Zadzwonią do drzwi i musisz ich wpuścić bez nakazu, a nawet w nocy. 3 lata więzienia za odmowę kontroli w mieszkaniu
Ktoś kupił, wyburzył ścianę, wyremontował nie pytając nikogo o pozwolenie, sprzedał mieszkanie z „otwartym planem” i zniknął. Ty kupiłeś. Rok później ktoś złożył pisemne zawiadomienie do inspektoratu. W 2025 roku nadzór budowlany wydał 1 840 nakazów rozbiórki z tytułu samowoli budowlanej. Rok wcześniej – 1 926. To nie jest problem marginalny.
Skąd inspektor wie o twoim remoncie? Najczęściej od „życzliwych”
Nadzór budowlany nie prowadzi masowych obchodów bloków. Głównym źródłem informacji o samowolach są sąsiedzi – i to oni najczęściej uruchamiają lawinę, która kończy się kontrolą, postępowaniem i decyzją. Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, mówi wprost: „Domów stawianych bez pozwolenia lub zgłoszenia zawsze było więcej niż wynika to z danych. Nadzór budowlany często nie dowiaduje się o samowolach, jeśli inwestor nie wejdzie w konflikt z sąsiadami.”
Reguła jest prosta. Jeśli złożone zostaje pisemne, imienne zawiadomienie z adresem i opisem naruszenia – inspektorat ma ustawowy obowiązek zbadać sprawę i powiadomić zgłaszającego o wynikach. Jeśli organ nie podejmie działań, zgłaszający może zaskarżyć bezczynność do sądu administracyjnego. Anonimowe donosy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) co do zasady odkłada – wyjątek stanowi opis bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.
Inspektor może też działać bez żadnego zawiadomienia – w trybie interwencyjnym. Jeśli dojdzie do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu – zatrucie czadem, wybuch gazu, pożar, podejrzenie zablokowanej wentylacji lub nieszczelnej instalacji – PINB może wszcząć postępowanie z urzędu, natychmiast i bez sygnału od sąsiada. W praktyce oznacza to, że interwencja pogotowia lub straży pożarnej w twoim budynku może automatycznie uruchomić kontrolę nadzoru budowlanego. Jeśli inspektor przy okazji stwierdzi przeróbki bez dokumentacji – postępowanie o samowolę toczy się dalej, niezależnie od pierwotnej przyczyny wizyty.
Gdy inspektor przyjedzie, ma prawo wejść bez nakazu sądowego. Art. 81c ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) daje organom nadzoru prawo wstępu do obiektów budowlanych o każdej porze, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów. Odmowa wpuszczenia inspektora to ryzyko odpowiedzialności karnej z art. 225 § 1 Kodeksu karnego – pozbawienie wolności do 3 lat za utrudnianie czynności służbowej funkcjonariuszowi publicznemu. Przed wejściem inspektor musi okazać legitymację i pisemne upoważnienie – jeśli tego nie zrobi, masz prawo nie wpuścić.
Remont, przebudowa, samowola – gdzie dokładnie przebiega granica
Większość właścicieli mieszkań nie wie, że „remont” w rozumieniu Prawa budowlanego to termin prawny – i jego zakres jest węższy, niż intuicja podpowiada. Remont to odtworzenie stanu pierwotnego: wymiana podłóg, malowanie, nowe okno w tym samym otworze, nowa armatura. Wszystko, co zmienia układ pomieszczeń, funkcję lokalu lub ingeruje w konstrukcję – to już przebudowa, a ta podlega obowiązkowi zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.
