
Godz. 17:00–22:00
Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
Wyłączenia 22 kwietnia 2026
- ul. Andrutowa 1A-1K, 3-5A, 7, 9, 11, 13, 15 / ul. Przekorna 36, 38, 43-44, 46-48, 50-51, 59
Godz. 7:30–15:00
Przyczyna: wymiana słupa linii nN
- ul. Agrarna 1-2, 6A / ul. Chełmżyńska 93, 95 / ul. Gontarska 1, 3-6A, 8-8A / ul. Kołodziejska 2-4A, 6, 8-8C, 10, 14, 16 / ul. Krobińska 3-3A, 7, 15-15A, 17, 19, 21, 25, 35, 41 / ul. Oraczy 1-6A, 8-11, 13-19, 23B-23F / ul. Stelmachów 1-1A, 4-8 / ul. Szeroka 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35-35A, 39, 45, 47, 51, 53-56, 58-61A, 64-66, 68-70, 76, 78, 80-80A, 92, 106, 108-108B, 110-110A, 130-130A, 136-136A, 138-138H, 146, 148 / ul. Szkutników 6 / ul. Traczy 5, 7, 11
Godz. 8:00–18:00
Przyczyna: przebudowa linii napowietrznej
- ul. Toruńska 78, 80
Godz. 8:00–10:00
Przyczyna: modernizacja sieci nN
- ul. Doroty Kłuszyńskiej 8
Godz. 9:00–14:00
Przyczyna: wplot złącza kablowego
Wyłączenia 23 kwietnia 2026
- ul. Bruzdowa 32K / ul. Olęderska 10B, 12-12C, 14A, 20A-20B
Godz. 8:00–16:00
Przyczyna: rozbudowa sieci – modernizacja
- Sęczkowa 60C-60K
Godz. 8:00–15:00
Przyczyna: rozbudowa sieci kablowej 0,4 kV
- ul. Łuczników 18, 20
Godz. 9:00–15:00
Przyczyna: modernizacja sieci
- ul. Rosy 41 / ul. Ruczaj 42, 46, 50, 59, 67, 85
Godz. 7:30–14:00
Przyczyna: pionowanie słupa
Wyłączenia 24 kwietnia 2026
- ul. Sochaczewska 4, 9, 17, 25-26H, 31-31B, 33, 35
Godz. 7:30–14:00
Przyczyna: wymiana rozłącznika
- ul. Kremowa 63 / ul. Zapłocie 8, 10-10F, 12-30, 32-34, 36-40B, 42-42D, 44, 46-46A, 48-50, 54, 56, 58, 60, 62-62A, 64, 66, 68, 72, 74, 78, 82 / ul. Łukasza Drewny 56
Godz. 8:00–11:00
Przyczyna: modernizacja stacji transformatorowej nr 12037
Jak przygotować się na wyłączenie, szczególnie jeśli pracujesz zdalnie?
Kilkugodzinna przerwa w dostawie prądu to dla kogoś pracującego przy biurku potencjalnie utracone godziny, nieodebrane połączenia, niedotrzymane terminy i rozładowany sprzęt. Kilka prostych kroków pozwala zminimalizować straty.
Naładuj wszystkie urządzenia dzień wcześniej. Laptop, telefon, słuchawki, powerbank – pełna bateria to Twój bufor. Większość laptopów wytrzyma na baterii 5-8 godzin pracy, co pokrywa większość okien wyłączeń z powyższej listy.
- Zaplanuj pracę offline na czas wyłączenia. Dokumenty do edycji, materiały do przeczytania, nagrania do obejrzenia – ściągnij je wcześniej na dysk lokalny. Praca offline przez kilka godzin jest w pełni możliwa przy odpowiednim planowaniu.
- Internet przez hotspot w telefonie. Wyłączenie prądu w mieszkaniu nie wyłącza sieci komórkowej. Jeśli masz taryfę z wystarczającym pakietem danych, hotspot w telefonie zastąpi domowy router przez kilka godzin pracy.
- Powiadom pracodawcę lub klientów z wyprzedzeniem. Jeśli masz zaplanowane spotkania online w oknie wyłączenia – lepiej je przesunąć lub uprzedzić rozmówców. Nagłe „wypadnięcie” z wideokonferencji bez wyjaśnienia wygląda gorzej niż wcześniejsza informacja.
- Zabezpiecz lodówkę. Przy wyłączeniach do 6 godzin lodówka i zamrażarka utrzymają odpowiednią temperaturę same, o ile ich nie otwierasz. Przy dłuższych okienkach – np. 8:00-18:00 na ul. Sobieskiego – warto ograniczyć otwieranie do minimum. Najlepiej też zjeść szybko psujące się jedzenie wcześniej.
- Przygotuj się do wyjścia. Jeżeli brak prądu zaplanowany jest na cały dzień, a Ty musisz pracować, warto wcześniej zaplanować przejście i wyszukać np. pobliskie biura coworkingowe, poprosić o pomoc znajomych czy znaleźć miejsce, gdzie możesz naładować urządzenia.
- Jeśli używasz urządzeń medycznych zasilanych prądem – respiratora, koncentratora tlenu, pompy insulinowej – skontaktuj się z operatorem sieci przed wyłączeniem. STOEN może uwzględniać takie przypadki przy planowaniu prac. Numer infolinii STOEN: 22 821 31 31.
Listę aktualnych wyłączeń możesz zawsze sprawdzić samodzielnie pod adresem awaria.stoen.pl – wystarczy wpisać swój adres w wyszukiwarce. Wyłączenia planowane mogą być odwołane bez uprzedzenia, jeśli warunki pogodowe lub inne okoliczności uniemożliwią wykonanie prac.