|Rodzaj prac
|Wymaganie formalne
|Termin / koszt formalności
|Sankcja za brak formalności
|Malowanie, tapetowanie, wymiana podłóg, wymiana okien bez zmiany otworów, nowa armatura, meble na wymiar
|Brak – wolna ręka
|–
|–
|Wyburzenie lub postawienie ścianki działowej zmieniającej układ pomieszczeń
|Zgłoszenie do organu architektoniczno-budowlanego
|Złożenie min. 21 dni przed; bezpłatne
|Legalizacja: koszt projektu i ekspertyzy 5 000-15 000 zł
|Przebudowa lub nowe instalacje gazowe
|Zgłoszenie z projektem
|Min. 21 dni przed; bezpłatne
|Legalizacja + grzywna; ryzyko odpow. karnej
|Zmiana sposobu użytkowania lokalu lub jego części
|Zgłoszenie lub pozwolenie
|Zależy od zakresu; opłata legalizacyjna 10 000-187 000 zł
|Nakaz przywrócenia stanu pierwotnego lub rozbiórki
|Ingerencja w ściany nośne, stropy, belki, słupy (w tym wyburzenie, przebicie otworu)
|Pozwolenie na budowę + projekt konstruktora
|Procedura wielotygodniowa; projekt: 3 000-8 000 zł
|Nakaz przywrócenia stanu / legalizacja + ryzyko odpow. karnej
Zestawienie na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725) oraz orzecznictwa WSA i NSA. Koszty legalizacji mają charakter orientacyjny i zależą od zakresu prac oraz stawek specjalistów.
Kluczowy pułapką jest ściana nośna. W blokach z wielkiej płyty, H-blokach i innych systemach uprzemysłowionego budownictwa z lat 60.-80. właściwie każda ściana wewnętrzna może pełnić funkcję nośną lub być z nią trwale związana. Nie widać tego gołym okiem. Grubość ściany to wskazówka, nie pewność. Jedyną miarodajną odpowiedzią jest ekspertyza uprawnionego konstruktora (koszt: ok. 500-1 500 zł). To kilkakrotnie mniej niż konsekwencje pomyłki.
Realna sprawa z orzecznictwa: w Łomży właściciel lokalu wyburzył ściany wewnętrzne, w wyniku czego doszło do ugięcia stropu i szkód w mieszkaniu sąsiada piętro wyżej. Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży z 25 listopada 2019 roku (sygn. I C 932/18) nałożył na właściciela kary pieniężne obejmujące naprawienie szkód i koszty postępowania. Do odpowiedzialności wobec inspektoratu doszło więc odpowiedzialność cywilna wobec poszkodowanego sąsiada – w osobnym postępowaniu.
Ile naprawdę wynosi kara. Milion złotych to nie twój problem – chyba że stawiasz dom
Media społecznościowe wielokrotnie siały panikę o karach sięgających miliona złotych za przeróbki w mieszkaniach. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wydał oficjalne sprostowanie: opłata legalizacyjna w kwocie 1 080 000 zł dotyczy wyłącznie wybudowania całych obiektów bez pozwolenia na budowę – na przykład domów jednorodzinnych lub nadbudówek. Nie ma żadnego związku z typowym remontem lokalu mieszkalnego.
Dla „małej samowoli” – prac wymagających jedynie zgłoszenia – opłata legalizacyjna wynosi od 2 500 do 5 000 zł. Dla samowolnej zmiany sposobu użytkowania lokalu: 10 000-187 000 zł. I tu ważne zastrzeżenie, o którym rzadko się mówi: legalizacja przebudowy lub remontu – w odróżnieniu od budowy nowego obiektu – nie wymaga opłaty legalizacyjnej. Potwierdził to GUNB w oficjalnym stanowisku. Oznacza to, że właściciel, który bez zgłoszenia wyburzył ściankę działową, nie uiszcza opłaty legalizacyjnej – ale ponosi koszty procedury: projekt budowlany, ekspertyzy techniczne, opinię konstruktora. Łącznie 5 000-15 000 zł, zależnie od zakresu i stawek specjalistów.
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną: dotychczasowy art. 90 Prawa budowlanego przewidywał za samowolę grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Nowelizacja Prawa budowlanego, obowiązująca od stycznia 2026 roku, zmieniła system kar: najniższy wymiar grzywny wzrósł do 2 000 zł, górna granica w poważnych przypadkach sięga 100 000 zł. Co kluczowe – postępowanie karne toczy się niezależnie od postępowania administracyjnego (legalizacji lub nakazu rozbiórki). Jedno nie wyłącza drugiego.
2025: 1 840 nakazów rozbiórki z tytułu samowoli. I nowe przepisy, które zmieniają rachunek
Dane z raportu GUNB za 2025 rok są konkretne. Organy nadzoru budowlanego wydały łącznie 3 400 nakazów rozbiórki (w 2024 roku – 3 667, w 2023 roku – 3 309). Spośród nich 1 840 dotyczyło samowoli budowlanej z art. 49e Prawa budowlanego – rok wcześniej było to 1 926. Wśród nakazów rozbiórki dotyczących wyłącznie budynków mieszkalnych: 269 w 2025 roku, o 42 proc. więcej niż rok wcześniej i najwyżej od 5 lat. Z tego 202 przypadki to budowy bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, a 67 – prowadzone niezgodnie z zatwierdzonym projektem (wzrost o 86 proc. rok do roku).
Zalegalizowanych obiektów budowlanych było w 2025 roku łącznie 1 368 (wobec 1 837 w 2024 roku – spadek o ponad 25 proc.). Z tego 660 to budynki mieszkalne, w tym 628 domów jednorodzinnych. Proporcja jest i tak wymowna: na każdy dom z nakazem rozbiórki przypadało niemal 2,5 budynku zalegalizowanego. Nadzór zdecydowanie woli porządkowanie niż wyburzanie.
Od stycznia 2026 roku obowiązuje nowelizacja, która zmienia jeden kluczowy parametr: próg uproszczonej legalizacji skrócono z 20 do 10 lat. Uproszczone postępowanie – bez opłaty legalizacyjnej, bez pełnej dokumentacji projektowej – jest teraz dostępne dla samowoli, które istnieją od co najmniej 10 lat i których nadzór nie zdążył wykryć. Wystarczy ekspertyza techniczna potwierdzająca, że obiekt jest bezpieczny (koszt: 2 000-5 000 zł). Nowość dotyczy też „istotnych odstępstw od projektu”, które wcześniej nie kwalifikowały się do trybu uproszczonego. Nowe przepisy mają obowiązywać przez 3-5 lat – potem wrócą surowsze regulacje. To wyraźne okno, które teraz jest otwarte.
Jedno zastrzeżenie: uproszczony tryb jest niedostępny, jeśli nadzór budowlany już wydał postanowienie o wstrzymaniu budowy przed upływem 10-letniego okresu. Inwestor, który ignorował organ przez lata i liczy na to, że „minie termin” – nie dostanie amnestii.
Kupiłeś cudzą samowolę. Teraz to twój problem – wyrok NSA jest bezwzględny
Tu wracamy do punktu wyjścia. NSA w wyroku z 26 marca 2018 roku (sygn. II OSK 2446/17) przesądził jednoznacznie: jeżeli inwestor – sprawca samowoli – utracił uprawnienie do wykonania nakazu lub nie można go ustalić, obowiązek spoczywa na aktualnym właścicielu nieruchomości. Mechanizm prawny wynika z art. 52 Prawa budowlanego: gdy roboty zostały zakończone lub wykonanie postanowienia przez pierwotnego inwestora jest niemożliwe, organ nakłada obowiązki na właściciela lub zarządcę.
W praktyce flipper, który sprzedał mieszkanie i wyprowadził się, jest dla systemu prawnego nieosiągalny. Nowy właściciel może dochodzić roszczeń cywilnych za ukryte wady – ale najpierw musi zapłacić za legalizację lub rozbiórkę. Oba postępowania toczą się niezależnie i żadne nie czeka na drugie.
I jeszcze jedno: kara administracyjna za samowolę nie ulega przedawnieniu – potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Nakaz rozbiórki może zostać wydany, nawet jeśli samowola ma 10, 20 lub 30 lat – o ile obiekt nie kwalifikuje się do trybu uproszczonego. Ciszej to sformułowanie, w drugą stronę: jeśli upłynęło 10 lat i nadzór nie wydał postanowienia o wstrzymaniu – jesteś w oknie uproszczonej legalizacji. Warto to sprawdzić, zanim sąsiad sprawdzi za ciebie.
Warszawa: flippers, wielka płyta i dziesiątki tysięcy lokali po remontach bez papierów
W Warszawie skala problemu jest szczególna z kilku powodów jednocześnie. Rynek flippów był w stolicy wyjątkowo aktywny przez lata – wysokie ceny mieszkań sprawiają, że przebudowa pod „otwarty plan” i sprzedaż z zyskiem to dobrze znana strategia. Część tych prac była przeprowadzona legalnie, z pozwoleniami i projektami. Część – nie.
Dodatkowe ryzyko to specyfika budownictwa z lat 60.-80.: bloki z wielkiej płyty dominują w dzielnicach takich jak Ursynów, Bielany, Wola, Praga-Południe czy Bemowo. W tych budynkach identyfikacja ściany nośnej bez ekspertyzy jest praktycznie niemożliwa – systemy konstrukcyjne WUF-T, Szczecin, OWT i inne mają różne rozkłady obciążeń i nie reagują tak samo na wyburzenia. To, co w jednym bloku jest „bezpieczną ścianką działową”, w innym może być kluczowym elementem konstrukcji.
W Warszawie działa Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy (ul. Kruczkowskiego 2) oraz wydziały w urzędach dzielnicowych. Dokumentację konkretnego lokalu – zgłoszenia, pozwolenia, decyzje – można sprawdzić w Wydziale Architektury i Budownictwa właściwego urzędu dzielnicy oraz w archiwum PINB. Wniosek o udostępnienie akt jest bezpłatny, wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego (np. jako potencjalny nabywca). Warto złożyć taki wniosek przed podpisaniem umowy u notariusza – nie po.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zanim kupisz – i zanim zaczniesz kuć
Kupujesz mieszkanie po remoncie – żądaj dokumentacji wszystkich prac. Sprzedający powinien dostarczyć: projekty budowlane dla prac wymagających pozwolenia, kopie zgłoszeń i decyzji, opinie konstruktora dla prac przy ścianach. Jeśli sprzedający mówi „tylko malowanie i podłogi”, a mieszkanie ma otwartą kuchnię i zmieniony układ pomieszczeń – to nie jest spójne. Masz prawo zażądać dowodów. Możesz sprawdzić historię lokalu w PINB przed podpisaniem aktu.
Zanim zaczniesz przebudowę – zapytaj konstruktora, czy ściana jest nośna. Szczególnie w blokach z wielkiej płyty i starszym budownictwie wielorodzinnym. Ekspertyza kosztuje 500-1 500 zł. Legalizacja samowolnego wyburzenia ściany nośnej – wielokrotnie więcej, plus ryzyko nakazu przywrócenia stanu pierwotnego. Kłucie „na oko” to prosta droga do postępowania administracyjnego.
Jeśli planujesz przebudowę wymagającą zgłoszenia – złóż je przed przyjazdem ekipy. Zgłoszenie jest bezpłatne. Formularz dostępny w wydziale architektury urzędu dzielnicy lub na portalu e-budownictwo.gov.pl. Organ ma 21 dni na sprzeciw. Brak sprzeciwu = zielone światło. Zgłoszenie złożone tydzień po zakończeniu prac to już postępowanie o samowolę.
Masz w mieszkaniu stare przeróbki sprzed ponad 10 lat, bez dokumentów? Sprawdź tryb uproszczony – okno jest teraz szersze niż kiedykolwiek. Próg skrócono z 20 do 10 lat i objęto nim nowe kategorie naruszeń. Ekspertyza techniczna (2 000-5 000 zł) i wniosek do PINB. Jeśli obiekt jest bezpieczny, organ wydaje decyzję legalizacyjną bez opłaty legalizacyjnej. To o wiele lepsza opcja niż czekanie, aż sąsiad złoży zawiadomienie.
Jeśli dostałeś wezwanie od inspektoratu – nie ignoruj i natychmiast skonsultuj się z prawnikiem. Na odpowiedź masz zazwyczaj 7-14 dni. Po tym czasie organ działa bez twojego udziału. Prawnik specjalizujący się w prawie budowlanym to kilka tysięcy złotych za postępowanie. Wielokrotnie mniej niż konsekwencje bierności.
Sąsiad grozi „anonimowym donosem”? Anonimowe zawiadomienia PINB co do zasady odkłada na bok. Zapytaj wprost, czy sąsiad jest gotowy podpisać się pod zgłoszeniem własnym imieniem i nazwiskiem. Groźba bez podpisu to w praktyce groźba bez mocy sprawczej.
